In Südafrika lassen derzeit die Aussagen des Obersten Rich­ters des Landes, Mogoeng Mogoeng, aufhor­chen. In einem Inter­view brach der hoch­ran­gige Jurist sein Schweigen und nannte eine „sata­ni­sche Agenda“ als Treiber der Coro­na­virus-Impf­stoffe und ihrer welt­weiten propa­gie­rung. Hinter­grund waren die ersten Corona-Impfungen des Konti­nents in Südafrika, was viele Kritiker auf den Plan rief, da man befürchte, dass Bürger als Versuchs­ka­nin­chen miss­braucht werden sollen. Südafrikas Regie­rung gängelt seine Bürger in ähnli­chem Maße wie in Europa und verhängt nach Lust und Laune Lock­downs sowie Verbote und Restrik­tionen, was in der fragilen afri­ka­ni­schen Wirt­schafts­macht eine ökono­mi­sche Krise ausge­löst hat.

„Impfungen, die DNA korrum­pieren, sind satanisch“

Der hoch­ran­gige Richter sagte, die Menschen sollten von jedem Impf­stoff verschont werden, der eine sata­ni­sche Agenda des „Zeichens des Tieres“ voran­treiben wolle.

Mogoeng behauptet, er sei nicht gegen Impfungen per se, sondern gegen solche, die die DNA „korrum­pieren“ könnten, und er habe Gott aufge­rufen, sie zu zerstören. Bei einer öffent­li­chen Gebets­ver­an­stal­tung betete der gläu­bige Christ für eine Verscho­nung seines Volkes vor der Impfung und ihrer Folgen.

Richter spricht sich gegen Zwangs­imp­fungen aus

Auf Fragen zu seinen Aussagen beim Gebet sagte er auf einer Pres­se­kon­fe­renz: „Wenn es irgend­einen Impf­stoff gibt, der absicht­lich dazu gedacht ist, Menschen zu schaden, dann darf dieser Impf­stoff niemals das Licht der Welt erbli­cken. Ich bete zu Gott, es zu stoppen.“

Mogoeng fügte hinzu: „Ich denke nicht, dass der Impf­stoff jemals Pflicht sein darf … Man kann den Menschen keinen Impf­stoff aufzwingen. Warum sollte man?“ Mogoeng betonte zudem, er lasse sich nicht zum Schweigen bringen: „Ich kümmere mich nicht um die Konse­quenzen. Wir haben schon viel zu lange geschwiegen und uns an die Regeln gehalten.“