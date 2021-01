Der slowa­ki­sche Minis­ter­prä­si­dent Igor Matovič kündigte auf einer Pres­se­kon­fe­renz am Montag­abend an, dass die epide­mi­sche Situa­tion im Lande so schlimm sei, dass er keine andere Lösung mehr sehe außer Antigen-Massen­tests in der ganzen Slowakei.

In Bezug auf die Anzahl der tägli­chen Todes­fälle pro eine Million Menschen ist die Slowakei derzeit welt­weit führend: Am Montag waren es 16, vergli­chen mit sechs in den USA oder acht in Ungarn. Dies trotz der Tatsache, dass die west­liche Presse während der Früh­lings­welle aufgrund der hervor­ra­genden epide­mio­lo­gi­schen Statis­tiken das Land noch als Modell­staat bezeichnet hatte.

Nach einem relativ fried­li­chen Sommer und zwei erträg­li­chen Herbst­mo­naten geriet die Slowakei in große Schwie­rig­keiten. Kritiker sagen, die Regie­rung habe selt­same Entschei­dungen getroffen, und die Maßnahmen seien im vergan­genen Monat viermal „nach­ge­bes­sert“ worden. Immer wieder wurde darauf hinge­wiesen, dass das vorhe­rige „Paket“ nicht ausreiche, um die Epidemie einzudämmen.

Die slowa­ki­sche Vier-Parteien-Koali­tion ist mitten im Kampf gegen die Epidemie auch in interne Macht­kämpfe verwi­ckelt. Es ist bezeich­nend, dass Igor Matovič bei der Pres­se­kon­fe­renz am Montag­abend nur vor den Kameras seiner eigenen Partei erschien und die Pres­se­kon­fe­renz sogar dazu nutzte, seinen eigenen Wirt­schafts­mi­nister und stell­ver­tre­tenden Premier­mi­nister Richard Sulík harsch zu kriti­sieren, auch wenn dessen Name nicht ausdrück­lich fiel.

Matovič hatte Sulík schon mehr­mals mit Kritik konfron­tiert, nannte ihn in den letzten Wochen einen „Idioten“, beschul­digte ihn der Sabo­tage und sagte sogar, dass er das Vertrauen in den Wirt­schafts­mi­nister verloren haben. Diese Abnei­gung ist natür­lich wech­sel­seitig, aber Sulíks Äuße­rungen waren bisher weniger mili­tant. Der Premier­mi­nister hat nun Sulík für den Tod aller slowa­ki­schen Bürger verant­wort­lich gemacht, die an dem Coro­na­virus gestorben sind. Der Wirt­schafts­mi­nister habe den Erwerb von Anti­gen­tests sabo­tiert und einen recht­zei­tigen natio­nalen Test verhin­dert. Zuvor hatte der Regie­rungs­chef das Wirt­schafts­mi­nis­te­rium mit der Beschaf­fung der Test­kits beauf­tragt, doch einige Wochen später gab Richard Sulík an, dass er nicht in der Lage sei, die erfor­der­liche Anzahl von Test­kits zu bestellen, ohne gegen die Gesetze zur Vergabe öffent­li­cher Aufträge zu verstoßen.

Matovič, der mit dem Verspre­chen gewählt wurde, die unter seinen Amts­vor­gän­gern etablierte syste­mi­sche Korrup­tion auszu­rotten, verliert langsam das Vertrauen der Bürger. Seit dem Herbst wurde auch in den Umfragen deut­lich, dass die Unter­stüt­zung für seine Partei OĽaNO stetig abnimmt.

Quelle: Magyar Nemzet