In Bran­den­burg wurde ein Skandal ans Tages­licht gebracht, der es in sich hat. Wie aus einer kleinen Anfrage der AfD-Frak­tion im Landtag unter dem Vorsit­zenden Andreas Kalbitz hervor­geht, hat ein syri­scher „Flücht­lings­lehrer“ im März dieses Jahres einen Schüler vor versam­melter Klasse körper­lich ange­griffen. Der Migrant, ohne jede Bildungs­er­fah­rung und Quali­fi­ka­tion, fühlte sich scheinbar in seiner Auto­rität nicht respek­tiert. Aber nicht nur das: Die Bildungs­di­rek­tion der Schule versuchte den Vorfall zu vertu­schen.

Syri­scher „Lehrer“ packte Schüler an Kehle und drückte ihn an Tafel

Der Vorfall ereig­nete sich an der Astrid-Lind­gren-Grund­schule in der Gemeinde Blan­ken­felde-Mahlow. Dort packte ein „Lehrer“ mit syri­scher Staats­bür­ger­schaft aus dem „Refugee Teachers Program“ einen Schüler der 6. Jahr­gangs­stufe, nach Aussagen von Klas­sen­ka­me­raden, am Hals und drückte diesen gegen die Tafel. Der Grund hierfür soll darin bestanden haben, dass der Schüler angeb­lich einer Auffor­de­rung nicht nachkam.

Die Schule wollte den Vorfall jeden­falls vertu­schen, was auch von der fami­li­en­po­li­ti­schen Spre­cherin der AfD, Birgit Bessin, scharf kriti­siert wird:

„Die Miss­hand­lung von Schutz­be­foh­lenen sowie die Verschlep­pung des Tatbe­standes darf nicht hinge­nommen werden. Eine Direk­torin, die so handelt, hat in dieser Funk­tion nichts zu suchen. Solch ein Vergehen kann nicht ohne Konse­quenzen bleiben. Eltern und Schüler müssen auf den Schutz ihrer Kinder in der Obhut der Lehr­kraft vertrauen können. Wer sich an Kindern vergeht, hat im Schul­dienst nichts zu suchen.“

Die AfD-Frak­tion kündigte jeden­falls eine dring­liche Anfrage zu der Causa an, um weitere Details des Vorfalls ans Tages­licht zu bringen.

Kein Scherz: Bran­den­burg betreibt „Refugee Teachers Program“

Das Bundes­land Bran­de­burg betreibt seit geraumer Zeit besagtes „Refugee Teachers Program“. Dabei handelt es sich um ein vom Land geför­dertes „Quali­fi­zie­rungs­pro­jekt für geflüch­tete Lehr­kräfte“. Migranten soll damit ein Berufs­ein­stieg in das Bran­de­burger Lehr­system ermög­licht werden. Wohin dieser Wahn­witz führt, sieht man nun an dem unglaub­li­chen Skandal an der Astrid-Lind­gren-Grund­schule.

Für den bildungs­po­li­ti­schen Spre­cher der AfD-Frak­tion, Dennis Hohloch, ist klar, dass das Programm umge­hend einge­stelllt werden muss:

„Es ist völlig unver­ständ­lich, dass ein syri­scher Mann ohne Lehrbe­fä­hi­gung in Bran­den­burg allein die Beauf­sich­ti­gung von Schul­kin­dern über­nehmen kann. Das Refugee Teacher Programm muss umge­hend einge­stellt werden. Es hat bisher keinen nach­weis­baren Nutzen zur Bekämp­fung des Lehrer­man­gels erbracht. Der Vorfall hätte zudem umge­hend durch die Direk­torin an das staat­liche Schulamt Bran­den­burg gemeldet werden müssen. Dies tat sie jedoch nicht und beging damit eindeutig eine Pflicht­ver­let­zung.“

Quelle: www.facebook.com/pg/KalbitzAfD/posts/