Ausge­rechnet ein FDP-Abge­ord­neter, dessen Partei sich einst­mals für die Frei­heits­rechte enga­gierte, empfiehlt im Plenum des Bundes­tags dem Bundes­tags­ab­ge­ord­neten Petr Bystron, der mit 15 Jahren vor den Kommu­nisten in der Tsche­cho­slo­wakei flüchten musste, aus Deutsch­land zu verschwinden.



Von DAVID BERGER | Dass Hass und Hetze gegen die AfD bei den Abge­ord­neten der Altpar­teien zum Grund­be­stand­teil ihres „Demo­kra­tie­kon­zeptes“ gehören, ist längst bekannt. Dabei wird aber auch immer deut­li­cher, welche Personen ihren Besitz­ständen und der von ihnen bean­spruchten Deutungs­ho­heit am gefähr­lichsten werden. Mit zu diesen Personen gehört der Bundes­tags­ab­ge­ord­nete Petr Bystron.

„Wenn es Dir hier nicht passt, hast Du abzuhauen!“

Bystron, in Olmütz geboren und auch in der Tsche­cho­slo­wakei aufge­wachsen, ging bereits mit 14 Jahren aktiv in den Wider­stand gegen das kommu­nis­ti­sche System. Er war erst 15 Jahre alt, als er von der tsche­cho­slo­wa­ki­schen Stasi beim Verteilen „verbo­tener Lieder“ verhaftet wurde. 1988 gelang ihm schließ­lich die Flucht in die Bundes­re­pu­blik Deutsch­land. Der kraft­volle Kämpfer für die Grund- und Menschen­rechte ist er auch hier geblieben. Was in einer Zeit, in der die Beru­fung auf unser Grund­ge­setz als „Nazi-“ und „Querdenker-„Marotte gilt, nicht immer leicht ist.

Der Satz: „Wenn es Dir nicht passt bzw. Du Dich unserem Regime nicht gehorsam und ohne Aufzu­mu­cken unter­ordnen willst, dann hau doch ab!“ trifft mit Bystron jemanden, der weiß, was poli­ti­sche Verfol­gung, Flucht und die Schwie­rig­keiten eines Neuan­fangs bedeuten.

Dunkle Zeiten

Daher fragt man sich: War es schlicht dumpfe oder gar berech­nende Hetze, mit der der FDP-Bundes­tags­ab­ge­ord­nete Ulrich Lechte (Motto: „Wir müssen mehr mitein­ander reden!“) seinen Bundes­tags­kol­legen Bystron nach dessen fulmi­nanter Rede am vergan­genen Freitag in einer Bundes­tags­de­batte anging. Die wenig kunst­voll vorg­tra­gene Phil­ip­pika Lichtes gipfelte in dem aus dunklen Zeiten deut­scher Geschichte bekannten Ratschlag:

„Verkaufen Sie hier alles und emigrieren Sie erneut zu irgend­wel­chen anderen Freunden in dieser Welt…“

Aber sehen Sie selbst:

Die USA von Biden & Soros sind nicht unser Freund!

Was hat nun Lechte und die Seinen so aufgebracht?

Die FDP-Hetze gegen Bystron hat noch einen ganz persön­li­chen Hinter­grund: Die SZ berich­tete – nicht ohne einen scha­den­freu­digen Ton – unter dem Titel „Raus­wurf für Bystron“:

„Petr Bystron muss raus. Nicht aus dem Bundestag, sondern aus seiner privaten Wohnung in München. Am Dienstag verkün­dete eine Zivil­kammer am Land­ge­richt München I, dass der AfD-Poli­tiker das 220 Quadrat­meter große Domizil in Best­lage an der Türken­straße bis Ende August zu räumen habe. Sein Vermieter, die gemein­nüt­zige Erwin-und-Gisela-Steiner-Stif­tung, hatte ihm im vergan­genen Jahr gekün­digt, weil im Miet­ver­trag eine teils private, teils gewerb­liche Nutzung verein­bart gewesen sei. Bystron habe aber die Wohnung nur noch privat genutzt.“

Extremer Rassismus bei der FDP

Der Fall, dass AfD-Abge­ord­nete, teil­weise sogar rassis­tisch oder mit anti­se­mi­ti­schen Unter­tönen im Bundestag ange­gangen werden, ist nicht neu. Jürgen Braun veröf­fent­lichte im Februar 2020 einen üblen Vorfall, nach dem Frau Strack-Zimmermann dem AfD-Poli­tiker Prof Harald Weyel, dem dunkel­häu­tigen Sohn eines US-GI, eine ganze Schimpf­ka­no­nade an den Kopf:

„Woher haben Sie denn diesen Profes­so­ren­titel?“ Seinen Profes­so­ren­titel habe er wohl auch aus Afrika bzw. dem Orient! Zeugen gaben an, sie hätten noch Schlim­meres gehört. Einen Teil der rassis­ti­schen Suada brachte Braun dann vor den Ältes­tenrat des Bundes­tags, der offen­sicht­lich eben­falls entsetzt war und sich auf eine Entschul­di­gung der FDP-Frau bei Weyel einigte. (Quelle)

Petr Bystron ließ PP nun wissen, dass die AfD fest entschlossen ist, auch den jüngsten Vorfall vor den Ältes­tenrat des Bundes­tags zu bringen.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf PHILOSOPHIA PERENNIS, unserem Partner in der Euro­päi­schen Medienkooperation.

