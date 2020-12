Steht die Nord Stream 2‑Pipeline kurz vor ihrer Fertigstellung?

Von Olivier Bault *

Der Bau der Gaspipe­line Nord Stream 2 soll am 5. Dezember wieder aufge­nommen werden, kündigte ein Spre­cher der Nord Stream 2 AG, der für den Bau verant­wort­li­chen Toch­ter­ge­sell­schaft des russi­schen Gasriesen Gazprom, am 28. November an. Nord Stream 2 ist das Projekt zur Verdop­pe­lung der Gaspipe­line, die Russ­land über die Ostsee mit Deutsch­land verbindet und 2021 in Betrieb gehen soll. Für die zweite Pipe­line müssen noch 160 km Rohre (von insge­samt 1.230) in däni­schen und deut­schen Hoheits­ge­wäs­sern verlegt werden.

Im Dezember 2019 verhängte US-Sank­tionen hatten die Verle­gung der Rohre gestoppt. Nach dem Rückzug des Schiffes durch die schwei­ze­risch-nieder­län­di­sche Firma Allseas, die sich auf die Verle­gung von Unter­was­ser­pipe­lines spezia­li­siert hat, zogen sich andere Firmen aus Angst vor US-Sank­tionen zurück, so z.B. die norwe­gi­sche Firma DNV GL im vergan­genen November. Dieses Unter­nehmen war für die Über­prü­fung und Zerti­fi­zie­rung der Über­ein­stim­mung der verlegten Rohr­lei­tungen mit den Normen zuständig. Tatsäch­lich ist die Werft seit einem Jahr stillgelegt.

Nach der Vergif­tung des russi­schen Oppo­si­tio­nellen Alexej Navalny wurden in Deutsch­land neue Stimmen gegen die Fertig­stel­lung dieser Gaspipe­line laut, welche die Abhän­gig­keit von russi­schen Liefe­rungen erhöhen wird. Die fran­zö­si­sche Firma Engie (ehemals GDF Suez) ist an diesem Projekt betei­ligt, das zur Hälfte von Gazprom und zur Hälfte von euro­päi­schen Unter­nehmen finan­ziert wird.

Inner­halb der EU sind es vor allem Polen und die balti­schen Länder, die sich von Anfang an gegen die Nord Stream-Pipe­line ausge­spro­chen haben, weil sie befürchten, dass diese es Russ­land erlauben würde, sie mit Gas zu erpressen, die Liefe­rungen zu unter­bre­chen oder die Preise nur für bestimmte mittel- und osteu­ro­päi­sche Länder zu erhöhen, ohne die Liefe­rungen an seine großen Kunden in West­eu­ropa, allen voran Deutsch­land, dadurch zu beein­träch­tigen. Das von den Polen und den balti­schen Staaten vorge­brachte Argu­ment ist, dass die beiden bestehenden Onshore-Pipe­lines (eine durch Belarus und Polen und die andere, weiter südlich, durch die Ukraine) mehr als ausrei­chend seien, um russi­sches Gas in die EU zu transportieren.

Von deut­scher Seite wird seit langem gesagt, die Nord Stream-Pipe­line sei ein rein wirt­schaft­li­ches Projekt. Die Verei­nigten Staaten ihrer­seits befinden sich auf derselben Linie wie die Polen und die balti­schen Staaten und sind der Ansicht, dass eine Verdop­pe­lung der Kapa­zität der Nord-Stream-Pipe­line die Länder an der Ostflanke der NATO einer russi­schen Ener­gie­er­pres­sung auslie­fern werde. Die deut­sche Regie­rung ist ihrer­seits der Ansicht, dass der einzige Zweck der US-Sank­tionen darin besteht, den Verkauf von ameri­ka­ni­schem Flüs­siggas in Europa zu fördern, obwohl dieses im allge­meinen teurer ist als russi­sches Gas.

Sicher ist, dass die Wahl von Joe Biden, wenn sie endgültig bestä­tigt wird, die Situa­tion nicht wirk­lich ändern wird, da sich Repu­bli­kaner und Demo­kraten in dieser Frage immer einig waren.

Um die neue Ostsee­ver­bin­dung zu voll­enden, würden die Deut­schen planen, eine Ad-hoc-Gesell­schaft zu gründen, die vor ameri­ka­ni­schen Sank­tionen geschützt wäre (diese Gesell­schaft hätte als einziges Ziel, dieses Projekt zu voll­enden). Was die Verle­gung der Rohre betrifft, so soll ein Gazprom-Schiff diese Aufgabe übernehmen.

Quelle: Euro­Li­bertés

*) Über den Autor: