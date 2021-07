Wiedzcie, że to Pan jest Bogiem;

To On nas stworzył, a nie my sami.

Ps 99:3

Wrogowie naszej duszy są zawsze tacy sami, a pułapki, które na nas zasta­wiają, są zawsze takie same. Świat z jego poku­sami; ciało, skażone przez grzech pier­wo­rodny i skłonne do zła; oraz diabeł, odwie­czny wróg naszego zbawi­enia, który posłu­guje się ciałem, aby nas oblegać. Dwóch wrogów zewnę­trz­nych i jeden wewnę­trzny, zawsze gotowi, by nas powalić w chwili roztarg­ni­enia, słabości. Ci duchowi wrogowie towar­zyszą każdemu z nas od dzie­ciństwa do starości, a całej ludzkości przez poko­lenia i wieki.

Sprzy­mier­zeń­cami, na których możemy liczyć, aby pokonać świat, ciało i diabła, są: łaska Boża, częste przyj­mo­wanie sakra­mentów, prak­tyka cnót, modlitwa, pokuta, kontem­placja rzeczy ostatecz­nych, rozważanie męki Pańs­kiej i życie w Jego obecności.

W tym zbun­to­wanym i zdechrys­ti­a­ni­zowanym wieku, gdzie społec­zeństwo nie tylko nie pomaga nam w dążeniu do naszego ostatecz­nego celu, ale robi wszystko, aby nas od niego odwieść, władza cywilna zmusza nas do naśla­do­wania świata, zaspo­ka­jania pożąd­li­wości ciała i służenia wrogowi rodzaju ludzkiego. Jest to wypac­zona i prze­w­rotna władza, która nie speł­niła swojego obowiązku rządzenia i regu­lo­wania ciała społecz­nego, aby dopro­wadzić jednostki do wiecz­nego zbawi­enia. Zamiast tego zaprzecza wiecz­nemu odku­pieniu, odrzuca boskiego autora i oddaje cześć przeciwnikowi.

Nic więc dziw­nego, że ta apos­tolska nowo­c­zes­ność, w której normą są czyny bezprawne, a wady poda­wane są jako przy­kład godny naśla­do­wania, dąży do zatarcia wszel­kich śladów Boga i dobra w społec­zeństwie i w jednost­kach oraz zawiera piekielny pakt ze światem, ciałem i diabłem. To właśnie widzimy w bezwstydnym promo­waniu sodomii, perwersji wady we wszyst­kich jej najo­hyd­nie­js­zych formach oraz w wyśmie­waniu, dele­gi­ty­mi­zacji i potę­pianiu czystości, prawości i cnoty.

Ale jeśli dziś nasza codzi­enna walka z naszymi wrogami musi obej­mować tyta­niczny wysiłek, aby walczyć również z państwem, które powin­niśmy uważać za przy­ja­ciela, ale które zamiast tego pracuje, aby nas skorum­pować od najmłods­zych lat, to jest to bolesne i tragiczne, gdy inni zdrajcy i najem­nicy dołąc­zają do tego oblężenia: niegod­zi­wych pastorów, którzy naduży­wają świę­tego auto­ry­tetu, jaki otrzy­mali od naszego Pana, aby popy­chać nas ku zatraceniu, aby prze­ko­nywać nas, że to, co jeszcze wczoraj było uważane za grzeszne i niegodne tych, którzy zostali odku­pieni przez krew Chrys­tusa, teraz stało się legalne i dobre.

Duch świecki, znie­wo­lenie konku­bi­natu, a co poważ­nie­jsze, odmowa walki ze złem, zain­fe­ko­wały znaczną część hier­ar­chii Kościoła katoli­ckiego aż do jego najwyżs­zych szczebli, czyniąc ją wrogiem Boga, Jego prawa i naszych dusz. Jak to się stało z władzą cywilną, tak i władza zakonna porzu­ciła swoją właściwą rolę, zaprze­c­zając celowi, do którego została powołana przez Opatrz­ność Bożą. Nowość tej perwersji auto­ry­tetu, która zapowiada epokowy wstrząs czasów ostatecz­nych, polega właśnie na zepsuciu pasterzy i na tym, że wierni znaj­dują się jak pozba­wiona przy­wódców trzoda, boha­tersko odpier­ająca szturm na cyta­delę na kilku fron­tach, na których zostali opuszczeni przez swoich przy­wódców, którzy otwierają bramy i pozwa­lają wrogim hordom wejść, aby nas wytępić.

Dyskusja na temat ustawy Zan, narzucanie ideo­logii LGBTQ i indok­try­nacja teorii gender we Włoszech jest następstwem globalnie zorga­ni­zowa­nego, ukie­run­ko­wa­nego planu, który został już przepro­wad­zony w wielu krajach. Narody, w których nawet po dwóch wiekach rewo­lucji w tkance społecznej przetrwał ślad kato­li­cyzmu, teraz pogrążyły się w całko­witym pogaństwie. Tęczowe flagi powie­wają nie tylko na fasa­dach insty­tucji publi­cz­nych, ale nawet na fasa­dach katedr, balko­nach rezy­dencji bisku­pich, a nawet wewnątrz kościołów.

Niedawno, bo jeszcze trzyd­zieści lat temu, niek­tórzy twier­d­zili, że państwo powinno inter­we­niować poprzez formy ochrony i gwarancji wolności, aby wspierać mnie­js­zość ludzi uzależ­nionych od nałogów i chronić ich przed dyskry­mi­nacją. Z perspek­tywy czasu było to stwier­dzenie nieuza­sad­nione i nielo­giczne, gdyż wolność osoby ludzkiej polega na przyl­g­nięciu woli do dobra, ku któremu jest ona upor­ząd­ko­wana przez swoją naturę, oraz na dążeniu do reali­zacji swego mate­ri­al­nego i nadprzy­rod­zo­nego przez­naczenia. Ale w wielkim oszu­stwie, którym diabeł zawsze starał się zwabić czło­wieka, to pozorne udawanie uwiodło wielu. Wyda­wało się, że trzeba mieć odwagę, by bronić prawa do wad i grzechu przed okrutną suro­wością „szacownej więks­zości“, która wciąż trzy­mała się nakazów religii. Powoły­wano się na dumę z bycia różno­rodnym w świecie równych, a także na dumę z prawa do miejsca dla wad w „cnot­liwym świecie“.

W tamtych latach Kościół nadal podnosił – może z mnie­jszym prze­kona­niem, ale wciąż wierny swemu boskiemu manda­towi – głos niez­mi­en­nego Magis­terium, by potępić legi­ty­mi­zację zachowań wewnę­trznie nieu­por­ząd­ko­wanych. Mając na uwadze wieczne zbawi­enie dusz, dostrz­egała kata­strofę, jaka mogłaby dotknąć społec­zeństwo, gdyby zaapro­bo­wano styl życia całko­wicie sprze­czny z prawem natu­ralnym, przy­ka­za­niami i Ewan­gelią. Proboszc­zowie umieli być odważnymi obroń­cami dobra, a papieże nie bali się stać obiektem nieprzyz­wo­itych ataków ze strony tych, którzy widzieli w nich kate­chizm zapo­bie­ga­jący ostatecz­nemu zepsuciu świata i usta­no­wi­eniu rządów Antychrysta.

Dziś ta heroiczna walka – już osła­biona, jak się dowied­ziel­iśmy, przez ogromną wewnę­trzną korupcję biskupów i księży – wydaje się pozba­wiona sensu, podobnie jak nauc­zanie Pisma Świę­tego, Ojców Kościoła i papieży nie ma już żadnego znaczenia. Ktokol­wiek zasiada w Rzymie, jest otoc­zony przez niemo­ral­nych ludzi, którzy mrugają okiem na ruch LGBTQ i hipo­kry­ty­cznie udają powi­tanie i inklu­zyw­ność, które zdrad­zają zarówno ich wybraną stronę, jak i ich grzeszne skłon­ności. Nie ma już odwagi; nie ma wier­ności Chrys­tu­sowi; i posuwa się tak daleko, że suge­ruje, iż jeśli Bergo­glio mógł zmienić doktrynę o karze śmierci – co jest niesły­chane i abso­lutnie niemoż­liwe – to z pewnością będzie w stanie zale­ga­li­zować sodomię w imię dobro­c­zyn­ności, która nie ma w sobie nic katoli­ckiego i jest sprze­czna z Bożym Objawieniem.

Bluź­niercze procesje, które para­dują ulicami świa­to­wych stolic, posuwając się do bluź­nierstwa i zacie­kłego szydzenia z Ofiary naszego Pana w Świętym Mieście uświę­conym Krwią Apos­tołów Piotra i Pawła, są witane przez najem­ników sobo­rowej sekty, która milczy w obliczu świę­tok­rad­c­zych błogosła­wi­eństw par homo­seksu­al­nych, ale potępia jako „sztyw­niaków“ tych, którzy chcą pozostać wierni nauc­zaniu Zbawi­ciela. I podczas gdy dobrzy biskupi i księża codzi­ennie spoty­kają się z niszcze­niem z góry, widzimy opubli­ko­wane urocze i uwod­zi­cielskie słowa, które Bergo­glio napisał do Jamesa Martina, SJ, na poparcie perwer­sy­jnej i wypac­zonej ideo­logii, która obraża majestat Boga i poniża misję Kościoła i święty auto­rytet Wika­ri­usza Chrystusa.

Jako następcy Apos­tołów i nauc­zy­ciele wiary, w duchu prawd­ziwej jedności z Katedrą Najś­więts­zego Piotra i ze świętym Kości­ołem Bożym, kieruję do nich surowe ostrzeżenie, przy­po­mi­nając im, że ich władza poch­odzi od Jezusa Chrys­tusa i że ma siłę i wartość tylko wtedy, gdy pozostaje ukie­run­ko­wana na cel, dla którego On ją usta­nowił. Niech ci pasterze rozważą, jakie skan­dale zadają wiernym i prostym, jakie rany zadają umęc­zo­nemu ciału kościel­nemu – skan­dale i rany, za które będą musieli odpo­wied­zieć przed Boską spra­wi­ed­li­wością w dniu ich sądu szcze­góło­wego, a także przed całą ludzkością w dniu sądu powszechnego.

Zachęcam wielu wier­nych, którzy są oburzeni i zanie­po­ko­jeni apos­tazją pasterzy, aby pomnażali swoje modlitwy w nadprzy­rod­zonym duchu modlitwy i pokuty, błagając Pana, aby raczył nawrócić najem­ników i przy­wrócić ich do Niego i do wier­ności Jego boskiej nauce.

Módlmy się do najc­zyst­szej Matki, Dzie­wicy Dziewic, aby wzbud­ziła uczucia skruchy w tych sługach, którzy są zepsuci przez grzech i niec­zy­stość, aby mogli rozważyć grozę swoich grze­chów i straszne bóle, które ich czekają: niech ucie­kają się do najś­więts­zych ran Chrys­tusa i niech zostaną oczy­szczeni przez krew Baranka.

Do naszych braci, którzy są zwiedzeni przez świat, ciało i diabła, kieruję szczery apel, aby zrozu­mieli, że nie ma żadnej dumy w obrażaniu Boga, w świa­domym przy­c­zy­nianiu się do Jego cier­pień, w wypac­zaniu własnej natury i w złoś­liwym odrzucaniu odku­pienia otrzy­ma­nego od Ojca przez Jego śmierć na drewnie krzyża. Niech twoje słabości staną się okazją do świę­tości, motywem do pokuty, okazją do tego, by wiel­kość Boga zajaś­niała w twoim życiu. Nie dajcie się zwieść wrogowi, który wydaje się rozkos­zować waszymi wadami dzisiaj z wyłącznym zamiarem krad­zieży waszych dusz i potę­pienia was na wiecz­ność. Bądźcie dumni, naprawdę dumni: nie z waszego znie­wo­lenia do grzechu i perwersji, ale z tego, że byliście w stanie oprzeć się pokusom ciała z miłości do Jezusa Chrys­tusa. Pomyśl o swojej nieś­mier­telnej duszy, dla której Pan nie zawahał się cier­pieć i umrzeć. Módlcie się. Proś Najś­więtszą Maryję Pannę, aby wsta­wiała się za tobą u swego Boskiego Syna i dała ci łaskę oporu, walki i zwycięstwa. Zaoferuj swoje cier­pienia, swoje ofiary i swój post do Pana, aby uzyskać to wyba­wi­enie od zła, że oszust chce wziąć od ciebie przez oszu­stwo. To będzie wasza prawd­ziwa duma, a także nasza.

Carlo Maria Viganò, arcybiskup

29 czerwca 2021 r.

Uroc­zy­stość Świę­tych Apos­tołów Piotra i Pawła.

Źródło: Wiado­mości Rodziny Katolickiej