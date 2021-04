In nicht einmal 30 Jahren wird die Hälfte der euro­päi­schen Frauen verschleiert sein. Davor warnte der syrisch-ortho­doxe Bischof für die Schweiz und Öster­reich, Diony­sios Isa Gürbüz, schon vor einiger Zeit. Er sieht damit den Beginn der Chris­ten­ver­fol­gung in Europa voraus.

„Was die Terror­gruppen von ISIS, Taliban oder al-Qaida heute tun, ist bloß eine Fort­set­zung des [Armenier-]Genozids von 1915“, erklärte er.

Damals wurden in der Türkei fast zwei Millionen Christen umge­bracht und weitere Millionen wurden gezwungen, zum Islam zu konver­tieren. „Es ist von Anfang an, schon vor 1.300 Jahren, das eigent­liche Ziel des Islam, die Christen durch Terror aus dem Nahen Osten zu vertreiben!“ Aber der Nahe Osten ist nur eine Etappe.

Gürbüz blickt in Wirk­licheit in die Zukunft. Was jetzt in Syrien und im Irak passiert, kann bald auch in Europa passieren. Und es geschieht bereits in Europa.

Diony­sius Isa Gürbüz lebt im Kapu­zi­ner­kloster Arth am Zugersee und leitet 10.000 ortho­doxe Gläu­bige in der Schweiz und 4.000 in Öster­reich. Er selbst stammt aus dem östli­chen Teil der Türkei, den er als „Feind der Chris­ten­heit“ bezeichnet.

Die Vision eines fried­li­chen Mitein­an­ders verschie­dener Kulturen und Reli­gionen derer, die den Zustrom von Flücht­lingen gutheißen, hält der Bischof für verrückt und naiv: „Unter den Flücht­lingen gibt es zahl­reiche Terroristen „.

Und er fragt sich: „Warum nehmen die Golf­staaten, die Emirate und Katar keine Flücht­linge auf? Warum besteht viel­mehr der Plan, dass sie hierher kommen? Etwa, um Europa zum Islam zu bekehren?“

„Die Moslem-Mehr­heit wird die Macht für sich einfordern“

Diese Umstel­lung wird frei­lich nicht fried­lich sein. Erstens wird die Zahl der Moslems durch die vielen Kinder in Moslem-Fami­lien schnell wachsen.

„Und in 20- oder 30-Jahren wird es eine Moslem-Mehr­heit in Europa geben. Die Hälfte der euro­päi­schen Frauen wird dann gezwungen sein, einen Hidschab zu tragen“, um „die neuen Herren nicht zu provo­zieren“, betonte Gürbüz.

Sobald der Islam „die Macht über­nimmt, wird die Verfol­gung beginnen“, denn: „Was heute im Nahen Osten geschieht, wird auch hier in Europa geschehen.“

Quelle: VoxNews