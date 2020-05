Zur Rede des Bundes­prä­si­denten Frank-Walter Stein­meier nimmt Gott­fried Curio in einer bril­li­anten Analyse Stel­lung. Der Spre­cher der AfD-Bundes­tags­frak­tion erklärt in einer leicht verständ­li­chen Art, mit welch genau abge­stimmter Rhetorik der volk­päd­a­gische Umer­er­zie­hungs­pro­zess noch immer befeuert wird. Beispiels­weies wie aus Nazi-Verbre­chern 75 Jahre nach Kriegs­ende „wir“ werden. Und Curio trifft den Nagel auf den Kopf, wenn er sagt, dass die Befreiung vom Natio­nal­so­zia­lismus in der Welt Stein­meiers letzt­lich offen­sicht­lich doch nicht statt­ge­funden habe, denn dort sind die Deut­schen immer noch in Hitlers psycho­lo­gi­scher Geisel­haft, dort gelte immer noch das Auflösen des Indi­vi­duums in der Masse vom Indi­vi­dual- zum Kollek­tiv­schicksal.

Curio fast auf seine You-Tube-Kanal im Vorwort zum Video zusammen:

„Vor 75 Jahren endete der Zweite Welt­krieg und das verbre­che­ri­sche Nazi-Regime fand sein – leider zu spätes – Ende. Bundes­prä­si­dent Stein­meier wartete zu diesem Anlass am 8. Mai in Berlin mit einer Rede auf, welche einen beschränkten Blick auf die Geschichte offen­bart und von anti-deut­schem Framing nur so strotzt. Sie ist gera­dezu ein Lehr­stück der poli­ti­schen Instru­men­ta­li­sie­rung des Kriegs­endes: Die Deut­schen sollen sich als Deut­sche schuldig fühlen, sich ihrer Iden­tität schämen und sie als wertlos erachten, damit bestimmte poli­ti­sche Ziele (zu nennen wären etwa: Schulden-Union, Massen­ein­wan­de­rung) leichter durch­zu­setzen sind und jeder Wider­stand von vorn­herein psycho­lo­gisch gebro­chen wird. Diese poli­ti­sche Gefü­gig­ma­chung durch Schuld-Aufer­le­gung gegen alle Deut­schen und Verleum­dung Anders­denker als Demo­kra­tie­feinde, ist eine neue Form der Diktatur – der Gesin­nungs­dik­tatur.“

Hier das Video in voller Länge:

Gott­fried Curio ist seit September 2017 Mitglied des 19. Deut­schen Bundes­tages. Zuvor lehrte und forschte er als habi­li­tierter Physiker an mehreren Univer­si­täten. Curio ist innen­po­li­ti­scher Spre­cher der AfD-Bundes­tags­frak­tion.