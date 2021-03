Stephan Brandner (AfD): Luxus-Minister Spahn ist krachend gescheitert!

Von Michael van Laack

Die Debatte um eine drei­mo­na­tige Verlän­ge­rung der „pande­mi­schen Lage von natio­naler Trag­weite“ nutzte der ehema­lige Vorsit­zende des Rechts­aus­schusses des deut­schen Bundes­tages – Stephan Brandner – zu einer Gene­ral­ab­rech­nung mit dem Bank­kauf­mann, ewigen Studenten (14 Jahre) und Ex-Pharma-Lobby­isten Jens Spahn. Sehr zum Miss­fallen der GroKo und vermut­lich auch des FDP-Vorsit­zenden Chris­tian Lindner.

Eine Chro­no­logie des Versagens

In knapp vier Minuten Rede­zeit listete der AfD-Poli­tiker auf, welche Verspre­chungen Spahn in der Corona-Krise gemacht hat und was daraus geworden ist. Auch ging er auf Fehl­ein­schät­zungen ein. In einer Regie­rung, der das wohl des Volkes und nicht das eigene wichtig ist, wäre Spahn schon längst entlassen worden oder hätte ehrlich und sich nicht in Ausflüchte verlie­rend selbst den Hut genommen.

„Seit über einem Jahr gelingt es dieser Regie­rung nicht, die Corona-Heraus­for­de­rung auch nur ansatz­weise in den Griff zu bekommen. seit über einem Jahr wird hilflos und planlos herum­di­let­tiert.“ verant­wort­lich für die Misere sei neben der Kanz­lerin haupt­säch­lich Jens Spahn. Dieser versuche, eine Krise des 21. Jahr­hun­derts mit den Mitteln des 16. Jahr­hun­derts in den Griff zu bekommen. Damit meint Brandner vermut­lich: Wegsperren der Bevöl­ke­rung ist das einzige Instru­ment, das funktioniert.

Poli­ti­sches Versagen…

Spahns Fehl­leis­tungs­ka­talog sei ekla­tant. Zunächst hieß es, Masken brächten gar nichts und seien viel­leicht sogar schäd­lich. Dann wurde eine Mund-Nase­be­de­ckung zur Pflicht. die aber erwies sich nach neun Monaten auch als unzu­rei­chend, so das FFP-2- oder OP-Masken zur Pflicht wurden.

Zunächst wurde zu wenig Impf­stoff bestellt, dann fehlte die Logistik ihn zu verteilen. Den Gerüchten über Astra­Ze­neca trat Spahn nicht entgegen, so dass diesen Impf­stoff heute kaum ein Bürger haben will. „Das ist in der dritten Welt besser orga­ni­siert, Herr Spahn!“. – Auch bei den Selbst­tests nur Herum­ge­eiere. Zuerst Nein, dann doch Ja. Doch wie viele und für wen? Und wer soll das bezahlen?

Die Corona-App ein totaler Flopp. dazu nicht will­kür­lich fest­ge­setzte Inzi­denz­werte und ein kaum aussa­ge­kräf­tiger R‑Wert. Todes­fälle werden erst mit zwei­wö­chiger Verspä­tung bekannt­ge­geben, so dass sie oft nicht zum tatsäch­li­chen Geschehen passen, argu­men­tativ aber sehr wohl für die Verlän­ge­rung des Lock­downs herhalten müssen.