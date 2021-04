Slowenen oder Karantanen?

Von Borut Korun

Die slowe­ni­schen Histo­riker, bis hin zu Gott Grafen­auer, schrieben von den Menschen des frühen Mittel­al­ters als Slowenen. Dann geschah ein Wende­punkt. Gott Grafen­auer wurde durch seinen Schüler Peter Štih ersetzt und plötz­lich gab es in den ersten Jahr­hun­derten unserer histo­ri­schen Vergan­gen­heit keine Slowenen mehr.

Peter Štih hat es auf einen Schlag geschafft, die harte Arbeit seiner Vorgänger rück­gängig zu machen – er hat die Slowenen aus unserer frühen Vergan­gen­heit gestrichen.

Natür­lich sollten nicht alle Histo­riker und Lingu­isten in einen Topf geworfen werden. Als ich Präsi­dent der slowe­ni­schen Konfe­renz des slowe­ni­schen Welt­kon­gresses war, orga­ni­sierte ich ein Sympo­sium, dem ich absicht­lich den provo­kanten Titel „Slowenen im frühen Mittel­alter“ gab. Keiner der einge­la­denen Experten hatte Einwände gegen diesen Titel und das Sympo­sium wurde von promi­nenten slowe­ni­schen Histo­ri­kern und Sprach­wis­sen­schaft­lern besucht. Unter diesem Titel haben wir auch eine Samm­lung von Beiträgen veröffentlicht.

Eine orches­trierte Geschichte

Aber in diesem Umfeld befinden sich auch Leute, die die offi­zi­elle Geschichts­schrei­bung reprä­sen­tieren, die Insti­tu­tionen leiten, die Mitglieder von Akade­mien sind und die natür­lich auch an Univer­si­täten lehren, kurz, Leute, die die Schere und die Lein­wand in der Hand haben. Sie entscheiden, wer beför­dert wird, wer einen Doktor­titel machen kann und so weiter. Sie erzählen der jungen Genera­tion von Histo­ri­kern, dass unsere frühe Vergan­gen­heit wie ein Geschichts­buch mit leeren Seiten ist.

Seit wann diese Destruktivität?

Dass die Slowenen erst im 19. Jahr­hun­dert zu einer Nation wurden, ist ein ideo­lo­gi­sches Produkt des slowe­ni­schen Neomar­xismus. Milan Kundera, der berühmte tsche­chi­sche Schrift­steller, schrieb aus seiner tsche­chi­schen Erfah­rung der kommu­nis­ti­schen Ära: „Der erste Schritt, ein Volk zu liqui­dieren, ist, sein Gedächtnis auszu­lö­schen. Um seine Bücher, seine Kultur, seine Geschichte zu zerstören.“ Der erste Schritt in diese Rich­tung wurde in Slowe­nien von Professor Štih getan. Er strich die Slowenen aus dieser frühen Zeit und erfand statt­dessen die Karan­taner. Um keinen Zweifel daran zu lassen, dass er es ernst meinte, betonte er dies wieder­holt in der Öffent­lich­keit. Zum Beispiel in der neomar­xis­ti­schen Zeit­schrift Mladina (12.12.2005).

Woher kam die „Bekeh­rung“ Štihs?

Ist es Štich ergangen wie dem Saulus, der vom Pferd fiel und zum Paulus wurde? Ihm wider­fuhr eine Art nega­tive „Erleuch­tung“. Es wäre ange­mes­sener, von einer Sonnen­fins­ternis zu spre­chen. Aber es ist nicht nur eine neo-marxis­ti­sche Agenda, es ist etwas anderes.

Vom flei­ßigen Schüler des slowe­ni­schen Histo­ri­kers Bogo Grafen­auer wurde Dr. Štih zum Anhänger der Wiener Histo­riker um Wolfram Herwig (Dr. Štih ist heute Präsi­dent der Slowe­ni­sche Akademie der Wissen­schaften und Künste und korre­spon­die­rendes Mitglied der Öster­rei­chi­schen Akademie der Wissen­schaften), wobei ihm einfluss­reiche Histo­riker, die sich mit der öster­rei­chi­schen und der deut­schen Geschichte oder mit der Vergan­gen­heit der germa­ni­schen Völker beschäf­tigen, zu einem Bewusst­seins­wandel verhalfen. In der Schmie­dung eines öster­rei­chi­schen Bildes der Vergan­gen­heit werden die Slowenen als histo­ri­sches Subjekt in raffi­nierter Weise umge­formt. Diesen Histo­ri­kern ist der Gedanke, dass die Gründer der öster­rei­chi­schen Staat­lich­keit eigent­lich Slowenen waren, äußerst unan­ge­nehm, und so meiden sie in ihren Geschichts­werken Bezeich­nungen wie Slowenen, Slawen und alle Ablei­tungen dieser beiden Namen wie der Teufel das Weih­wasser. Und so werden in dem ehrgei­zigen Unter­fangen, in einem 500 Seiten umfas­senden Band („Öster­rei­chi­sche Geschichte“) die Geschichte zwischen 378 und 907 darzu­stellen, unter dem Titel Karan­ta­nien genau 17 Zeilen über diese Staa­ten­bil­dung geschrieben, unter dem Titel Die Karan­tanen sogar 4 Seiten, während dem soge­nannten Krain eine halbe Seite gewidmet ist. Die Slowenen werden mit keinem einzigen Wort erwähnt. Dieser Band der elfbän­digen Reihe zur öster­rei­chi­schen Geschichte wurde von Štichs Mentor Herwig Wolfram herausgegeben.

Der Histo­riker Štih hat den Öster­rei­chern somit das unan­ge­nehme Gefühl abge­nommen, über die Slowenen in ihrem Land schreiben zu müssen. Um die erfun­denen Karan­tanen weiter von den modernen Slowenen zu distan­zieren, gaben sie ihnen einen multi­eth­ni­schen Charakter. Es waren also keine Slowenen, die in Karan­ta­nien lebten, sondern eine Art früh­mit­tel­al­ter­li­cher Multi­kulti-Mix. Natür­lich gibt es für beide Thesen keine Beweise, keine seriösen Daten, die so etwas nahelegen.

Slowenen erst ab dem 19. Jahrhundert?

Die Grenzen des ehema­ligen Karan­ta­niens wurden von diesen modernen Ephi­altes-Jüngern auf die heutige Grenze zwischen Öster­reich und Slowe­nien gelegt, was ein weiterer Beweis dafür ist, dass unsere Vorfahren einfach den Öster­rei­chern über­lassen wurden. In Wahr­heit sind die Wiener sogar noch ein biss­chen groß­zü­giger als Štih und seine Anhänger, denn Herwig Wolfram teilte Karan­ta­nien neben Kärnten prak­tisch die gesamte Stei­er­mark zu.

Wir sollten uns hier an die Theorie der „Windi­schen“ erin­nern, die den glei­chen Zweck verfolgte, nur dass zu dieser Zeit die slowe­ni­schen Histo­riker nicht in dieses Geschäft invol­viert waren. Der Leser muss sich fragen, was die „Wissen­schaft“ dieser modernen slowe­ni­schen Histo­riker gewesen wäre, wenn das unglück­liche Plebiszit nach dem Ersten Welt­krieg nicht die Grenze an den Kara­wanken fest­ge­legt hätte. Wo hätten sie in diesem Fall die Grenze zwischen Karan­ta­nien und den Ländern der anderen Slowenen gesetzt?

Nach der Theorie von Herwig Wolfram sind Stämme und Völker irgendwie im Laufe von ein oder zwei Jahr­hun­derten entstanden. So wurden die Karan­tanen „erschaffen“ – zuerst waren sie eine unde­fi­nier­bare slawi­sche Masse, dann einige Alpenslawen, dann wurde ein Teil von ihnen zu Karan­ta­nern, und der Rest der Alpenslawen wartete zusammen mit den Karan­ta­nern, bis sie Slowenen werden durften. Erst im 19. Jahr­hun­dert war es dann soweit.

Die Wiener Theorie der Ethnogenese

Selbst sein jüngerer Kollege Professor Walter Pohl, eben­falls Histo­riker und einer der führenden Vertreter der Wiener Histo­ri­schen Schule, erkannte, dass Herwigs Theorie nur bedingt allge­mein und schon gar nicht auf die Slawen anwendbar war. In seinem Buch Die Awaren, Ein Step­pen­volk in Mittel­eu­ropa, schreibt er auf Seite 95: „Das am Beispiel der germa­ni­schen Wander­völker entwi­ckelte Modell der Ethno­ge­nese ist nur bedingt anwendbar. Das Inein­an­der­greifen von ‚Stam­mes­bil­dung und Verfas­sung‘, das die germa­ni­schen Groß­stämme der Völker­wan­de­rungs­zeit charak­te­ri­siert, ist für die Slawen der Früh­zeit kaum faßbar.“

Professor Dr. Štih und seine Schüler haben dieses Buch offen­sicht­lich nicht gelesen, sonst hätten sie nicht weiterhin von den Karan­tanen als einem eigenen Volk gespro­chen. Aber das würde man von einem Akade­miker doch erwarten dürfen. Wir würden auch die folgende Erkenntnis erwarten: Wenn die Wiener Mono­ge­nese-Theorie nur bedingt auf die Slawen anwendbar ist, bedeutet das, dass sie keine Allge­mein­gül­tig­keit hat, dass es sich um ein Konstrukt handelt, das seine Ungül­tig­keit bereits im Falle der Slawen gezeigt hat.

