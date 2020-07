Zu den ältesten und „belieb­testen“ Mani­pu­la­ti­ons­tech­niken zählt das stän­dige Wieder­holen von Sach­ver­halten oder Botschaften, unab­hängig davon, ob diese wahr sind oder nicht. Werbe­sen­dungen oder andere Formen der Werbung sind ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig für Werbende das Anwenden dieser Technik ist.

Glauben, was wir glauben sollen

Es geht aller­dings nicht immer darum, uns die Vorzüge einzelner Produkte schmack­haft zu machen, auch gesell­schafts­po­li­ti­sche Agenden sollen uns auf diese Weise uns einge­häm­mert werden – und zwar so lange bis man das glaubt, was wir glauben sollen. Und sei das noch so wider­sinnig und ganz und gar nicht in unserem Inter­esse. Zum Beispiel die Flutung Europas mit Personen, die man lieber nicht hier haben wollte, würde man gefragt werden.

„Seenot­ret­tung“ jetzt auch im Ärmel­kanal

Ein Muster­bei­spiel einer solchen Form der Mani­pu­la­tion liefert die „ZEIT“ in einem Artikel über Migranten, die von Frank­reich nach England den Ärmel­kanal per Boot über­queren wollten. Dieser Vorgang hat mit „Flucht“ genauso wenig gemein, wie die Prima­bal­le­rina des Bolschoi Thea­ters mit einem Elefanten. Nicht nur, weil diese Leute zur Abwechs­lung nicht in die EU hinein „flüchten“ sondern diesmal raus aus der „Werte­ge­mein­schaft“. Auch der Status „Flücht­ling“ – oder neuer­dings „Geflüch­teter“ – trifft auf solche Migranten nicht (mehr) zu. Um zu verhin­dern, dass die Betrugs­ma­sche rund um die „Seenot­ret­tung“ gene­rell ins schiefe Licht gerückt wird, bedient man sich auch hier derselben Tränen­drüsen-Rhetorik wie bei den „Schutz­su­chenden“ die aus dem Mittel­meer „gerettet“ werden, nachdem sie zuvor bewusst in diese miss­liche Lage gebracht wurden. Und leiert gebets­müh­len­artig unzu­tref­fende Bezeich­nungen herunter.

Gutmen­schen-Wording ohne Real­bezug

So ist auf ZEIT-ONLINE von gestern (12.07.2020) in einem Artikel über Personen die per Boot den Ärmel­kanal über­queren wollten und aufgrund von „Seenot“ dann „gerettet“ wurden, gleich 3 Mal von „Seenot­ret­tung“ die Rede und 7 (!) Mal von „gerettet / Rettung / Geret­tete“. Drei „Geflüch­teten“ steht ein „Flücht­ling“ gegen­über, zum dem sich aller­dings ein „Boots­flücht­ling“ gesellt. „Schiff­bruch“ kommt nur einmal vor, ebenso „Rettungs­kräfte“ und „Rettungs­schiff“ und natür­lich ist das obli­gate „Flücht­lings­boot“ auch dabei.

Flucht­grund: diesmal „Corona“

Der Schön­heits­fehler auf dem ersten Blick: Wie macht man aus Migranten ohne Flucht­grund „Flücht­linge“ oder besser noch „Geflüch­tete“ nachdem der Flücht­ling inzwi­schen nicht mehr gut beleu­mundet ist? Ganz einfach: Man erfindet eine Flucht­grund! Und da zaubert man Corona aus dem Ärmel, wie ein Magier ein Kanin­chen aus dem Zylinder. Die ZEIT dazu wört­lich und bitte, das ist keine Witz:

„Den Berichten zufolge fühlten sie sich wegen der Corona-Lage in Frank­reich nicht mehr sicher.“

Bleibt zu hoffen, dass die „Geflüch­teten“ sich nicht am Ende auf den engen „Flücht­lings­booten“ wech­sel­seitig anste­cken, oder erst recht nicht in England nach gelun­gener „Flucht“. Denn dort fühlt sich das Virus derzeit beson­ders wohl, was auch zu Reise­war­nungen für EU-Bürger sorgt.