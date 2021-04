Die Paral­lelen zwischen den Corona-Verbots­maß­nahmen, den Entrech­tungen der Bevöl­ke­rung und der Bruta­lität, mit der die Regie­rungen gegen ihre eigenen Bürger vorgehen, erin­nert nicht zufällig an die NS-Zeit. Ausgangs­sperren, Impf­zwang, Erken­nungs­merk­male für Nicht-Geimpfte bzw. Geimpfte und die Dehu­ma­ni­sie­rung von Regime-Kriti­kern, vor allem über die Sprache, gab es heute wie damals. Und nun ist auch der beliebte „Volks­feind“ wieder offi­ziell aufgetaucht.

Sind Impf­muffel Volksfeinde?

So lässt der Jour­na­list Rolf Schwart­mann in einem Gast­bei­trag bei http://Web.de tief blicken. In dem Artikel schreibt er unter dem Absatz zu privater Impf­wer­bung in sozialen Medien, dass die Öffent­lich­ma­chung seines Gesund­heits­status einher­geht mit den Privi­le­gien, die es dafür mitt­ler­weile oftmals gibt. Ob ironisch oder nicht, Schwart­mann geht darauf ein, dass „Impf­muffel“ gemeinhin schon als „Volks­feinde“ ange­sehen werden:

„Wie sieht es mit dem Impf­status aus. Niemand ist daran gehin­dert, seinen Gesund­heits­status mit aller Welt zu teilen. Daten­schutz vor sich selber gibt es nicht. Impf­muffel sind in der Pandemie Volks­feinde. Der Staat muss öffent­lich zur Impfung aufrufen und jeder der sich impfen lässt, gleich ob er schon an der Reihe ist oder nicht, hilft der Gesund­heit aller. Aber gehört der Impf­status in die Öffent­lich­keit? Das muss man diffe­ren­ziert sehen.“

Das Wort „Volks­feinde“ wurde übri­gens nach­träg­lich still und heim­lich durch das Wort „verpönt“ ersetzt.

Ob es sich nun um indi­rekte Kritik an dem Umgang mit Nicht-Geimpften handelt, eine bloße Fest­stel­lung der Tatsa­chen oder einfach die konse­quenz­lose, weil gegen Regime-Kritiker gerichtet, Über­nahme des NS-Jargons, sei dahin­ge­stellt. Jeden­falls verdeut­licht der Beitrag einmal mehr, in welche Rich­tung sich die euro­päi­schen Gesell­schaften bewegen.