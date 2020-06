Die bürger­kriegs­ar­tigen Ausschrei­tungen, die in Europa vorwie­gend dort statt­finden, wo der linke Traum einer „bunten“ Gesell­schaft schon verwirk­licht wurde, beispiels­weise in Frank­reich, sind jetzt auch bei uns ange­kommen: In der vergan­genen Nacht wurde die Stutt­garter Innen­stadt von Migran­ten­horden in „Zusam­men­ar­beit“ mit linken Gewalt­tä­tern geplün­dert und verwüstet.

„Klein­gruppen“ aus „Party­szene“ und zu wenig „Respekt“ von Seiten der Polizei

Während die Polizei stun­den­lang von einem wilden Mob ange­griffen und sogar Verstär­kung aus andern Bundes­län­dern ange­for­dert wurde, spricht man im ZDF von „Klein­gruppen“, die da ihre Vorstel­lung besorgten. Und soeben in den 17 Uhr-Nach­richten erfährt man, dass alles in der „Party­szene“ begann und „seit Wochen nimmt die Aggres­sion unter den Feiernden zu“. Da bringt schon eher ein schwarzer Herr (unten im ersten Video) über die Ursache der Krawalle Licht ins Dunkel, wenn er sagt, einer von ihnen hätte zwar „Scheiß“ gebaut, aber man habe jedoch von Seiten der Polizei „zu wenig Respekt“ an den Tag gelegt.