Calo­gero Pisano, der Natio­nal­di­rektor der Partei Fratelli d’Italia, äußerte sich enttäuscht über den Plan der italie­ni­schen Regie­rung, weitere Quaran­tä­ne­schiffe einzu­setzen, um der vermehrten Anlan­dungen von infi­zierten ille­galen Migranten Herr werden zu können.

„Die Anlan­dungen in Südita­lien werden ohne Unter­bre­chung fort­ge­setzt. Jetzt wird Südita­lien dank der Politik der weit geöff­neten Häfen der PD-5Sterne-Regie­rung das neue Flücht­lings­lager in Europa.“

„Endlich ist allen klar­ge­worden, dass die Anmie­tung der Moby Zaza als Quaran­tä­ne­schiff mit nur 285 Plätzen nicht ausreicht (wir haben das von Anfang an gesagt), um der Anlan­dung von Tausenden ille­galer Migranten an der südita­lie­ni­schen Küste Herr zu werden. Deren Anzahl ist mitt­ler­weile so erschre­ckend hoch, dass es nicht ausrei­chen würde, wenn wir für sie die gesamte ameri­ka­ni­sche Mili­tär­flotte in Italien char­tern.“

Wie Giorgia Meloni, die Vorsit­zende der Partei Fratelli d’Italia, gestern (zum x‑ten Mal) forderte, wäre die sofor­tige Vorbe­rei­tung einer Seeblo­ckade vor der afri­ka­ni­schen Küste die einzige effi­zi­ente Lösung, um das Hand­werk der Schlepper einzu­dämmen und den Menschen­handel zu stoppen.

„Kein Appell, nicht einmal der von Bürger­meis­tern derselben poli­ti­schen Couleur, hat es bisher geschafft, die Conte-Regie­rung von ihrer Politik der „offenen Häfen“ abzu­bringen und Verständnis für das drama­ti­sche Gesund­heits­ri­siko zu zeigen, das die Menschen in Südita­lien eingehen, wo eine Viel­zahl von Migranten der jüngsten Well aufgrund von Test­ergeb­nissen als Coro­na­virus-positiv einge­stuft wurde. Die Regie­rung erkennt offenbar auch nicht und die kata­stro­phalen Auswir­kungen, die all dies auf den lokalen Tourismus hat, da es in der Region zu fort­wäh­renden Stor­nie­rungen von Reser­vie­rungen durch Touristen kommt, die verängs­tigt ihren Urlaub lieber woan­ders verbringen.“

„Wir sind hier mit einer neuen Form des Rassismus konfron­tiert, der die Einhei­mi­schen vertreibt und statt­dessen lieber den ille­galen Migranten beisteht.“

„Aller­dings sind wir über­zeugt davon, dass die Italiener, die es satt haben, auf solche Weise miss­han­delt zu werden, bereits bei den nächsten Wahlen der PD-5Sterne-Regie­rung, die unser Land mit ille­galen Migranten und Aufnah­me­zen­tren über­füllt und den Tourismus tötet, eine klare Absage erteilen werden,“ so Meloni.

Quelle: VoxNews