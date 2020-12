Rozpo­c­zy­na­jące się na całym świecie szcze­pienia Corona zmie­niają się w znako­micie zain­s­ce­ni­zowany spek­takl medi­alny na poziomie śmiet­nika tele­wi­zy­j­nego. Podobno po to, by prze­konać nawet ostatnie małe umysły do „ważnego szcze­pienia“. Jak wiadomo, elity (m.in. książę Karol) i szefowie produ­centów szcze­pionek na razie nie będą szcze­pione, jak infor­mow­a­liśmy. Ale insce­ni­zacja medi­alna jest, przy bliższej obser­wacji, jednym wielkim oszu­stwem. Prze­konaj się sam:

Znika­jące igły, puste strzykawki?

Pojawia się coraz więcej filmów, które poka­zują, że ludzie, którzy rzekomo zostali zaszc­ze­pieni, nie byli właściwie zaszc­ze­pieni. Na przy­kład, nagle znika­jące igły na strzy­kaw­kach lub puste strzykawki:

Disap­pearing needles!! There soo despe­rate, come on!! pic.twitter.com/TgJ7yrcY6a

You’re a profes­sional but don’t know when you have an empty syringe?

Alle­gedly, this is the first COVID-19 vacci­na­tions at UMC this week. pic.twitter.com/E6yMYplnfk

— Hotep Jesus (@HotepJesus) December 17, 2020