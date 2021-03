Starke Trümpfe für Fidesz

Eine neue Rechts­ko­ali­tion könnte die Macht­ver­hält­nisse im Euro­pa­par­la­ment neu ordnen, wobei die Libe­ralen befürchten, dass auch sie darunter leiden werden

Von Mariann Őry

Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán und der Fidesz können nach dem Bruch mit der EVP mehrere Wege in der euro­päi­schen Partei­po­litik einschlagen. Eine Analyse besagt, dass nicht alle rechten Führer mitein­ander Kontakte pflegen, dass aber alle den Kontakt zu Viktor Orbán suchen.

In den letzten Tagen haben euro­päi­sche Think-Tanks neue Analysen über die Optionen der Fidesz nach ihrem Austritt aus der Euro­päi­schen Volks­partei (EVP) veröffentlicht.

Nach einer Analyse der Deut­schen Gesell­schaft für Auswär­tige Politik (DGAP) haben Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán und der Fidesz eine riskante Entschei­dung getroffen, da vor den Wahlen 2022 noch zwei poli­ti­sche Schlachten in Brüssel zu schlagen sind: das Artikel-7-Verfahren und die Durch­set­zung des Rechts­staats­me­cha­nismus. Ungarn und Polen haben die Verord­nung vor dem EU-Gericht ange­fochten, aber die Vize­prä­si­dentin der Euro­päi­schen Kommis­sion, Vera Jourová, droht bereits damit, einen Weg zu finden, die Mittel trotzdem zu kürzen, wobei das Euro­päi­sche Parla­ment Druck gemacht hat.

Laut DGAP hat die Regie­rung von beiden Kämpfen wenig zu befürchten, da am Ende des Artikel 7‑Verfahrens eine einstim­mige Entschei­dung im Euro­päi­schen Rat erfor­der­lich wäre, und zumin­dest auf die Polen Verlass ist; zudem kann der Mecha­nismus, selbst wenn er bis Anfang nächsten Jahres einge­richtet ist, prin­zi­piell nur neue Fälle behan­deln, nicht solche der Vergangenheit.

Die Analyse legt nahe, dass Orbán die Situa­tion nach dem Zusam­men­bruch zu seinem Vorteil nutzen könnte. DGAP-Experten erwarten eine enge Zusam­men­ar­beit und Abstim­mung zwischen Fidesz und der Italie­ni­schen Lega, Italiens mäch­tigster Partei und einer der größten Dele­ga­tionen im Euro­päi­schen Parla­ment. Orbán ist zudem in der Lage, die verschie­denen Kräfte der euro­päi­schen Rechten zu errei­chen, sogar wenn diese mitein­ander konkur­rieren, weil deren Führer zwar nicht immer mitein­ander reden, aber alle den Kontakt mit dem unga­ri­schen Minis­ter­prä­si­denten suchen.

Die Autoren halten es für die nahe­lie­gendste Option, dass sich die Fidesz-Dele­ga­tion der Gruppe der Euro­päi­schen Konser­va­tiven und Refor­misten (EKR) anschließt, zu der auch die polni­sche Regie­rungs­partei „Recht und Gerech­tig­keit“ (PiS) gehört. Sie erin­nerten daran, dass nach Daten der Brüs­seler Denk­fa­brik Vote­Watch 72% der Fidesz-Wähler mit den EKR-Mitglie­dern übereinstimmen.

Sie prüften auch die Möglich­keit, dass Orbaá die Lega – jetzt Teil von „Iden­tität und Demo­kratie“ (ID) – sowie die Slowe­ni­sche Demo­kra­ti­sche Partei (SDS) – derzeit EVP – in die EKR locken könnte. Damit wäre die EKR die dritt­größte Frak­tion, noch vor den Libe­ralen. Natür­lich sind die Bezie­hungen zwischen den Parteien kompli­zierter als einfache Mathe­matik, daher sollte dieses Szenario nicht als selbst­ver­ständ­lich ange­sehen werden.

Aber auch eine neue poli­ti­sche Grup­pie­rung könnte unter Fidesz-Führung gebildet werden, so die Analyse, wofür mindes­tens 25 Abge­ord­nete aus sieben Mitglieds­staaten nötig wären. Auch dies wäre ein riskanter Schritt, da er den rechten Flügel des EP neu formieren würde, aber er würde Viktor Orbán erlauben, alle seine Verbün­deten selbst zu wählen.

Ein Artikel in der Euro­pean Studies Review erin­nert daran, dass auch die libe­rale Frak­tion Renew Europe („Europa erneuern“) Gefahr läuft, von einer gestärkten EKR über­stimmt zu werden, was das Kräf­te­ver­hältnis verschieben würde. Die nieder­län­di­sche Euro­pa­ab­ge­ord­nete Sophie in ‚t Veld forderte dazu eine Debatte in der Frak­tion, nachdem die Fidesz-Dele­ga­tion die EVP-Frak­tion verlassen hatte.

Mit ihrem Abgang verlor die Fidesz ihre Ausschuss­sitze und Posten, und nach unseren Quellen in Brüssel hat die Neuver­tei­lung dieser noch nicht begonnen, da die EVP sie behalten darf. Ende dieses Jahres finden die internen Zwischen­wahlen zum Euro­päi­schen Parla­ment statt, bei denen die verschie­denen Posten neu verteilt werden, und bis dahin könnte sich noch viel ändern.