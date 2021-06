Von Dr. Gérard Delépine

Seit 17 Monaten regieren unsere poli­ti­schen Führer und die Medien mit der Angst. Kata­stro­phen­pro­phe­zei­ungen werden als Reali­täten darge­stellt, die Zahl der Todes­fälle, die Covid zuge­schrieben werden, wird jeden Tag aufge­listet, und dann, wenn sie nicht mehr zahl­reich genug sind, wird die Zahl der „Fälle“ aufge­listet, was die Menschen glauben lässt, dass sie krank sind. Wenn das nicht reicht, winken sie mit den Vari­anten, die uns über­wäl­tigen werden. Diese sorg­fältig aufrecht­erhal­tene Panik hat es skru­pel­losen Führern erlaubt, ohne die geringste Scham frei­heits­feind­liche Maßnahmen, „die Pseudo-Covid-Diktatur“, durch­zu­setzen und anti­so­ziale Gesetze zu verabschieden.

Wir sollten aufhören, Angst zu haben. Betrachten wir die Tatsa­chen, nur die bewie­senen Tatsa­chen, die zeigen, dass die Epidemie in den USA seit 6 Monaten und in Europa seit zwei Monaten gestoppt ist, was die soge­nannten sani­tären Maßnahmen noch absurder macht, die uns ersti­cken und nur den Zweck verfolgen, uns dazu zu bringen, expe­ri­men­telle Pseudo-Impf­stoffe zu akzep­tieren, die nicht sehr effektiv und gefähr­lich sind.

Die Epidemie hat die USA seit Januar verlassen, doch die Medien spre­chen nicht darüber

Betrachtet man die von der WHO veröf­fent­lichte Kurve der Konta­mi­na­tionen, so sieht man, dass die Anzahl der tägli­chen Konta­mi­na­tionen seit Januar 2021 um 93 % gesunken ist.

Dieses fast völlige Verschwinden von Neuin­fek­tionen ist hingegen nicht auf die Impfung zurück­zu­führen, wie uns die Medien glauben machen wollen. Es begann, als noch kein Ameri­kaner beide Dosen des Impf­stoffs erhalten hatte und nur weniger als 5% die erste Dosis erhalten hatten. Und es beschleu­nigte sich im Februar und März, als die Durch­imp­fungs­rate unter 20 % lag und die Impfung noch zu frisch war, um über­haupt wirken zu können.

Zu glauben, dass die Impfung zur Verlang­sa­mung der Epidemie beigetragen haben könnte, ist daher nichts weiter als eine Lüge der Impf­pro­pa­ganda, die durch die bewie­senen Fakten wider­legt wird.

Die Epidemie hat Europa seit April 2021 verlassen, doch die Medien erwähnen das nicht

Auch in Europa ist die Epidemie seit April 2021 rück­läufig, die Zahl der tägli­chen Infek­tionen sank inner­halb von zwei Monaten um über 80%.

In Europa, wie auch in den USA, kann der Rück­gang der Epidemie nicht mit der Impfung in Verbin­dung gebracht werden, die laut Impf­be­für­wor­tern im April 2021 gar nicht ausrei­chend verbreitet war, um wirksam zu sein. Also dieje­nigen, die immer wieder behaupten, dass eine Durch­imp­fungs­rate von mehr als 70 % unbe­dingt erreicht werden muss, um einen wirk­samen Schutz für die Bevöl­ke­rung zu erreichen.

Die Epidemie hat Frank­reich seit dem 21. April verlassen, doch die Medien erwähnen das nicht

Seit Anfang April 2021 ist die Zahl der tägli­chen Neukon­ta­mi­na­tionen von 57172 auf 6654 gesunken, was einem Rück­gang von 88 % entspricht. Diese hervor­ra­gende Nach­richt ist leider nicht so verbreitet worden, wie sie es verdient, obwohl sie der Bevöl­ke­rung erlauben würde, aus dem Alptraum heraus­zu­kommen, in den die Terror­pro­pa­ganda und die kontra­pro­duk­tive Unter­drü­ckung unserer Grund­frei­heiten sie gestürzt haben.

Diese Kurve der WHO wird durch das Senti­nel­netz­werk bestä­tigt, das eben­falls einen deut­li­chen Rück­gang der Pati­en­ten­zahlen seit April beob­achtet und die aktu­elle Inzi­denz von Covid 19 auf 5/100.000 schätzt, was deut­lich unter der Rate liegt, die man übli­cher­weise zulässt, um von einer Grip­pe­epi­demie zu spre­chen. Erin­nern Sie sich daran, dass im Jahr 2016 die Epidemie-Schwelle für Influ­enza-Syndrome bei 173 Fällen pro 100.000 Einwohner und die für akute Diar­rhöe (Gastro­en­teritis) bei 194 Fällen pro 100.000 Einwohner lag.

Dieser Rück­gang der Epidemie ist nicht auf die Impfung zurück­zu­führen. Er begann im April, als weniger als 15 % der Bevöl­ke­rung eine erste Dosis erhalten hatten und weniger als 5 % voll­ständig geimpft worden waren.

Dieses spon­tane Verschwinden der Krank­heit erin­nert an die saiso­nale Influ­enza und die beiden vorhe­rigen gut doku­men­tierten Coro­na­virus-Epide­mien, MERS-CoV im Jahr 2012 und SARS im Jahr 2002.

Stoppen wir die Covid-19-Hysterie: folgen wir dem Beispiel von Texas

Im März 2021 war Texas eben­falls seit zwei Monaten aus der Epidemie heraus­ge­kommen und befand sich auf unserem aktu­ellen Konta­mi­na­ti­ons­ni­veau. Deren Gouver­neur beschloss in Anbe­tracht der beträcht­li­chen Verwüs­tungen für die körper­liche und geis­tige Gesund­heit, die Bildung, den sozialen Verhält­nissen und die Wirt­schaft, die die so genannten sani­tären Maßnahmen mit sich brachten, diese alle­samt zu beenden und nicht mehr auf die „offi­zi­ellen“ Experten zu hören. Dies brachte ihm eine Kampagne von Belei­di­gungen und Verun­glimp­fungen seitens der Covid-Prot­ago­nisten ein, die ihm eine Gesund­heits­ka­ta­strophe prophezeiten.

Doch sie haben sich wieder einmal geirrt und die Wieder­auf­nahme des normalen Lebens in Texas wurde von einem weiteren Rück­gang der Konta­mi­na­tion begleitet. Ange­sichts dieser Demons­tra­tion der Nutz­lo­sig­keit auto­ri­tärer Gesund­heits­maß­nahmen haben alle repu­bli­ka­ni­schen Staaten und nun auch die über­wie­gende Mehr­heit der demo­kra­ti­schen Staaten sie mit dem glei­chen zufrie­den­stel­lenden Fort­schritt abgeschafft.

Die uns aufer­legten Maßnahmen sind medi­zi­nisch völlig nutzlos. Sie sind schäd­lich für den Alltag, für die Erzie­hung, für den Unter­richt, für das soziale Leben und für die Wirt­schaft. Fordern wir ihre sofor­tige Abschaffung!

Die Texaner haben es erfolg­reich getan. Lassen Sie uns ihrem Beispiel folgen und unsere Grund­frei­heiten zurückerobern.

Die Impfung spielte keine Rolle bei der Eindäm­mung der Epidemie, weil sie zu spät kam. Eine Impfung heute ist daher sinnlos, denn selbst wenn das Coro­na­virus eines Tages wieder­käme, wäre es eine neue Vari­ante, die gegen die aktu­ellen Impf­stoffe resis­tent ist, wie es das Grip­pe­virus jedes Jahr beweist.

Quelle: MPI