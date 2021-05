Von Vida Kocjan



Die wirt­schaft­li­chen Aussichten sind sehr ermu­ti­gend und wir können opti­mis­tisch in die Zukunft blicken. Das ist die Grund­aus­sage von Daten inter­na­tio­naler Insti­tu­tionen, die auf Basis makro­öko­no­mi­scher Indi­ka­toren ein über­durch­schnitt­li­ches Wachstum von Brut­to­in­lands­pro­dukt (BIP), Inves­ti­tionen und Beschäf­ti­gung für Slowe­nien prognos­ti­zieren. Slowe­nien liegt bei allen Indi­ka­toren deut­lich über dem Durch­schnitt der EU-Mitglied­staaten und der Länder der Eurozone.



Die aktu­elle Situa­tion und die Aussichten sind der beste Indi­kator für den Erfolg der Maßnahmen der slowe­ni­schen Regie­rung zur Unter­stüt­zung der Wirt­schaft und der Bevöl­ke­rung während der COVID-19-Epidemie.



Es ist sehr ermu­ti­gend, dass die export­ori­en­tierten Akti­vi­täten in Slowe­nien weiter wachsen und dass der export­ori­en­tierte Teil der Wirt­schaft posi­tive Trends aufweist. Die Expor­teure haben bereits Ende letzten Jahres das Vorkri­sen­ni­veau erreicht, und auch in diesem Jahr steigen die Exporte weiter an. Dies hängt auch mit der Entwick­lung des Arbeits­marktes zusammen. Die Lage auf dem Arbeits­markt ist zwar immer noch ange­spannt, verbes­sert sich aber allmäh­lich. Während der schlimmsten Krise aller Zeiten ging in Slowe­nien nur ein guter Prozent­satz der Arbeits­plätze verloren, und nach Erhe­bungen des Arbeits­amtes plant die Wirt­schaft in der zweiten Hälfte dieses Jahres rund 29 000 Arbeits­plätze, davon 14 000 neue. Das bedeutet, dass wir auch im Bereich der Arbeits­plätze die verlo­renen Stellen bis zum Ende des Jahres wieder aufholen werden.



Die Inves­ti­tionen werden durch die euro­päi­sche Förde­rung noch weiter steigen.



All dies wird sich in einem höheren Wirt­schafts­wachstum und einem höheren BIP nieder­schlagen, so dass das derzei­tige Defizit in der konso­li­dierten Bilanz der öffent­li­chen Finanzen kein Grund zur Sorge ist. Sie wurde durch den Rück­gang der wirt­schaft­li­chen Akti­vität und die Maßnahmen zur Abfe­de­rung der Auswir­kungen während der Epidemie verursacht.



Die Maßnahmen haben sich als richtig, schnell und vor allem zeitnah erwiesen. Es ist also nicht zu befürchten, dass wir aus dieser Krise nicht efolg­reich hervor­gehen werden, insbe­son­dere dank der Regie­rung von Janez Janša und einem wich­tigen Teil der Wirtschaft.



Vida Kocjan ist Jour­na­listin bei Demokracija.





Dieser Beitrag erschien zuerst bei DEMOKRACIJA, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.