Eine kultu­relle Berei­che­rung der beson­deren Art wieder­fuhr einem Sprach­lehrer in der deut­schen Klein­stadt Mölln im Bundes­land Schleswig-Holstein. Dort atta­ckierte die 44-jährige Lehr­kraft ein ehema­liger Schüler aus Syrien mit einem 15 cm langen Messer und stach mehr­mals auf ihn ein.

Syrer sticht ohne Vorwar­nung zu

Laut Poli­zei­mit­tei­lung ist der 32-jähriger Syrer, der die Schule in der Vergan­gen­heit besucht haben soll, drin­gend tatver­dächtig. Er hat die Schule am 4. März um die Mittags­zeit aufge­sucht und den Lehrer darauf ange­spro­chen, dass er sich für einen neuen Sprach­kurs anmelden wolle. Während die Lehr­kraft etwas auf dem Anmel­de­for­mular notierte, griff ihn der Migrant plötz­lich mit einem Messer an und stach ihm damit in der Höhe des Ohres in den Kopf.

Nach einem Hand­ge­menge lies der Syrer immer noch nicht von seinem Opfer ab und verletzte dieses weiter. Erst herbei­geilte Kollegen und die Polizei konnten den Täter mit Pfef­fer­spray bändigen. Die Staats­an­walt­schaft hat einen Unter­su­chungs­haft­be­fehl wegen des drin­genden Verdachts des versuchten Totschlags und der gefähr­li­chen Körper­ver­let­zung sowie des Haft­grundes der Flucht­ge­fahr gegen den 32-jährigen beantragt.