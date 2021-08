Von Dr. Janez Juhant



Die Angriffe der linken Medien im In- und Ausland auf die derzei­tige slowe­ni­sche Regie­rung wirbeln viel Staub auf. Seit Janša im Namen Slowe­niens die EU-Rats­prä­si­dent­schaft innehat, hat sich der Druck noch verstärkt: Manche versu­chen, es so aussehen zu lassen, als ob wegen der derzei­tigen slowe­ni­schen Regie­rung im In- und Ausland alles schief liefe. Karl-Peter Schwarz, ein bekannter ehema­liger Ost‑, Mittel- und Südeu­ropa-Korre­spon­dent der deut­schen Frank­furter Allge­meinen Zeitung, der jetzt als unab­hän­giger Jour­na­list in Istrien lebt und Slowe­nien gut kennt, hat sich dagegen ausge­spro­chen. In der Welt­woche, einer Schweizer Zeitung, die sich für „Demo­kratie, Frei­heit, Unter­neh­mertum und Rechts­staat­lich­keit“ einsetzt, antwortet er auf die Kritik der sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Vize­prä­si­dentin des Euro­päi­schen Parla­ments, Kata­rina Barley, der ARD sowie der Zeitungen Welt und Stan­dard an Janez Janša, den er als „Schlüs­sel­figur des demo­kra­ti­schen Wandels in Slowe­nien“ sieht: „Sie erhalten ihre Infor­ma­tionen von slowe­ni­schen Linken. Auf dieser Grund­lage bringen die euro­päi­schen Linken und die ihnen hörigen Poli­tiker Janez Janša auf die Ankla­ge­bank.“ Schwarz weist darauf hin, dass dies vor zwei Jahr­zehnten Wolf­gang Schüssel aufgrund seiner schwarz-blauen Regie­rung (ÖVP+FPÖ) wider­fuhr, die die Inter­essen des eigenen Landes in den Vorder­grund stellte, wofür EU-Sank­tionen gegen Öster­reich verhängt wurden. Ebenso erging es Jaroslaw Kaczyński, Viktor Orbán und nunmehr Janez Janša, denn alle drei setzten sich für die natio­nalen Inter­essen ihrer Länder ein. Deshalb stellen sich die euro­päi­schen Büro­kraten gegen Janša, der für die Inter­essen der einzelnen Mitglied­staaten eintritt. Im Folgenden beschreibt Schwarz die Geschichte von Janez Janša, seine Inhaf­tie­rung und seine Suche nach Gerech­tig­keit im ersten Prozess gegen das Quar­tett und den mani­pu­lierten Patria-Prozess kurz vor den Wahlen. Er zeigt auch die dunkle Seite Slowe­niens mit über 600 Massen­morden und Grab­stätten, wo seiner Meinung nach über 14.000 Slowenen, etwa 20.000 deut­sche Soldaten und Zivi­listen, Zehn­tau­sende Kroaten, Serben, Monte­ne­griner, Italiener und Ungarn außer­ge­richt­lich auf grau­same Weise getötet wurden. Er stellt ferner fest, dass eine wirk­liche Erneue­rung des Justiz­we­sens in Slowe­nien noch nicht statt­ge­funden hat, und berichtet, wie sich die slowe­ni­sche Linke gegen die Säube­rung des Justiz­we­sens und anderer wich­tiger Grund­lagen eines demo­kra­ti­schen Staates wehrt. Dies macht sie wütend, denn sie vertreten die Inter­essen einer privi­le­gierten Kaste, die sich der Demo­kra­ti­sie­rung Slowe­niens widersetzt.

Wie unter­schied­lich kann die Darstel­lung der Realität sein! Schauen wir zur slowe­ni­schen Bericht­erstat­tung: Zum Beispiel bei der Zere­monie zur Bekannt­gabe der Erfolge der Radfahrer in Paris auf RTV SLO 2. Mir ist aufge­fallen, dass die Kommen­ta­toren die Anwe­sen­heit des Außen­mi­nis­ters Anže Logar, der mit dem Sieger der Tour de France, Tedej Pogačar, auf die Bühne kam, gar nicht erwähnt haben. Der Reprä­sen­tant des Landes wird während der Natio­nal­hymne nicht erwähnt, während RTV SLO uns ständig Auftritte von linken Verfech­tern bietet, die wenig Intel­li­gentes oder Nütz­li­ches für die Bürger und das Land zu sagen haben! In einer Ausgabe von Novi glas, der slowe­nisch-katho­li­schen Wochen­zei­tung der Slowenen in Italien, werden uns mehrere reich­hal­tige und ermu­ti­gende Akti­vi­täten für die Slowenen im Ausland vorge­stellt, begleitet von der flei­ßigen und sympa­thi­schen Minis­terin Helena Jaklitsch. Am 13. Juli eröff­nete Minister Vasko Simo­niti eine Ausstel­lung in Brüssel, und in den 17-Uhr-Nach­richten „infor­mierte“ uns RTV SLO, dass der unge­nannt blei­bende Kultur­mi­nister im Rahmen der Präsi­dent­schaft eine Ausstel­lung in Brüssel eröffnet hatte, die wir nur aus der Ferne sahen. Ich war über­rascht, dass selbst die katho­li­sche Wochen­zei­tung Družina die Anwe­sen­heit des Minis­ter­prä­si­denten und seiner Frau bei der Weihe des Bischofs von Celje (Cilli) in Gornji Grad (Ober­burg) nicht erwähnt hat.

Dies sind nur einhei­mi­sche Spie­ge­lungen dessen, was Schwarz so beschrieb: Die slowe­ni­schen Linken insze­nieren mit Hilfe „ihrer Medien“ eine unwirk­liche, illu­so­ri­sche Welt nach ihrem eigenen Bild und füttern die slowe­ni­sche und inter­na­tio­nale Öffent­lich­keit mit ihren Erzäh­lungen. Die Schöpfer einer solchen öffent­li­chen Meinung versu­chen, das bessere Leben, das wir Bürger auch dank dieser Regie­rung führen, die sich für Slowe­nien und die Bürger dieses Landes und das Gemein­wohl der EU einsetzt, zu verzerren und als das Gegen­teil dessen darzu­stellen, was tatsäch­lich geschieht. Die Maßnahmen dieser Regie­rung zielen auf die Konso­li­die­rung Slowe­niens und seiner Bedeu­tung in Europa und der Welt ab. Das ist es, was bereits unsere Vorfahren anstrebten. Herr Ehrlich sagte, dass dies eine stän­dige stra­te­gi­sche Orga­ni­sa­tion erfor­dert. Gott sei Dank gibt es (wenige) Menschen wie den Jour­na­listen Schwarz und andere, die bereit sind, ihren Namen für Wahr­heit, Frei­heit und eine legale und funk­tio­nie­rende Kultur herzu­geben. Die Verwir­rung in der slowe­ni­schen und inter­na­tio­nalen Öffent­lich­keit, der man entge­gen­treten, die Wahr­heit suchen und die Frei­heit vertei­digen muss, zeigt, dass der Weg schwierig ist. Nehmen wir zum Beispiel die Bewer­tung des Besuchs von Bundes­kanz­lerin Merkel bei US-Präsi­dent Biden, der den russi­schen Einfluss in Deutsch­land und Europa unge­hin­dert zu öffnen scheint, auch zum Nach­teil der mittel­eu­ro­päi­schen Länder und des Balkans, was die Lösung deer bestehenden komplexen Probleme erschweren wird. Offen­sicht­lich wieder­holt sich die (schlechte) Geschichte!

Es ist gut, dieje­nigen anzu­er­kennen, die sich gegen Wider­stände erheben. Auch wenn sie auf den ersten Blick nicht richtig erscheinen, werden sie als Stra­tegen für Frei­heit und Gerech­tig­keit in die Geschichte eingehen. Das ist die Geschichte eines jeden von uns. Was zählt, ist der Kampf um die Wahr­heit und das Über­leben von Mensch und Nation gegen Lüge und Besitz­stands­wah­rung. So haben es uns unsere Vorväter seit jeher gelehrt. Ein theo­lo­gisch ausge­bil­deter Mann, der sich beruf­lich in einem anderen Bereich etabliert hat, hält trotz Schwie­rig­keiten in seinem Arbeits­um­feld seit Jahr­zehnten an seinen christ­li­chen Über­zeu­gungen fest, auch wenn er sich fragt, wann er nur noch in seinem eigenen reli­giös-theo­lo­gi­schen Bereich (fried­lich) arbeiten kann. Eine ihm nahe­ste­hende Person antwortet: „Das machst du doch immer, wenn du trotzig bist!“

Dr. Janez Juhant ist Professor, Kolum­nist und Theologe.

