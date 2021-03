Das von den Grünen (Europe Écologie-Les Verts) geführte Rathaus von Strass­burg beschließt eine Subven­tion von mehr als 2,5 Millionen € für den Bau einer Groß­mo­schee, die von den Isla­misten von Millî Görüs errichtet wird und den Namen „Eyyûb-Sultan-Moschee“ tragen soll.

Der Name bezieht sich auf Eyyûb Sultan, arabisch Abu Ayyub al-Ansari, ein isla­mi­scher Krieger, der als einer der Eroberer von Konstan­ti­nopel gilt und durch seinen Ausspruch bekannt ist: „Dringt tief in das feind­liche Gebiet ein, so weit ihr könnt!“

Abu Ayyub al-Ansari (gest. ca. 674) war ein enger Gefährte und Stan­dar­ten­träger des isla­mi­schen Propheten Muhammad. Abu Ayyub war in der frühen isla­mi­schen Geschichte einer der Helfer, Adju­tanten oder Gönner, die Muhammad nach der Auswan­de­rung nach Medina im Jahr 622 unter­stützten. Abu Ayyub starb während der ersten arabi­schen Bela­ge­rung von Konstantinopel.

Laut einem Hadith prophe­zeite der Prophet Muhammad, dass die erste Armee, die Konstan­ti­nopel erobert, ins Para­dies eingehen wird.

Muhammad berichtet von einer Reihe von Über­fällen gegen das Byzan­ti­ni­sche Reich während AH 49 (9/2/669 – 28/1/670). Obwohl Abu Ayyub zu diesem Zeit­punkt bereits ein alter Mann war, hielt ihn das nicht davon ab, sich zu melden. Kurz nach seinem Eintritt in die Schlacht ist über­lie­fert, dass er krank wurde und sich zurück­ziehen musste. Der Stabs­chef der Armee Yazid ibn Muawiya fragte: „Brauchst du etwas, Abu Ayyub?“ Darauf erwi­derte Abu Ayyub: „Richtet den musli­mi­schen Armeen meinen Gruß aus und sagt ihnen: „Abu Ayyub fordert euch auf, tief in das feind­liche Gebiet einzu­dringen, so weit ihr könnt, und dass ihr mich an den Mauern von Konstan­ti­nopel unter euren Füßen begraben sollt.“ Damit ist er gestorben. Yazid befahl der musli­mi­schen Armee, seiner Bitte nach­zu­kommen, und sie drängten die feind­li­chen Kräfte zurück, bis sie die Mauern von Konstan­ti­nopel erreichten, wo Abu Ayyub schließ­lich begraben wurde.

Nach der Erobe­rung Konstan­ti­no­pels durch die osma­ni­schen Türken wurde über dem Grab von Abu Ayyub ein Grabmal errichtet und ihm zu Ehren von Sultan Mehmed dem Eroberer eine Moschee gebaut. Von diesem Moment an wurde das Gebiet, das heute als Eyüp-Viertel bekannt ist, heilig und viele osma­ni­sche Beamte baten um eine Bestat­tung in der Nähe von Abu Ayyub.