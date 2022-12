In Baden-Würt­tem­berg hätte der soma­li­sche Messer­ste­cher aus Würz­burg gute Chancen gehabt, Knast und Therapie erfolg­reich zu umgehen: Aufgrund eines akuten Mangels an Therapie-Einrich­tungen kommen in „The Länd“ immer mehr Verbre­cher straf­frei aus. Vor allem die sucht­kranken Täter sind davon betroffen. Während der baden-würt­tem­ber­gi­sche FDP-Vize­chef Jochen Hauß­mann fest­stellt, dass „die Hütte brennt“, scheint sich auch die nächste kranke Illu­sion der Linken langsam aber sicher durchs Hinter­tür­chen einzu­schlei­chen: Eine Welt, in der die Polizei entmachtet ist und es keine Gefäng­nisse gibt. Wo die Gestörten die Normalen sind und sich alle (linken) poli­ti­schen Gefan­genen auf freiem Fuße befinden.

Wie die Stutt­garter Zeitung mitteilt, befinden sich die Zahlen weiterhin auf einem „hohen Niveau“: Alleine in diesem Jahr wurde bei 33 verur­teilten Krimi­nellen die Frei­las­sung aufgrund von zu hohen Warte­zeiten verordnet. Im letzten Jahr kamen sogar 35 Verbre­cher um ihr Strafmaß umhin. Darunter befinden sich etliche Gewalt­täter, die nach wie vor ein hohes Sicher­heits­ri­siko für die Bevöl­ke­rung darstellen. Die Zahlen selbst stammen vom baden-würt­tem­ber­gi­schen Justiz­mi­nis­te­rium. Dass die Verant­wor­tung dem Ressort des grünen Sozi­al­mi­nis­ters Manfred Lucha unter­steht, spricht mal wieder für sich. Der gelobt zwar baldige Besse­rung, doch ist ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Geplant sei laut Lucha unter anderem der Bau einer Klinik in Schwä­bisch Hall, die bis Anfang 2025 stehen und den Platz­mangel beheben soll.

Doch selbst die SPD wirft dem Justiz­mi­nis­te­rium vor, jahre­lang die Augen verschlossen zu haben. „Wenn Verur­teilte einfach davon spazieren, weil es in Baden-Würt­tem­berg an den entspre­chenden Plätzen fehlt, ist das ein Nacken­schlag für den Rechts­staat, dem der Sozi­al­mi­nister tatenlos zusieht“, so der Straf­voll­zugs­ex­perte der SPD, Jonas Weber. Im September 2022 waren rund 1400 Personen im Maßre­gel­vollzug – ein Drittel mehr als noch 2017. Die sieben Zentren in Baden-Würt­tem­berg sind derzeit bis an ihre Kapa­zi­täten belegt, was mehr zum Schüren als zum Abbau von Aggres­sionen führt. Geplante Neu- und Erwei­te­rungs­bauten werden auf kurze Sicht keine Entspan­nungs­lage verschaffen. In Schwä­bisch Hall sollen rund 100 psychisch kranke Täter unter­kommen, an geplanten Stand­orten wie Calw oder Wies­loch weitere 100 Plätze entstehen. Vernünf­tige Über­gangs­lö­sung sind jedoch nicht in Sicht.

Seit 2019 mussten erst­mals Verbre­cher aufgrund des Platz­man­gels wieder frei­ge­lassen werden. 74 Menschen befinden sich im Südwesten derzeit in Orga­ni­sa­ti­ons­haft, einem vorüber­ge­henden Frei­heits­entzug in Verbin­dung mit der Auflage auf Besse­rung. 154 weitere Straf­täter warten derzeit in BaWü auf einen Thera­pie­platz. Zudem sind im Ländle viele Gefäng­nisse komplett über­be­legt: Zum Beispiel in der JVA Mann­heim, die eigent­lich nur 611 Insassen fasst, momentan jedoch 649 Verur­teilte einsitzen. Im nicht allzu weit entfernten Bruchsal sind es 425 Krimi­nelle bei einer Kapa­zität von ledig­lich 401 Inhaf­tierten. Rund 200 Häft­linge wurden so schon vorzeitig aus der Haft entlassen. Die Zustände in den Gefäng­nissen gelten zum Teil als nicht mehr tragbar, von „Voll­zugs­rück­ständen“ ist ganz offen die Rede.

