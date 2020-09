Noch immer nicht genug „Schutz­su­chende“ da? SPD-Chefin Saskia Esken will den Streit über die Aufnahme von Migranten aus dem abge­brannten Lager Moria auf Lesbos notfalls in den Koali­ti­ons­aus­schuss ziehen. Die Partei­chefin habe intern „sehr deut­lich gemacht“, dass sie das Thema in den Koali­ti­ons­aus­schuss bringen werde, sollte sich Bundes­in­nen­mi­nister Horst Seehofer (CSU) „nicht bewegen“, erfuhr WELT aus Partei­kreisen.

16 (!) Unions­ab­ge­ord­nete wollen gleich 5000 „Flücht­linge“ herein­holen

Die SPD-Chefin ist mit ihrer Forde­rung nicht allein. Auch in der Union werden die Forde­rungen an Seehofer lauter: In einem Brief an den Innen­mi­nister haben 16 Unions-Bundes­tags­ab­ge­ord­nete die Aufnahme von 5000 Flücht­lingen vom grie­chi­schen Fest­land gefor­dert. „Wir bitten Sie darum, dass Deutsch­land möglichst gemeinsam mit anderen EU-Staaten, aber notfalls auch alleine, 5000 Flücht­linge vom grie­chi­schen Fest­land aufnimmt“, heißt es in dem Schreiben, wie die genannte Zeitung berichtet. Zu den Unter­zeich­nern des Briefes zählt unter anderen auch der Außen­po­li­tiker Norbert Röttgen (CDU).

Dass sich das selbst­lose Refu­gees-Welcome-Duo nicht auch für deut­sche Mindest­rentner glei­cher­maßen einsetzt, ist wohl mehr als bezeich­nend für die Geis­tes­hal­tung solcher Poli­tiker. Da wird gnadenlos gespart.