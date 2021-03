Sprawy nie wyglą­dają teraz dobrze dla tak zwanych „huma­ni­tar­nych“ orga­ni­zacji pozar­zą­do­wych, które spec­ja­li­zują się w „rato­waniu migrantów“ i wysad­zaniu ich na ląd we Włoszech.

Proku­ra­tura w mieście Trapani (Sycylia) oskarżyła orga­ni­zację pozar­zą­dową Save the Children o pomoc w niele­galnej imigracji i bezpoś­rednie kontakty z hand­larzami ludźmi. Doch­odzenie, które rozpo­c­zęło się ponad trzy lata temu, zakońc­zyło się przesłucha­niami 24 pode­jr­z­anych, a w najb­liższej przy­szłości możliwe jest posta­wi­enie w stan oskarżenia głównych graczy. Na celow­niku śledc­zych znal­azły się również dwie inne orga­ni­zacje pozar­zą­dowe: niemiecka Jugend Rettet i Lekarze bez Granic.

W trakcie doch­odzenia proku­ra­tura w Trapani otrzy­mała nowe doku­menty doty­c­zące orga­ni­zacji pozar­zą­dowej Save the Children: Zdjęcia zrobione pota­jemnie przez tajnego agenta udającego wolon­ta­ri­usza w 2017 roku i opubli­ko­wane w lewi­cowej gazecie La Repub­blica. Na jednym ze zdjęć widać pode­jr­za­nego o handel ludźmi, który bije migrantów na pokładzie łodzi. Można go rozpoznać po białej koszulce z ciemnym numerem 3 na rękawie. O tym, że jest hand­larzem, świadczy fakt, że nie ma skru­pułów, by bić migrantów pasem lub przed­miotem przy­po­mi­na­jącym pejcz (patrz czer­wona strzałka na zdjęciu w poście). Na innym ujęciu ten sam hand­larz trzyma żółtą żelazną rurę, a jeden z pasażerów trzyma ręce ochronnie nad twarzą. Wszystko to dzieje się na oczach kilku działaczy orga­ni­zacji pozar­zą­do­wych, którzy podpłynęli do wspom­nianej łodzi gumowym pontonem, płynąc ze statku Vos Hestia, należącego do orga­ni­zacji pozar­zą­dowej Save The Children.

Śledczy pod przy­krywką, który zrobił zdjęcia, odkrył później, że hand­larz, o którym mowa, również wszedł na pokład Vos Hestia. Na innym zdjęciu, zrobionym kilka dni później, ta sama osoba, wciąż w tej samej białej koszuli, została zauważona w porcie w Reggio Cala­bria. Nikt nie wskazał władzom, że jest on hand­larzem, nikt nie wskazał go jako osoby mogącej nękać innych migrantów.

Sędziowie badali zatem powody, dla których orga­ni­zacja pozar­zą­dowa, po przy­jęciu hand­larza na pokład, nie zgło­siła tego faktu i nie prze­ka­zała go policji. Poja­wiają się również pytania doty­c­zące przesłuchania Marco Amato, kapi­tana statku Vos Hestia, który powied­ział śledczym: „Mówiłem wam sześć tysięcy razy, że na pokładzie pełniłem inne funkcje, a nie szpiega czy śledc­zego“ – powied­ział kapitan w dosłownym brzmi­eniu podczas śledztwa.

Ze swojej strony orga­ni­zacja pozar­zą­dowa Save The Children broni się, stwier­d­zając po pierwsze, że Marco Amato nie był działaczem orga­ni­zacji pozar­zą­dowej. Po prostu działał jako dowódca statku używa­nego przez orga­ni­zację: „Nigdy się nie wycofał“ – powied­ział La Repub­blica jeden z akty­wistów – „Jego prio­ry­tetem było zawsze rato­wanie życia“. Przy­c­zyna niez­gło­szenia przez hand­larza nie jest jednak jasna.

Jest też epizod z udziałem Vos Hestii, który śledczy chcą zgłębić. W rzec­zy­wis­tości, 26 czerwca 2017 roku, to trzech mężc­zyzn w nadmu­chi­wanej łodzi o dużej mocy zado­ko­wało w Vos Hestia. Przy tej okazji tajniak zrobił również zdjęcia: Kiedy zdjęcia prze­ka­zano jego kolegom, rozpoz­nali oni jednego z mężc­zyzn, który rozma­wiał z załogą Vos Hestii. Był to Suleima Dabbashi, członek tytułowej rodziny, która od lat prowadzi maka­bryczny proceder handlu ludźmi w libijskim mieście Sabratha.

Aby odwrócić uwagę od siebie, działacze orga­ni­zacji Save the Children powied­zieli La Repubblica:

„Po prawi­dłowym przed­sta­wi­eniu i uwzględ­nieniu wszyst­kich faktów, cała sprawa będzie mogła zostać wyjaś­niona, co potwierdzi prawd­zi­wość naszej pracy“.

Wolę więc milczeć, niż szargać altru­is­ty­czny wize­runek. W końcu chodzi o to, by konty­nuować „imigra­cyjny“ biznes i inwazję na Europę oraz móc pozować na uniwersalne sumienie moralne.…

Źródło: MPI

