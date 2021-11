Von REDAKTION – Während die Lage an der polni­schen Grenze minüt­lich weiter eska­liert, fallen in Deutsch­land linke Poli­tiker und Medien den Grenz­schüt­zern in den Rücken. Sie fordern unver­blümt ein neues 2015. Heute konnte der Sturm auf die euro­päi­sche Ostgrenze nur mit Hilfe von Wasser­wer­fern verhin­dert werden. Auch vor brutaler Gewalt schre­cken die ille­galen Migranten nicht zurück, ein polni­scher Poli­zist wurde durch Stein­würfe schwer verletzt, er erlitt einen Schä­del­ba­sis­bruch. Auch Knall­gra­naten wurden von den über­wie­gend jungen Männern einge­setzt um einen Grenz­durch­bruch zu erzwingen. Unsere Redak­tion berichtete.

Soli­da­ri­täts­kund­ge­bung vor polni­scher diplo­ma­ti­scher Vertre­tung in München

Im Gegen­satz zu dem von der linken Main­stream­presse gezeich­neten Bild ist die Unter­stüt­zung für den polni­schen Kurs in der deut­schen Bevöl­ke­rung groß. Dies zeigte sich auch am Montag: In München und Berlin fanden Soli­da­ri­täts­kund­ge­bungen vor den polni­schen diplo­ma­ti­schen Vertre­tungen statt. Um ein Zeichen des Dankes an Polen sowie gegen die ille­gale Einschleu­sung von Migranten zu setzen, demons­trierten Bürger vor der Botschaft und dem Gene­ral­kon­sulat. Neben polni­schen und deut­schen Fahnen hielten die Teil­nehmer Schilder in die Höhe, auf denen „Danke“ in deut­scher und polni­scher Sprache zu lesen war.

Zum Abschluss der Veran­stal­tung über­reichte der Initiator der Kund­ge­bungen Petr Bystron, dem Vertreter der polni­schen Botschaft eine Dekla­ra­tion. In dieser würdigen die Teil­nehmer den Einsatz der polni­schen Grenz­schützer und stellten sie in die Tradi­tion von König Jan III Sobieski, der 1683 mit dem verei­nigten euro­päi­schen Heer am Kahlen­berg bei Wien Europa vor der Isla­mi­sie­rung bewahrte. „Dies macht Sobieski zu einem gesamt­eu­ro­päi­schen Helden und Vorbild für jeden aufrechten Euro­päer auch in der heutigen Krise“, heißt es in dem Doku­ment wört­lich, dass unserer Redak­tion vorliegt.

Der AfD-Außen­po­li­tiker Bystron unter­strich gegen­über unserer UNSER MITTELEUROPA (wir hatten einen Reporter vor Ort), dass die polni­sche Regie­rung konse­quent den Schengen-Vertrag umsetzt. Er erin­nerte an die Verein­ba­rung, nach dem Abbau der Binnen­grenzen die euro­päi­schen Außen­grenzen zu beschützen. Zudem kriti­sierte er die deut­sche Bundes­re­gie­rung scharf wegen ihrer Einla­dung an die Migranten, nach Deutsch­land zu kommen:

„Die deut­sche Bundes­re­gie­rung trägt durch die Schaf­fung des Pull-Faktors die größte Verant­wor­tung an dieser Migra­ti­ons­krise. Es ist billige Ablen­kung, die Schuld den Russen in die Schuhe schieben zu wollen. Diese sind nur ein Tran­sit­land, so wie es in der Vergan­gen­heit bereits die Türkei, Grie­chen­land, Kroa­tien, Öster­reich und andere waren. Die Wahr­heit ist, die Migranten wollen nach Deutsch­land, weil sie hier am höchsten alimen­tiert werden“, so der Bundestagsabgeordnete.

Irak will Staats­bürger in ihre Heimat zurückholen

Der Außen­po­li­tiker erin­nerte an die Tatsache, dass während seines offi­zi­ellen Besuchs in Irak sogar der Iraki­sche Präsi­dent die deut­sche Regie­rung aufge­rufen hatte, die jungen Iraker zurück in ihre Heimat zu schi­cken. Sie würden drin­gend für den Wieder­aufbau des zerstörten Landes benö­tigt. Die Stand­haf­tig­keit der Polen trägt bereits erste Früchte – die iraki­sche Regie­rung hat einen Flieger nach Weiß­russ­land geschickt, um die iraki­schen Staats­bürger in die Heimat zu holen.

Dessen unbe­ein­druckt betreiben linke und links­ex­treme Kreise in Deutsch­land weiter die Bestre­bungen, die Migranten nach Deutsch­land zu holen. So kamen die Kund­ge­bungen gerade zum rich­tigen Moment, da sich ausge­rechnet München als soge­nannter „sicherer Hafen“ für die iraki­schen Migranten ange­boten hatte. Die Stadt­rätin Verena Dietl bot dem Weiß­rus­si­schen Diktator Luka­schenko an, die „Geflüch­teten“ in München unter­zu­bringen und ihnen „Zugang zu ordent­li­chen Asyl­ver­fahren zu gewähren.“ Bystron, der im Bundestag den Wahl­kreis München Nord vertritt, sagte unserem Magazin:

„Die Aufnahme der Migranten auf Kosten der deut­schen Steu­er­zahler ist eine Ohrfeige ins Gesicht allen Münch­ne­rinnen und Münch­nern, die auf dem hart umkämpften Wohnungs­markt um eine Bleibe kämpfen und diese auch von ihrem selbst verdienten Geld finan­zieren müssen.“

Münchner SPD-Stadt­rätin will in Zusam­men­ar­beit mit Luka­schenko Migranten einfliegen

In München würden nach Angaben der Stadt aktuell Wohnungen für 20.000 Menschen fehlen. „In dieser Situa­tion Migranten in die Stadt zu holen, ist schlichtweg asozial“, so der Münchner Abge­ord­nete. Das kümmert den weiß­rus­si­schen Präsi­denten Luka­schenko genauso wenig, wie die SPD-Stadt­rätin Dietl. Der Diktator nahm das Angebot dankend an und bot seiner­seits an, die iraki­schen Migranten mit der staat­li­chen weiß­rus­si­schen Flug­ge­sell­schaft Belavia nach München auszufliegen.