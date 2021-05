„Face­book verwendet Klas­si­fi­zie­rungen in den Algo­rithmen, um Inhalte nach ‚Impf­zö­ger­lich­keit‘ einzu­stufen“, berichtet einer der anonymen Zeugen, laut Project Veritas ein Daten­tech­niker bei Face­book. Project Veritas enthüllte die dazu­ge­hö­rigen internen Doku­mente, die die verschie­dene Zensur­stufen erklären.

Face­book-Posts und Kommen­tare erhalten danach eine Kenn­zahl, die soge­nannte „VH Score“ für „vaccine hesi­tancy“ (VH) oder „Impf­zö­ger­lich­keits­faktor“. Danach werden Kommen­tare und Posts hervor­ge­hoben oder versteckt.

James O’Keefe hatte mit Project Veritas bereits 2018 die Praxis des „Shadow­ban­nings“ bei Twitter aufge­deckt, wonach Twitter-Posts unauf­fällig versteckt werden, wenn Inhalt oder Urheber als proble­ma­tisch einge­stuft werden. Dieses Jahr wurde er von Twitter gesperrt, nachdem er doku­men­tiert hatte, wie CNN einseitig Wahl­pro­pa­ganda gemacht hatte, um Donald Trump zu stürzen.

Face­book habe nach außen sehr allge­meine Richt­li­nien, die schwammig und leicht zu vertei­digen seien, so der Insider, aber firmen­in­tern sehr viel konkre­tere und stren­gere Richt­li­nien, was zu zensieren sei.

Impf­kri­ti­sche Posts würden von Künst­li­cher Intel­li­genz nach rele­vanten Begriffen wie „Pfizer“, „Moderna“ oder „CDC“ durch­sucht und erhielten auf dieser Basis einen Impf­zö­ger­lich­keits­faktor in mehe­reren Stufen.

Impf­skep­tiker werden danach in drei verschie­denen Stufen kate­go­ri­siert, so die gele­akten Dokumente.

Stufe 1 seien „Verstöße gegen die Richt­li­nien“, so wie „Impf­sa­bo­teure“ oder „Ausdrück­liche Anti-Impf-Stim­mungs­ma­cher“ und werden gesperrt.

Stufe 2 seien „Alar­misten und Kritiker“, die etwa Impf­wil­lige kriti­sieren, oder Inhalte teilen, die die Sicher­heit der Impfungen in Frage stellen und wegzen­siert werden.

Stufe 3 seien „Reli­giös oder frei­heit­lich moti­vierte Kommen­tare“, die nicht wegsor­tiert würden, aber weniger promi­nent in Kommen­tar­spalten auftauchten

Die Anwen­dung sei offi­ziell noch in der Test­phase, so der Whist­leb­lower, und werde bei 1,5% der rele­vanten Posts ange­wendet. Im Face­book-Wochen­be­richt werde der „Beta-Test“ aller­dings als „aktuell global in 66 Spra­chen“ gelistet. 2,79 Milli­arden Menschen benutzen welt­weit irgend­eine Art von Face­book-App, sei es Messenger, WhatsApp oder Insta­gram, so der Zeuge.

Die Impf­zensur-Anwen­dung wurde von den IT-Spezia­listen Amit Bahl, Joo Ho Yeo, Nick Gibian, Hend­rick Townley und Matt Gilles entwi­ckelt, so Project Veritas nach internen Doku­menten. Das Team arbeitet in der Projekt­gruppe „Barriers to Vacci­na­tion“ (B2V – Impf­hin­der­nisse). Deren Teams würden als „Health Inte­grity Teams“ (Gesund­heits-Inte­gri­täts-Teams) bezeichnet. Jede Face­book-Anwen­dung habe eine eigene „Health Inte­grity“ Mannschaft.

Impf­kri­ti­sche Posts und Nach­richten würden zensiert, unab­hängig davon, ob die geteilten Inhalte wahr seien oder nicht, so die internen Doku­mente. Danach werden auch „Scho­ckie­rende Geschichten: Mögliche oder wahre Fakten und Ereig­nisse, die Sicher­heits­be­denken erzeugen können“ iden­ti­fi­ziert und wegsortiert.

Es gehe nicht darum, ob die Nach­richten faktisch richtig oder falsch seien, so der Whistleblower:

„Es geht darum, ob es ins gewünschte Narrativ passt, nämlich: ‚Lass dich impfen. Die Impfung ist gut für dich. Jeder sollte sich impfen lassen. Und wenn nicht, wirst du ausge­schlossen werden.‘“

Project Veritas konfron­tierte Face­book mit den Vorwürfen, die deren Rich­tig­keit zur Kenntnis nahmen:

„Wir haben diese Richt­li­nien proaktiv auf unserem Firmen­blog veröf­fent­licht, und diese Infor­ma­tion unserem Hilfe-Zentrum hinzugefügt.“

Auf weitere Nach­frage antwor­tete Face­book bislang nicht.

Der Repu­bli­ka­ni­sche Gouver­neur von Florida Ron de Santis erließ für seinen Bundes­staat ein Gesetz, um Social-Media-Nutzer vor Zensur zu schützen. Danach werden Internet-Firmen in Florida u.a. mit 250.000 $ am Tag Bußgeld bestraft, die einen poli­ti­schen Kandi­daten im Wahl­kampf zensieren.

Zuerst veröf­fent­licht auf Freie Welt.

Auch UNSER-MITTELEUROPA von Face­book-Zensur betroffen

Auch wir gerieten wieder­holt in den Fokus von soge­nannten „unab­hän­gigen Fakten­che­ckern“ bei Face­book. Siehe dazu unseren Bericht „Wir lassen uns nicht mundtot machen“.

Obwohl wir in prak­tisch jedem Fall nach Beschwerde recht­be­hielten, und die Sperr- und Zensur­ver­merke wieder entfernt wurden, bleiben die „Sank­tionen“, die uns die Fakten­che­cker bei FB aufer­legten, weiter aufrecht. Diese „Zensur­be­hörden“ sind Insti­tu­tionen die bei FB offen­sicht­lich mode­rieren dürfen, bzw. sollen und sind recht­lich nicht mit FB verwoben. Es handelt sich dabei um die „dpa-Fakten­che­cker“ und um Zensoren von „Correctiv“, das sich als „gemein­nüt­zige und unab­hän­gige Redak­tion“ versteht. Dahinter stehen jedoch millionen- oder sogar milli­ar­den­schwere Geld­geber, ohne denen ein aufwen­diger Zensur­ap­parat gar nicht erst möglich wäre. Mehr dazu in einem eigenen Beitrag in Bälde.

Folgende Sank­tionen werden bei uns angewendet:

Die Beiträge werden nur mehr in einem kleinen Umfang „ausge­lie­fert“, wie es heißt:



Zu unserer fast 14.000 Follo­wern können keine neuen mehr dazu­kommen – der entspre­chende Button wurde deaktiviert.

Die Beiträge dürfen unse­rer­seits nicht mehr beworben werden. Pres­se­frei­heit muss beispiels­weise der Sympa­thie für anti­se­mi­ti­sche Isla­misten weichen:



Und beson­ders fies: Die Anzahl der Teilungen stimmt mit den tatsäch­li­chen Teilungen nicht mehr überein. Wir haben das selbst getestet und fest­ge­stellt, dass die Teilungen nicht als solche wahr­heits­gemäß ausge­wiesen werden. Dadurch entsteht der Eindruck, dass Beiträge die unter normalen Umständen bis zu 4.000 Mal geteilt wurden, niemanden inter­es­siern, da sie jetzt aufgrund von nur zwischen 2 bis 20 Teilungen vom Leser als unin­ter­es­sant einge­stuft werden.

Beiträge werden beisüiels­weise komplett entfernt:



Wir werden dazu in Bälde einen eigenen umfang­rei­chen Artikel schreiben, wo auch aufge­zeigt werden wird, wer hinter diesen Zensur­in­sti­tu­tionen in Wirk­lich­keit steht.