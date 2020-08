In Wien wandelt die Grüne Minder­heit durch ihre Regie­rungs­be­tei­li­gung die ehemals lebens­werte und von konser­va­tiven Größen zum Erblühen gebrachte Stadt im Eiltempo in ein sozia­lis­ti­sches Dystopia um. Neben dem unge­hin­derten Zuzug und der finan­zi­ellen sowie wohnungs­tech­ni­schen Versor­gung von tausenden Migranten und ille­galen Auslän­dern (mitt­ler­weile liegt der Anteil an Menschen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund bei knapp 50 Prozent), verschreibt man sich auch dem Kampf gegen Auto­fahrer und prin­zi­piell alle leis­tenden und flei­ßigen Menschen, die in der Stadt noch verblieben sind. Vorläu­figer Höhe­punkt der grünen Stadt­um­wand­lung: Ein riesiger Pool auf einer vormals befah­renen Straße an einem Verkehrs­na­delöhr der Stadt. Finan­ziert wird der Wahn­witz natür­lich von den Steu­er­zah­lern, die schon wenige Wochen zuvor für „Pop-Up-Radwege“ tief in die Tasche greifen mussten.

Pool für sechs Personen im Migran­ten­viertel

Insge­samt drei Wochen wird für die Benut­zung des Pools eine der wich­tigsten Kreu­zungen auf dem Wiener Gürtel gesperrt, einer Haupt­ver­kehrs­ader der Stadt. Das Projekt der grünen Wiener Vize­bür­ger­meis­terin und Verkehrs­stadt­rätin Birgit Hebein ist eines von vielen, welches Städter und alle die per Auto in die Stadt müssen schi­ka­niert und zum Umstieg auf öffent­liche Verkehrs­mittel zwingen soll. Kaum ein Sommer in Wien war mehr geprägt von Verkehrs­chaos, Lärm und verpes­teter Luft aufgrund der Staus wie jener 2020. Dennoch betont Gerhard Zatlokal (SPÖ), Bezirks­vor­steher von Rudolfs­heim-Fünf­haus: „Das ist keine Aktion gegen Auto­fahrer, sondern eine Aktion für Menschen“.

Dabei dürfen in den neun mal vier Meter großen Pool zwischen Felber­straße und Stoll­gasse maximal sechs Personen (!) und das auch nur für jeweils fünf Minuten! Der „Bade­spaß“ wird dabei unter­malt vom Blick auf den verkehrs­ver­stopften Gürtel, die abgas­ver­pes­tete Luft und Palmen sowie „Kultur­pro­gramm“. Frequen­tiert dürfte der Pool übri­gens haupt­säch­lich von Migranten und Grünen Bobos werden, denn er liegt zwischen Rudolfs­heim-Fünf­haus (einem Auslän­der­be­zirk mit Krimi­na­li­täts­pro­blem) und dem „hippen“ Neubau (einer Grünen Wähler­hoch­burg). Nicht zu verwun­dern, dass ein eigener Secu­rity den Pool Abends „bewa­chen“ muss.

150.000 Euro für grünen Wahn­sinn

Und das Geld der Steu­er­zahler sitzt im seit jeher schwer verschul­deten „roten Wien“ weiterhin locker. Denn der Bade­spaß kostet dem Wiener 150.000 Euro und soll in den kommenden Jahren sogar weiter­ge­führt werden. Dabei gibt es in der Zwei­mil­lionen-Stadt Wien 30 Bäder (Frei­bäder + Hallen­bäder), wovon ein Groß­teil sogar von der Stadt Wien selbst betrieben wird (aktuell 28).

Die hippe linke Schi­ckeria badet aber scheinbar lieber provo­kativ auf Verkehrs­wegen und klopft sich selbst­zu­frieden auf die Schulter, wenn sie zusieht, wie sechs Migran­ten­kinder für fünf Minuten in einem Pool plan­schen können.