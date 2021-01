Nicola De Felice *

Hiszpańska orga­ni­zacja pozar­zą­dowa OPEN ARMS wyła­dowuje za opłatą swój 265 „rozbity statek“ na Sycylii, w Porto Empe­docle. Po raz kolejny, szantaż pokazania mediom nielet­nich na pokładzie statku wywołał fałs­zywą soli­dar­ność – obłudną i dobro­duszną – słabego rządu włos­kiego, który pomimo wszyst­kich pande­micz­nych prze­ciw­ności losu i trud­ności, z jakimi boryka się naród włoski, utrzy­muje otwarte porty, sprzy­jając niekon­tro­lo­wanej imigracji niele­gal­nych imigrantów. Malta już wcześ­niej odmó­wiła wejścia na pokład, podczas gdy Libia i Tunezja, mimo że są znacznie bliżej, nie zostały nawet popr­os­zone. Po wyokrę­to­waniu około pięćd­zie­sięciu nielet­nich, niele­galni imigranci zostaną prze­trans­por­to­wani na redzie do „Rapsodii“, statku wycie­cz­ko­wego używa­nego do kwaran­tanny przez Minis­terstwo Spraw Wewnę­trz­nych. Nies­tety, rady­kalnie szykowne lewi­cowe rządy euro­pe­jskie nie zamier­zają stosować międ­zy­na­r­odo­wych zasad regu­lu­ją­cych te przy­padki. Statki orga­ni­zacji pozar­zą­do­wych – dzięki swojemu pode­jściu do wybrzeży Libii – akty­wują czynnik przy­cią­ga­jący, zachę­cając kupców ludzi do ponow­nego urucho­mienia działal­ności przes­tęp­czej, wysyłając w ich kierunku barki pełne niele­gal­nych imigrantów: Bengal­c­zycy, druga co do wiel­kości grupa etniczna, która wylą­do­wała we Włoszech w 2020 r., płacą do 30 000,00 euro za osobę, aby dostać się na pokład statków. W ten sposób orga­ni­zacje pozar­zą­dowe stają się pośrednio współ­winne handlu ludźmi i wzrostu liczby ofiar śmier­tel­nych na morzu. Statki orga­ni­zacji pozar­zą­do­wych łamią międ­zy­na­r­odowe zasady ratow­nictwa na morzu (konwencja hamburska), nie zwra­cając się do państ­wo­wego koor­dy­na­tora obszaru ratow­nictwa (którym nie są Włochy) o wyznaczenie najb­liżs­zego „miejsca bezpie­c­zeństwa“ (np. tune­zy­jskie porty, przed Covidem, pełne zachod­nich statków wycie­cz­ko­wych). Narus­zają oni prawo morskie ONZ, nie prze­strz­egając przepisów doty­c­zą­cych niele­galnej imigracji i praw państw nadbrzeżnych, łamią art. 13 unij­nego rozpor­ządzenia dublińs­kiego, które zobo­wią­zuje państwo bandery (w tym przy­padku Hiszpanię) do prze­jęcia ochrony międ­zy­na­r­odowej i wnio­sków o azyl polityczny.

Ten z OTWARTYCH ARMATÓW jest pierwszym przy­pad­kiem niele­gal­nych imigrantów przy­by­wa­ją­cych do Włoch przez statek orga­ni­zacji pozar­zą­do­wych w 2021 roku. Fran­cuska orga­ni­zacja pozar­zą­dowa „Sos Medi­ter­ranée“ przy­go­towuje już w Marsylii norweski statek OCEAN VIKING, podczas gdy inne orga­ni­zacje pozar­zą­dowe, takie jak włoska „Medi­ter­ranea Saving Humans“ czy niemiecka „SEA WATCH“, przy­go­towują się do rozpo­c­zęcia kampanii inwa­zy­jnej w 2021 r. we Włoszech. Ostatnia myśl jest taka: jeśli istnieją międ­zy­na­r­odowe przepisy regu­lu­jące te przy­padki, dlac­zego Euro­pe­jc­zycy ich nie prze­strz­egają? Dlac­zego Europa nie rozpo­c­zyna raz na zawsze współ­pracy z państ­wami poch­odzenia i tran­zytu, blokując u podstaw wyjazdów? W Somalii zrobiono to już prze­ciwko piratom z dosko­nałymi wyni­kami. Zamiast wymyślać niejed­noz­naczne operacje morskie, UE powinna rozpo­cząć wspólny euro­pe­jsko-libijski i euro­pe­jsko-tune­zy­jski nadzór i patrol na libijs­kich i tune­zy­js­kich wodach tery­to­ri­al­nych, blokując barki, zanim opuszczą one tery­to­rium Afryki. Należy to zrobić, zanim będzie za późno na naszą piękną Europę.

(*) admirał dywizji (na emeryturze)