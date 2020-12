In einem Inter­view sprach der slowe­ni­sche Premier­mi­nister Janez Janša darüber, dass die euro­päi­schen Länder dem unga­ri­schen Beispiel folgen müssen, sonst werden sie zerstört.

Der slowe­ni­sche Minis­ter­prä­si­dent Janez Janša macht in einem Inter­view mit dem unga­ri­schen Nach­rich­ten­ma­gazin Mandiner auf die Gefahren der Verbrei­tung des kultu­rellen Marxismus aufmerksam. Er drückt es so aus: „Das kommu­nis­ti­sche Mani­fest des 19. Jahr­hun­derts besagt, dass die Nation, die Familie, das Privat­ei­gentum, die private Bildung und die Reli­gion abge­schafft werden müssen, um eine neue Welt oder einen neuen Kommu­nismus zu schaffen. Para­do­xer­weise hat der Kommu­nismus dieses Ziel trotz der Fülle an Opfern und Leiden durch Gewalt und Diktatur nicht erreicht. Dieselben Ziele werden heute auf unter­schied­liche Weise verfolgt. Durch die Medien, Univer­si­täten, Kultur­in­dus­trien, multi­na­tio­nale Insti­tu­tionen, Massen­mi­gra­tion, erzwun­genen Multi­kul­tu­ra­lismus, sowie die Akti­vi­täten bestimmter poli­ti­scher Parteien. Sie vertu­schen es geschickt, aber jeder, der Geschichte und poli­ti­sche Konzepte kennt, kann sehen, in welche Rich­tung dies alles geht.“

Janša glaubt, dass dem entge­gen­ge­wirkt werden kann, indem die Familie, das Privat­ei­gentum, private Initia­tiven und Reli­gionen geschützt werden und die Nationen sich selbst schätzen und sich mit Respekt an andere Nationen wenden.