Von WOLFGANG HÜBNER | Der Moral­welt­meister Bundes­re­pu­blik zeigt sich beim Thema Einsatz von Streu­mu­ni­tion im Ukraine-Krieg einmal mehr in Best­form: Zwar zählt Deutsch­land zu den 111 Staaten, die seit 2008 dem Osloer Über­ein­kommen über die Ächtung von Streu­mu­ni­tion beigetreten sind. Doch das hindert weder die Bundes­re­gie­rung noch den Bundes­prä­si­denten und schon gar nicht die kriegs­geilen Grünen daran, sich sehr wohl­wol­lend gegen­über der Entschei­dung der US-Regie­rung zu zeigen, die Ukraine mit lang gela­gerter Streu­mu­ni­tion zu versorgen, um den Russen maxi­malen Schaden zuzu­fügen. Der Führung in Kiew ist es dabei offenbar gleich, dass diese Waffe auch schreck­liche Schäden an der eigenen Zivil­be­völ­ke­rung verur­sa­chen dürfte.

Mili­tä­risch will Deutsch­land, gebunden an das inter­na­tio­nale Abkommen, also keine Streu­mu­ni­tion einsetzen. Es gibt aber Waffen mit einem poli­ti­schen Streu­mu­ni­ti­ons­ef­fekt eigener Art, von denen der deut­sche Macht­kom­plex durchaus Gebrauch macht. Denn das Funk­ti­ons­prinzip von Streu­mu­ni­tion, nämlich die breit­flä­chige Streuung einer Viel­zahl von hoch­ex­plo­siven Minia­tur­bomben mit unbe­re­chenbar zerstö­re­ri­scher Wirkung, ist auch das Funk­ti­ons­prinzip der Macht­aus­übung der herr­schenden Kreise in Politik und Gesell­schaft hierzulande.

Nahezu täglich werden die Menschen in Deutsch­land mit Entschei­dungen und Verän­de­rungen bombar­diert, die ihre Lebens­si­tua­tion in Frage stellen und verän­dern. Dazu gehört an vorderster Stelle die wilde Einwan­de­rung kultur­fremder Massen, die auch als Umvol­kung bezeichnet werden kann, und die von der arbei­tenden Bevöl­ke­rung finan­zierten Sozi­al­sys­teme aushöhlt und letzt­lich zerstören wird. Dazu gehört die Gender-Ideo­logie, der völlig über­pro­por­tio­nale Einfluss von sexu­ellen und anderen Minder­heiten, ferner, ganz aktuell, auch die Kampa­gnen gegen Ehegat­ten­split­ting und Witwen­rente. Und selbst­ver­ständ­lich auch viele Maßnahmen in Sachen Klima, Nahrung, Verkehr, Mili­ta­ri­sie­rung, Drogen und so weiter und so weiter.

Ein Volk, das unauf­hör­lich nicht nur propa­gan­dis­tisch, sondern auch real­po­li­tisch spürbar mit meist ideo­lo­gisch moti­vierten Verän­de­rungen bombar­diert wird, kann nur ein zutiefst verun­si­chertes, dem nächsten Angriff auf seine Lebens­si­cher­heit entge­gen­ban­gendes Volk sein. Genau in diesem Zustand ist es eine leichte Beute für die Profi­teure nega­tiver gesell­schaft­li­cher Verän­de­rungen und Verwer­fungen. Die Zahl dieser Profi­teure ist im Verhältnis der Gesamt­zahl der Menschen in Deutsch­land zwar nur gering. Doch ihre Vorräte an poli­ti­scher, wirt­schaft­li­cher oder kultu­reller Streu­mu­ni­tion ist unbegrenzt.

Führt die mili­tä­ri­sche Vari­ante von Streu­mu­ni­tion zum Tod, Ampu­ta­tionen und Verstüm­me­lungen, so hat die zivile Vari­ante seeli­sche Schäden, zerstörte Exis­tenzen, ein Klima der Angst und Unsi­cher­heit, aber auch der Wut und Aggres­sion zur Konse­quenz. Die große Zahl von Deut­schen mit psychi­schen Problemen, poten­ziert durch das Corona-Trauma, zeugt davon. Der Phar­ma­in­dus­trie beschert das satte Profite, für die seeli­sche Stabi­lität der ohnehin iden­ti­täts­ge­schä­digten Deut­schen als Volk und Nation sind die Verlet­zungen der zivilen Vari­ante der Streu­mu­ni­tion jedoch verheerend.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei PI NEWS, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

