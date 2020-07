Die Entschei­dung fiel 5–3 aus, wobei allen konser­va­tiven Richter dafür und alle libe­ralen Rich­tern dagegen stimmten; ledig­lich Kagan enthielt sich der Stimme, weil er selber Verbin­dungen zu Soros-Orga­ni­sa­tionen unter­hält.

Supreme Court just brought the hammer down on Soros. [GS] Open Society’s foreign affi­liates do not have First Amend­ment rights or any consti­tu­tional rights. Hello Georget.co/CiPubC6oaB — X22 Report (@X22Report) June 29, 2020

Der Kern­satz der Entschei­dung, vorge­tragen von Richter Brett Kava­n­augh:

“In sum, plain­tiffs’ foreign affi­liates are foreign orga­niz­a­tions, and foreign orga­niz­a­tions opera­ting abroad possess no rights under the US Consti­tu­tion.”

(„Bei den auslän­di­schen Toch­ter­ge­sell­schaften der Kläger­seite handelt es sich um auslän­di­sche Orga­ni­sa­tionen, und auslän­di­sche Orga­ni­sa­tionen, die im Ausland tätig sind, besitzen keine Rechte gemäß der US-Verfas­sung.“)

Das voll­stän­dige Urteil im origi­nalen Wort­laut hier.