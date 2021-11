COCHEM (Rhein­land-Pfalz) – Bereits kurz nach dem 22.Februar 2014 begannen die Probleme mit dem soma­li­schen „Schutz­su­chenden“ Abdi M. (24), nachdem er die Aufnah­me­ein­rich­tung für Asyl­be­geh­rende, kurz »Afa«, in Trier kam.



Kaum im Land kam es zur Verge­wal­ti­gung ein 16-Jährigen

Bereits keine zwei Wochen später, am 3. März 2014 verge­wal­tigte er in Trier ein 16-jähriges Mädchen und atta­ckierte eine 21-jährige Frau. Einen Tag nach der Tat kam er in Unter­su­chungs­haft und wurde der 24-Jährige am 1. Oktober 2014 vom Land­ge­richt Trier, unter anderem wegen Verge­wal­ti­gung, zu einer Jugend­strafe von sechs Jahren verur­teilt. Es folgten weitere Straf­taten, sogar in der Haft­an­stalt, wo es zu Vorfällen mit weib­li­chen Bediens­teten kam, berichtet wochenspiegellive.de. Der Verbre­cher wurde wegen exhi­bi­tio­nis­ti­scher Hand­lungen in der Haft­an­stalt (er hatte sich vor einer Bediens­teten sowie einer Prak­ti­kantin entblößt) erneut verurteilt.

Land­kreis zur „zur Aufnahme und Unter­brin­gung verpflichtet“

Als das Ende der Haft anstand, gingen beim Kreis Cochem-Zell gingen alle Alarm­lampen an. Der Grund: Der Asyl­be­werber wurde dem Land­kreis Cochem-Zell im Jahr 2015 mit Vertei­lungs­ver­fü­gung der Aufsichts- und Dienst­leis­tungs­di­rek­tion (ADD) Trier zuge­wiesen. Deshalb war der Land­kreis laut Landes­auf­nah­me­ge­setzes „zur Aufnahme und Unter­brin­gung verpflichtet.“

Es verwun­dert daher nicht, dass man beim Kreis mit allen Mitteln verhin­dern wollte , dass der Schwer­kri­mi­nelle in einen Ort des Kreises Cochem-Zell kommt. Deshalb gelang es (beinahe erstaun­li­cher­weise) den Asyl­be­werber am 13. April abzu­schieben. Und zwar in einem Privatjet.

Kosten 106.045,31 Euro um den Verbre­cher zu repatriieren

Der Kreis­ver­wal­tung war bereits damals klar, dass die Kosten bei 50.000 bis 100.000 Euro liegen können. Nun – gut sieben Monate später – liegen die Gesamt­kosten vor. Das Bundes­po­li­zei­prä­si­dium hat dem Kreis für die Rück­füh­rung im Rahmen einer Char­ter­flug­maß­nahme eine Rech­nung in Höhe von 82.045,31 Euro gestellt. Dazu kommen noch­mals rund 20.000 Euro Kosten des Bundes­po­li­zei­prä­si­diums für die Sicher­heits­be­glei­tung, was zusammen Kosten in Höhe von 106.045,31 Euro ergibt. Und das in einem Land, wo Rentner die jahr­zehn­te­lang gear­beitet haben mit ein paar hundert Euro im Monat abge­speist werden.

