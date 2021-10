Dass die Corona-Pandemie in Wirk­lich­keit ein Test­lauf für die Über­füh­rung der meisten Frei­heiten des Menschen in eine voll­ständig kontrol­lierte, digi­tale Welt sein könnte – ja selbst der Mensch selbst in einer digi­talen Iden­tität aufgeht, wie es Trans­hu­ma­nisten fordern – ist vielen Kriti­kern seit Beginn der inhu­manen Maßnahmen klar. Der erste Schritt dafür dürfte die Imple­men­tie­rung eines am chine­si­schen Sozi­al­kredit-System ange­lehnten Über­wa­chungs­netzes in Europa und der gesamten Welt sein. Essen­ziell dafür: die Digi­ta­li­sie­rung. Ohne sie wäre eine lücken­lose und voll­stän­dige Über­wa­chung aller Lebens­be­reiche des Bürgers unmög­lich. Der Sohn von „Great Reset“-Erfinder Klaus Schwab deutete dies bereits im Jahr 2018 anhand der „Impf-Immu­ni­sie­rung“ an.

Immu­ni­sie­rung als Eintritt in die digi­tale Identität

In einem Beitrag aus dem Jahr 2018 schrieb ID2020, eine „gemein­nüt­zige Orga­ni­sa­tion mit dem Ziel, einfache Zugänge zu digi­talen Iden­ti­fi­ka­ti­ons­formen welt­weit zu schaffen“, von der Notwen­dig­keit, die Impf­raten in Entwick­lungs­län­dern durch die Einfüh­rung von Nach­ver­fol­gungs- und Tracking­sys­temen zu verbes­sern. In diesen digi­talen Karteien sollen nämlich primär die Unge­impften erfasst und „verfolgt“ werden (mit welchen Methoden auch immer), um irgend­wann eine 100-prozen­tige Impf­rate (beson­ders unter Kindern) zu errei­chen, so der Verweis auf die Pläne des CEO der globalen Impfal­lianz GAVI, die wiederum vom World Economic Forum (WEF) ins Leben gerufen wurde.

Das World Economic Forum widmete sich solchen Lösungen im Jahr 2018 äuffällig intensiv. Mit dem Programm INFUSE sollten Möglich­keiten geschaffen werden, die „globale medi­zi­ni­sche Versor­gung im Bereich der Immu­ni­sie­rung zu moder­ni­sieren“. Die Immu­ni­sie­rung in Form von Impfungen biete nämlich die beste und größte Chance, künftig „digi­tale Iden­ti­täten“ eines jeden Menschen zu erstellen (und folg­lich auch durch Insti­tu­tionen, Regie­rungen und Co. über­wa­chen zu lassen). Anhand von GAVI erläu­terte Schwabs Sohn Oliver im Rahmen des WEF 2018 die Hinter­gründe ihrer Arbeit. Die „Welt­führer“ werden von ihnen zusam­men­ge­bracht, um ihnen diese Programme „schmack­haft“ zu machen:

Und hier Vater Klaus Schwab zu GAVI und den Möglich­keiten der Immu­ni­sie­rung, gekop­pelt mit der digi­talen Identität:

WHO nutzt Schwabs „digi­tale Überwachung“

Drei Jahre später, inmitten der Corona-Pandemie, nutzt gerade die Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion (WHO) ein solches System der digi­talen Iden­tität, die an die Immu­ni­sie­rung gekop­pelt ist. Die soge­nannte „Digi­tale Doku­men­ta­tion des Impf­status von COVID-19-Zerti­fi­katen“ wird „zur Konti­nuität der Versor­gung oder als Impf­nach­weis für andere Zwecke als die Gesund­heits­ver­sor­gung verwendet“:

WHO Digital Docu­men­ta­tion of COVID-19 Certi­fi­cates Vacci­na­tion Status (“used for conti­nuity of care or as proof of vacci­na­tion for purposes other than health care”)t.co/AeeXJSBroj t.co/xqGgif6sWj pic.twitter.com/EVLDdI5756 — Jesse “Epstein&Ghislaine families=WEF&4IR” Matchey (@JesseMatchey) September 1, 2021

Für Bestel­lungen unseres neuen Aufkle­bers „Impf­zwang“ klicken Sie hier.