In Südafrika herrscht derzeit Ausnah­me­zu­stand. Der offi­zi­elle Grund: Jacob Zuma, ehema­liger Präsi­dent des einst reichen südafri­ka­ni­schen Staates, wurde verhaftet. Seine Anhänger sorgen daher seit Tagen für Chaos, Plün­de­rung, Zerstö­rung und auch Mord in vielen Orten und Städten. Doch war die Verhaf­tung Zumas nur ein will­kom­mener Anlass des gewal­tä­tigen schwarzen Mobs, um gegen Weiße und Ausländer aller Art brutal vorgehen zu können und sich deren Eigentum anzueignen.

Weiße und Inder vertei­digen Geschäfte

Wie immer mehr Quellen aus Südafrika selbst und auch Videos belegen, orga­ni­sieren sich krimi­nelle Schwarze, die zum Teil auch aus Gefäng­nissen fliehen konnten, und plün­dern alles was ihnen die die Quere kommt. In Städten wie Johan­nes­burg oder Durban sind mitt­ler­weile dutzende Einkaufs­zen­tren völlig geplün­dert und auch in Brand gesteckt worden. Videos zeigen, wie sogar mit Gabel­stap­lern gestoh­lene Waren abtrans­por­tiert werden. Das Militär wurde bereits akti­viert, um einzuschreiten.

Dem ganzen Wahn­sinn (abge­sehen von den tägli­chen Farm-Morden im ganzen Land) sind vor allem weiße und indi­sche Geschäfts­leute nahezu schutzlos ausge­lie­fert. Wie andere Videos zeigen, nehmen diese aber zuse­hends die Justiz selbst in die Hand und vertreiben die Plün­derer gemeinsam mit Waffengewalt:

In Durban, Südafrika vertei­digen weiße und indi­sche Geschäfts­leute ihr Eigentum gegen einen Mob. Schwarze Südafri­kaner hatten die Verhaf­tung von Präsi­dent Zuma als Vorwand genommen um Geschäfte von Weißen zu plün­dern. #SAShut­down pic.twitter.com/x6CvbJnbVt — Löwe von Breslau (@BreslauLoewe) July 12, 2021