Im „besten Deutsch­land aller Zeiten“, wo Pädo­phile oder meist auslän­di­sche Verge­wal­tiger, Mörder, Schläger und andere Schwer­ver­bre­cher mit Bewäh­rungen auf freien Fuß gesetzt werden, muss Georg Thiel seit drei Monaten im Gefängnis sitzen. Sein Vergehen: er weigerte sich Geld an den Staats­funk in Form der GEZ zu bezahlen. Nun gibt es in den sozialen Netz­werken unter dem Hasthag #Georg­T­hiel eine riesige Soli­da­ri­täts­kam­pagne für den poli­ti­schen Häftling.

In Haft wegen 651 Euro

Im Gefängnis sitzt Georg Thiel letzt­end­lich weil er sich konse­quent weigerte für den Öffent­lich-Recht­li­chen-Rund­funk, der milli­ar­den­schwer ist und seinen Vorständen hohe sechs­stel­lige Summen pro Jahr ausbe­zahlt, Geld zu bezahlen, ihn also weiter zwangs­zu­fi­nan­zieren. Die Haft sieht er selbst als Protest gegen den Zwang, Abgaben für etwas zu leisten, dass er selbst nicht konsu­miert und auch ablehnt.

Konkret schuldet Thiel dem West­deut­schen Rund­funk (WDR) 651 Euro und 35 Cent. Dem zweit­größten Medi­en­kon­zern nach der briti­schen BBC dürfte dieser Betrag derart schmerz­lich fehlen, dass man Thiel am 25. Februar 2021 durch eine Gerichts­voll­zie­herin in Erzwin­gungs­haft steckte, weil er über Jahre keine Gebühren zahlte. Das Gericht gab grünes Licht, da sich der Frei­heits­kämpfer auch weigerte, Auskunft über sein Vermögen zu geben.

Immer wieder Haft­strafen für GEZ-Verweigerer