Von Silvio Pittori

Wir erleben jetzt eine klare Spal­tung der Gesell­schaft. Auf der einen Seite stehen die Befür­worter der so genannten Welt­re­gie­rung, die Verfechter eines Globa­lismus und der Supra­na­tio­na­lität als Weg zur Aushöh­lung der Souve­rä­nität jedes Staates durch stän­dige Dele­gie­rung von Souve­rä­nität an dritte Instanzen; es handlt sich um die Diener der vorherr­schenden Idee der poli­ti­schen Korrekt­heit als mora­li­scher Vision der Welt. Auf der anderen Seite sind dieje­nigen, die darauf beharren, an die Bedeu­tung der natio­nalen Iden­tität einer Gemein­schaft zu glauben, an die Tradi­tionen eines Volkes, die ein wesent­li­cher Teil seiner Kultur sind, an seine Sprache, an die Reli­gion als Gefühle, Über­zeu­gungen und Rituale, die mit dem Heiligen verbunden sind, sowie an Tradi­tionen und Gemein­schafts­ge­fühl; es handelt sich um dieje­nigen, die souverän und popu­lis­tisch denken, weil sie, im Falle Italiens, stark mit jener römisch-italie­ni­schen Geschichte verbunden sind, um die sie von der ganzen Welt beneidet werden und die dazu beigetragen hat, die west­liche Kultur zu formen, deren Herz das Chris­tentum war und ist.

Eine bestimmte Vision der Welt hat dazu beigetragen, die Geburt jenes Nihi­lismus zu verur­sa­chen, der jetzt vorherrscht, funk­tional zu einem schwa­chen Gedanken, der auf der Haupt­idee basiert, dass es keine Grund­lagen für unsere Werte gibt und dass es keine geeig­neten Beweise gäbe, um zu bestä­tigen, dass etwas mehr wert ist als etwas anderes; Rela­ti­vismus, den der künf­tige Papst Bene­dikt XVI. schon 1996 als das größte Problem unserer Zeit stig­ma­ti­siert hatte, ein Rela­ti­vismus, der die typi­schen Werte der jüdisch-christ­li­chen Zivi­li­sa­tion unter­gräbt und zur Nulli­fi­zie­rung jedes Glau­bens führt, wobei er den nach­drück­li­chen Aufruf desselben Papstes vergisst, dass es unmög­lich sei, ein gemein­sames euro­päi­sches Hauses unter Vernach­läs­si­gung der christ­li­chen Iden­tität seiner Völker zu vergessen.

Dieses Thema, das tagtäg­lich in den Schulen und auf den „Märkten“ behan­delt werden sollte und einen bedeu­tenden Einfluss auf unser aller Zukunft hat, kehrt an diesem Tag, der Dante Alighieri gewidmet ist, in den Vorder­grund zurück, dessen Vision der Welt, der Moral und des Jenseits es uns erlaubt, ihn in den Kreis der soge­nannten Souve­rä­nisten zu stellen. Die starke Verbun­den­heit des obersten Dich­ters mit dem „Heiligen“, im höchsten Respekt vor einem christ­li­chen Gott, dessen Willen alle Lebe­wesen gehor­chen müssen und vor dem jeder Mensch „über­mensch­lich“ (der Mensch „capax Dei“) sein soll, mit jenem reli­giösen Gefühl – aus dem die Gött­liche Komödie entspringt -, das ihn sicher­lich an die Seite von Papst Bene­dikt XVI. gestellt hätte, als er die euro­päi­schen Auto­ri­täten laut­stark um die ausdrück­liche Aner­ken­nung der christ­li­chen Wurzeln Europas bat, die ihm verwei­gert wurde. Seine iden­ti­täts­stif­tende Verbin­dung mit unserer Kultur hätte ihn zu einem Befür­worter jener „Mauern“ gemacht, von denen Papst Bene­dikt sprach, als Garanten der Kultur, der Reli­gion, der Iden­tität eines Volkes, und nicht zwangs­weise gegen eine ökume­ni­sche Vision der Welt.

Es gibt zwei weitere Werte, die Dante Alighieri stark empfunden hat, die wir nicht über­sehen können und die für jeden Menschen der Bezugs­punkt sein sollten, vor allem für dieje­nigen, die die Last und die Ehre haben, andere zu vertreten: der starke Sinn für Gerech­tig­keit und der ethi­sche Sinn für seine eigene Exis­tenz, der ihn dazu brachte, das erzwun­gene Exil zu akzep­tieren, um seine eigenen Ideen und Hand­lungen nicht zu verleugnen, mit dem größten Respekt vor seinem eigenen Gewissen und vor jenem Schatten von uns selbst, vor dem wir alle früher oder später zur Rechen­schaft gezogen werden. Wir können daher nur hoffen, dass dieser Tag jenseits der übli­chen Flos­keln ein Ansporn für uns alle sein wird, die uns von der Geschichte anver­traute Aufgabe wieder zu spüren, der Führer der west­li­chen Zivi­li­sa­tion zu sein und ange­sichts einer manchmal recht stür­misch erschei­nenden Zukunft an dieser Kultur und dieser Zivi­li­sa­tion fest­zu­halten, die den Westen geprägt haben.

Silvio Pittori

Rechts­an­walt mit Sitz in Florenz, Experte für ziviles Gesell­schafts­recht und Wirt­schafts­straf­recht. Abschluss in Jura an der Univer­sität von Florenz.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei CENTRO MACHIAVELLI, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.