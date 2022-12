Groß­bri­tan­nien gilt für viele Beob­achter der poli­ti­schen und sozialen Entwick­lungen in Europa als „verlo­renes Land“, primär geschuldet der rasanten und wider­stands­losen Isla­mi­sie­rung und der gleich­zei­tigen Verfol­gung und Unter­drü­ckung der auto­chthonen Bevölkerung.

Moslems zele­brieren Gebet öffentlich

Ein eindrück­li­ches Zeugnis dafür ist die kürz­lich erfolgte Verhaf­tung einer Christin in Birmingham, weil sie in Stille vor einer Abtrei­bungs­klinik betete – wir berich­teten. Zur selben Zeit beten in der Stadt, die eine große musli­mi­sche Paral­lel­ge­sell­schaft behei­matet, hunderte Moslems jede Woche öffent­lich und demons­trativ auf den Straßen in Rich­tung Mekka. Dabei gibt es in Birmingham Moscheen quasi an jeder Ecke. Damit hat die briti­sche Polizei frei­lich kein Problem – denn es ist gewollt und toleriert:

Last week, we witnessed the arrest of a solo Chris­tian woman praying silently in a street. Mean­while this happens without conse­quence. pic.twitter.com/NiaoLd6Vh8 — David Vance (@DVATW) December 27, 2022

Stille Beterin muss mit Strafe rechnen

Neues gibt es hingegen im Fall von Isabel Vaughan-Spruce, der stillen Beterin vor der Abtrei­bungs­klinik der Stadt. Sie wurde durch­sucht, verhaftet, verhört und in vier Fällen ange­klagt, weil sie die so genannte „Puffer­zone“ um eine Abtrei­bungs­ein­rich­tung in Birmingham durch­bro­chen hatte.

Seit der Einfüh­rung der „Puffer­zone“ im November war die Abtrei­bungs­ein­rich­tung jedes Mal geschlossen, wenn Vaughan-Spruce beten wollte. Außerdem hatte sie den Beamten, die sie fest­nahmen, deut­lich gemacht, dass sie nicht dort war, um zu protes­tieren. Erst als die Polizei zu dem Schluss kam, dass sie, wie sie zugab, in ihrem Kopf beten könnte, wurde sie fest­ge­nommen. Daraus folgt, dass Vaughan-Spruce wegen stillen Betens als Form des Protests im Sinne der PSPO fest­ge­nommen wurde.

Obwohl sie nur in Gedanken still betete, wurde Vaughan-Spruce anschlie­ßend wegen „Protestes und Betei­li­gung an einer Hand­lung, die Dienst­leis­tungs­nutzer einschüch­tert“ angeklagt.

Stilles Stehen als „einschüch­terndes Verhalten“

Aufgrund der Anklage wurde auch das stille Stehen als „einschüch­terndes“ Verhalten gewertet, obwohl die Abtrei­bungs­ein­rich­tung geschlossen war und es kein erkenn­bares Subjekt dieser Einschüch­te­rung gab, und obwohl sie klar zugab, dass sie nicht dort war, um zu protestieren.

„Niemand sollte wegen seiner stillen Gedanken verhaftet werden. Isabel hat deut­lich gemacht, dass alles, was sie in der PSPO-Zone seit ihrer Einfüh­rung im November getan hat, ein stilles Gebet in der Privat­sphäre ihrer eigenen Gedanken war. Hätte die Polizei sie nicht gefragt, was sie tut, und hätte sie sie nicht wissen lassen, dass sie in Gedanken betet, hätte es keinen Grund gegeben, sie wegen Verstoßes gegen die PSPO anzu­klagen“, erklärte Jere­miah Igun­nu­bole, Rechts­bei­stand der ADF UK, die Isabel Vaughan-Spruce unterstützt.

„Wenn Isabel auf der Straße laut­stark gegen den Klima­wandel protes­tiert hätte, wäre sie nicht wegen Verstoßes gegen das Betre­tungs­verbot ange­klagt worden. Aber es sieht so aus, als ob die Polizei sie nur deshalb anklagt, weil sie zuge­geben hat, dass sie im Stillen gebetet und ihre Gedanken über die Abtrei­bung in Gedanken zu Gott gebracht hat. Wir befinden uns auf einem völlig neuen Terrain, wenn Einzel­per­sonen für ihre Gedanken straf­recht­lich verfolgt werden und wenn ein fried­li­ches, stilles Gebet in einem öffent­li­chen Raum nun als „Einschüch­te­rung“ ausge­legt wird. Irgend­wann haben wir den Ball aus den Augen verloren – unsere solide Rechts­tra­di­tion zum Schutz der bürger­li­chen Frei­heiten wurde durch routi­ne­mä­ßige und leicht­fer­tige Verstöße gegen die Rede- und Glau­bens­frei­heit und jetzt sogar gegen die Gedan­ken­frei­heit ersetzt“, fuhr er fort.