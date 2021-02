Zum zweiten Mal inner­halb von weniger als fünf Monaten drückte die Gran Logia de España, die wich­tigste Frei­mau­rer­loge Spaniens, ihre tiefe Zufrie­den­heit über die Betei­li­gung von Papst Fran­ziskus an der Initia­tive „Mensch­liche Brüder­lich­keit“ aus, die am 4. Februar 2019 in Abu Dhabi gestartet wurde. Diesmal haben die spani­schen Frei­maurer vor einigen Tagen eine lange Gruß­bot­schaft zum ersten Inter­na­tio­nalen Tag der mensch­li­chen Brüder­lich­keit am 4. Februar ausge­sandt, an dem Papst Fran­ziskus zusammen mit dem Groß-Imam Ahmad al-Tayyeb in einer Online-Zere­monie einen Preis für Frieden und Brüder­lich­keit an den UN-Gene­ral­se­kretär António Guterres verlieh.

Die frei­mau­re­ri­sche Unter­stüt­zung der Groß­loge von Spanien für den aktu­ellen Inhaber des päpst­li­chen Throns ist umso bedeut­samer, als ihr Groß­meister, Óscar de Alfonso, im November 2019 zum Exeku­tiv­se­kretär der Welt­kon­fe­renz der regu­lären Groß­logen gewählt wurde, was ihn zum Frei­mau­rer­meister an der Spitze der Koor­di­na­tion der Welt­frei­mau­rerei macht – rund vier Millionen Freimaurer.

Kehren wir zurück zu Guterres, der von Bergo­glio ausge­zeichnet wurde. Ein selbst­er­nannter Katholik aus Portugal, ehema­liger Präsi­dent der Sozia­lis­ti­schen Inter­na­tio­nale und Unter­stützer von „LGBT“-Rechten. Als Gene­ral­se­kretär der UNO wirbt er für „sexu­elle und repro­duk­tive Gesund­heit“, und er tat dies mit großer Energie während der COVID-19-Krise, als sein Bericht auf Anfrage eines UN-„Menschenrechtsausschusses“ von euro­päi­schen Staaten benutzt wurde, um die stän­dige Verfüg­bar­keit von „sicherer und legaler Abtrei­bung“ zu fordern.

Neben der „Brüder­lich­keit“, die eines der Schlüs­sel­wörter der Frei­mau­rerei ist, ist der Zugang zu Verhü­tung und Abtrei­bung – sowie zu anderen Aspekten der Kultur des Todes – ein erklärtes Ziel der Frei­maurer. Der Gynä­ko­loge und ehema­lige Groß­meister der Groß­loge von Frank­reich, Pierre Simon, schrieb in einem auto­bio­gra­fi­schen Buch mit dem Titel De la vie avant tout chose (Das Leben vor allem, 1979) über die Frei­mau­rerei und seine persön­liche Betei­li­gung an der Lega­li­sie­rung von Verhü­tung und Abtrei­bung in Frank­reich in den 1960er und 1970er Jahren.

Die italie­ni­sche Tages­zei­tung Il Mess­ag­gero veröf­fent­lichte am Dienstag einen Artikel, in dem sie die „Begeis­te­rung“ der spani­schen Groß­loge für die erste welt­weite Umset­zung des Abu-Dhabi-Doku­ments zur mensch­li­chen Brüder­lich­keit hervorhob – ein Doku­ment, das einem anderen Prinzip der Frei­mau­rerei gehorcht, indem es die Viel­falt der Reli­gionen als „gott­ge­wollt“ darstellt.

Il Mess­ag­gero zitiert die öffent­liche Erklä­rung der Groß­loge von Spanien und stellt fest, dass diese die Schwie­rig­keiten unter­streicht, die bis jetzt bestanden haben, um einen voll­stän­digen und sinn­vollen Dialog für den Aufbau einer gemein­samen Zukunft zu führen. Die Zeitung formu­lierte dazu ganz großspurig:

Ist es möglich, dass wir im 21. Jahr­hun­dert endlich nach voller mensch­li­cher Brüder­lich­keit streben können, nach gegen­sei­tiger Tole­ranz unserer tief­grei­fenden Unter­schiede? Können wir, wir alle, diesen Traum verwirk­li­chen? Die univer­selle Frei­mau­rerei hält den Atem an vor dem großen Schritt, den die Mensch­heit am 4. Februar gemacht hat, als die Welt zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Inter­na­tio­nalen Tag der mensch­li­chen Brüder­lich­keit feierte. In diesen dunklen Tagen ist das, was am 4. Februar geschah, ein Hoff­nungs­schimmer, der erste Stein, um die Welt in einen Tempel der brüder­li­chen Liebe zu verwan­deln, der uns alle aufnehmen kann.

Später am Tag veröf­fent­lichte der Twitter-Account der Groß­loge von Spanien eine lange Botschaft, die der obigen Erklä­rung ähnelt und die jetzt in ihrer Gesamt­heit hier zugäng­lich ist, sowie viele Zitate aus Fran­ziskus‘ Worten über das virtu­elle Treffen mit al-Tayyeb am 4. Februar, seinem Mitun­ter­zeichner des Abu-Dhabi-Dokuments.

„Heute ist die Brüder­lich­keit die neue Grenze der Mensch­heit“, hatte Fran­ziskus erklärt, und mit diesem Satz eröff­neten die spani­schen Frei­maurer ihre Erklärung.

Dass der gegen­wär­tige Inhaber des päpst­li­chen Thrones von der Frei­maurer-Sekte unter­stützt wird, ist dies ein weiteres Zeichen für das Werk der Subver­sion gegen die katho­li­sche Lehre…

