Soros fordert die EU auf, … sich Polen und Ungarn zu widersetzen. Sie sind „eine Bedrohung für die Rechtsstaatlichkeit“

Die Euro­päi­sche Union muss sich gegen Polen und Ungarn wider­setzen – sagte George Soros, ein ameri­ka­ni­scher Finan­zier unga­ri­scher Herkunft, auf der Website des Project Syndi­cate und bewer­tete, dass ein Veto gegen den EU-Haus­halt die Rechts­staat­lich­keit und die Zukunft der Gemein­schaft gefährdet. Er fügte hinzu, dass Orban und in gerin­gerem Maße Kaczynski nicht so sehr gegen die abstrakte Idee der Rechts­staat­lich­keit sind, sondern „für sie ist die Rechts­staat­lich­keit eine prak­ti­sche Einschrän­kung der persön­li­chen und poli­ti­schen Korruption“.

„Die EU kann es sich nicht leisten, bei der Rechts­staat­lich­keit Kompro­misse einzu­gehen. Wie die EU auf die Heraus­for­de­rung von (unga­ri­scher Minis­ter­prä­si­dent Viktor) Orban und (polni­scher stell­ver­tre­tender Minis­ter­prä­si­dent Jarosław) Kaczyński reagiert, wird entscheiden, ob sie als offene Gesell­schaft über­leben wird, die den Werten treu bleibt, auf denen sie gegründet wurde. “

– schrieb Soros.

Polen und Ungarn „wissen, dass sie auf skan­da­löse Weise gegen die Rechts­staat­lich­keit verstoßen und die Konse­quenzen dafür nicht tragen wollen“.

Soros stellte fest, dass Orban und in gerin­gerem Maße Kaczynski weniger gegen die abstrakte Idee der Rechts­staat­lich­keit sind als viel­mehr „für sie die Rechts­staat­lich­keit eine prak­ti­sche Einschrän­kung der persön­li­chen und poli­ti­schen Korrup­tion darstellt“. „Dieses Veto ist ein verzwei­feltes Risiko von zwei Seri­en­ver­let­zern“ – lesen wir.

Laut Soros kann das polni­sche und unga­ri­sche Veto jedoch umgangen werden.

„Die rechts­staat­li­chen Bestim­mungen wurden verab­schiedet. Wird keine Eini­gung über ein neues Budget erzielt, verlän­gert sich die Gültig­keit des alten Budgets, das Ende 2020 ausläuft, von Jahr zu Jahr. Ungarn und Polen würden (in dieser Situa­tion) keine Zahlungen aus diesem Haus­halt erhalten, weil ihre Regie­rungen gegen die Rechts­staat­lich­keit verstoßen.“

– schrieb Soros. Ihm zufolge könnte der Wieder­auf­bau­fonds auch im Rahmen des von MdEP Guy Verhof­stadt vorge­schla­genen verstärkten Koope­ra­ti­ons­ver­fah­rens umge­setzt werden.

„Wenn die EU diesem Weg folgen würde, würde das Veto von Orban und Kaczyński umgangen werden.“

– hat er festgestellt.

Soros glaubt, dass alles davon abhängt, ob die Union den poli­ti­schen Willen dazu findet.

Er fügte hinzu, dass Orban ein System entwi­ckelt hat, um sein eigenes Land auszu­rauben, und obwohl es schwierig ist abzu­schätzen, wie sehr seine Freunde und Familie reich geworden sind, sind viele dieser Menschen über­mäßig reich.

Soros beschul­digte Orban unter anderem, ihm freund­lich gesinnte Unter­nehmen hätten 16.000 Atem­schutz­ge­räte aus China für Ungarn gekauft. Atem­schutz­ge­räte im Wert von fast einer Milli­arde Dollar, die teuersten in ganz EU, in einigen Fällen bis zu 50-mal teurer als für Deutsch­land – obwohl Ungarn seiner Meinung nach nicht über genü­gend Inten­siv­pfle­ge­betten und Personal verfügt, um diese zu warten.

Soros sugge­rierte, den Vorfall – wie das Abkommen über russi­sche Impf­stoffe gegen Covid-19 – vom Euro­päi­schen Amt für Betrugs­be­kämp­fung (OLAF) zu untersuchen.

Er beschul­digte Orban auch, versucht zu haben, die lokalen Regie­rungs­be­hörden von Buda­pest und anderen Groß­städten, in denen die Oppo­si­tion die Wahlen 2019 gewann, zu berauben. „Nur die EU kann helfen. Zum Beispiel sollten EU-Mittel an lokale Behörden gerichtet werden, in denen es in Ungarn im Gegen­satz zur natio­nalen Ebene immer noch Demo­kratie gibt „, schrieb Soros.

Quelle: niezalezna.pl, PAP