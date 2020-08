Man erin­nert sich an die Proteste und Verur­tei­lungen gegen die Mauern und Zäune, die von rechten Regie­rungen errichtet wurden: die von Orbán in Ungarn, um angeb­liche „Flücht­linge“ vom Balkan abzu­wehren, bis hin zu Trumps Grenz­mauer gegen­über Mexiko.

Jetzt aber möchte die „fort­schritt­liche“ spani­sche Regie­rung des Sozia­listen Sanchez den Bau einer Mauer forcieren, die den bestehenden Stachel­draht­zaun an den Grenzen der Exklaven Ceuta und Melilla ersetzen soll. Die neue 10 Meter hohe Barriere soll die Grenzen gegen­über Marokko auf 8 Kilo­meter in Ceuta und 12 Kilo­meter in Melilla schützen. Das Projekt wird über 17 Millionen Euro kosten, wobei die Kosten mehr oder weniger gleich­mäßig auf die beiden Städte aufge­teilt werden. Die Mauer soll fast so hoch wie ein drei­stö­ckiges Gebäude sein und um einen Meter höher als dieje­nige von Trump an der Grenze zu Mexiko.

Das Gewissen der „demo­kra­ti­schen Regie­rung“ erfor­derte jedoch aus huma­ni­tärer Sicht das Weglassen des Stachel­drahts, da dieser offenbar zu sehr an die NS-Konzen­tra­ti­ons­lager erin­nerte. Das Unter­nehmen, das die Arbeiten physisch ausführen wird (ein spani­sches Unter­nehmen, das bereits eine 30 Meter hohe Rake­ten­bar­riere am israe­li­schen Flug­hafen Eilat errichtet hat), hat daher geplant, am oberen Ende der Mauer einen Stahl­zy­linder mit einem Durch­messer von über einem halben Meter anzu­bringen, der ein Über­winden der Barriere prak­tisch unmög­lich macht: Migranten werden durch dieses Hindernis kaum die notwen­digen Griffe finden können, um auf die andere Seite zu gelangen.

Die Absichten der Regie­rung von Sanchez sind klar: ille­gale Einreisen nach Spanien sollen gestoppt werden, zumal sich diese an diesen Stellen immer wieder wieder­holten. Insbe­son­dere will man Massen­fluchten wie im Juli 2018 vermeiden, als es über 600 Migranten, haupt­säch­lich aus Ländern südlich der Sahara, aber auch Alge­riern und Marok­ka­nern gelang, sich durch Über­queren des Doppel­zaunes auf EU-Terri­to­rium zu begeben.

Was euro­päi­sche Partner irri­tiert:

Spanien baut Mauern gegen ille­gale Migranten, aber schickt seine NGOs ins südliche Mittel­meer, um eben solche ille­gale Migranten mit Schiffen nach Italien zu bringen…

Quelle: VoxNews