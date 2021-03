Podczas gdy media i poli­tycy zach­wa­lają dobre wyniki szcze­pionki Covid firmy Pfizer, dane Eudra Vigi­lance poka­zują coś zupełnie prze­ciw­nego: działania niepożą­dane zgłos­zone dla szcze­pionki firmy Pfizer / BioN­tech mówią same za siebie: z 78 305 działań niepożą­danych 63 897 wystą­piło w grupie wiekowej 18–64 lat.

To zdumie­wa­jące“, mówi dzien­nikarz włos­kiego dzien­nika La Nuova Bussola Quoti­di­anna (NBQ), „jak włoskie media próbują bagate­li­zować te infor­macje, określając je po prostu jako „pode­jrzenia“ wymyś­lone przez anty­szc­ze­pion­kowców. Ale to wcale nie jest „kampania anty­szc­ze­pion­kowa“, to wdrożenie praktyk ścis­łego nadzoru dla dobra ludzi.“

Eudra Vigi­lance, euro­pe­jska baza danych do zarząd­zania i analizy zgło­szeń o działa­niach niepożą­danych dla leków dopuszc­z­onych do obrotu, zaktua­li­zowała swój raport doty­c­zący działań niepożą­danych obser­wo­wanych w Europie dla szcze­pionki Covid firmy Pfizer / BioN­tech na dzień 27 lutego 2021 r: Pfizer Covid Vaccine: zaktua­li­zowane dane doty­c­zące działań niepożą­danych po podaniu szcze­pionki w Europie, stan na 27 lutego 2021 r.

Dane mówią same za siebie: zgłos­zono 78 305 działań niepożą­danych, z czego 63 897 w grupie wiekowej 18–64 lata. Jest to oczy­wiście grupa wiekowa skła­da­jąca się głównie z pracow­ników służby zdrowia, którzy byli pierwszym celem kampanii szcze­pień (65 135 przy­padków). Państwem o najwyższej liczbie działań niepożą­danych są Włochy, z 27 917 przy­pad­kami, z których 23 082 zostały skla­sy­fi­kowane jako „poważne“.

Do najc­zęściej zgłas­zanych reakcji należą zaburzenia o charak­terze ogólnym – 54 817 przy­padków, w tym 14 334 poważnych, następnie zaburzenia układu nerwo­wego – 34 061 przy­padków, w tym 10 997 poważnych, zaburzenia układu mięś­niowo-szkie­le­to­wego i poznaw­c­zego – 28 030 przy­padków, w tym 6 741 poważnych, oraz zaburzenia żołąd­kowo-jeli­towe – 17 540 przy­padków, w tym 6 176 poważnych.

Wśród 78 305 działań niepożą­danych zwią­z­anych ze szcze­pionką Covid firmy Pfizer znaj­duje się również 477 przy­padków zaburzeń neuro­lo­gicz­nych obja­wia­ją­cych się paraliżem.

Te dane doty­c­zące zdarzeń niepożą­danych po szcze­pieniu potwier­d­zają wstępne dane zgłos­zone już w Zjed­no­c­z­onym Królestwie, jak również infor­macje prze­ka­zane przez samą Włoską Agencję Leków.

NBQ zwraca uwagę:

„To ważne dane poch­od­zące z działań w zakresie nadzoru nad zdro­wiem, znanych jako Phar­maco Vigi­lance. Czuj­ność i nadzór są formą ochrony dla tych, którzy spoży­wają leki, ale także dla tych, którzy je wytwarzają. Jakość produktu ma kluc­zowe znaczenie, podobnie jak jego skutecz­ność i bezpie­c­zeństwo. Badanie i ocena działań niepożą­danych produktu farmaceu­ty­cz­nego jest ważnym zada­niem reali­zowanym od wielu lat.

„Jest zatem dość zaska­ku­jące, że włoskie media próbo­wały zbag­ate­li­zować tę infor­mację, określając ją po prostu jako „pode­jrzenie“ i nadając zwykły epitet „no vax“ tym, którzy próbowali rozpo­cząć dyskusję na temat tych danych. Wyobraźmy sobie, że w ciągu jednego miesiąca jaki­kol­wiek produkt, powiedzmy produkt mięsny w puszce, spowo­dował około 80 000 działań niepożą­danych, derma­to­lo­gicz­nych, naczy­nio­wych lub neuro­lo­gicz­nych. Nie trudno sobie wyobrazić, co by się stało z tym produktem. Niet­rudno sobie wyobrazić uzasad­nione skargi konsu­mentów i kolejne dzien­nikarskie śledztwa.

„Dyskusja o tych niepożą­danych skut­kach ubocz­nych po szcze­pie­niach jest nato­miast niepożą­dana, a wręcz prze­ciwnie, powin­niśmy je zaak­cep­tować, niemal z cichą rezyg­nacją! Niek­tórzy mogą nawet twier­dzić, że jest to niewielka cena, jaką trzeba zapłacić za wspólne dobro. Jest to, jak twierdzą, zwykła szkoda uboczna spowo­do­wana toczącą się walką z Covid.“

NBQ przy­po­mina nam jednak, że:

„Jednym z aspektów szcze­pień, który zawsze niepo­koił ekspertów – począwszy od samych firm farmaceu­ty­cz­nych – jest kwestia skutków ubocz­nych. Nie bez powodu te same firmy w przes­złości wycof­y­wały z rynku pewne partie szcze­pionek po tym, jak ich własne działy, odpo­wied­zi­alne za kontrolę jakości i bezpie­c­zeństwo, ostrz­egały przed nimi. Fakt, który powi­nien dać do myślenia tym, którzy twierdzą, że szcze­pienia są całko­wicie nieszkod­liwą prak­tyką, która nie ma żadnych skutków ubocznych.

„Jak pows­zechnie wiadomo, istnieje wiele dowodów na szkod­li­wość szcze­pionek w sektorze cywilnym, niek­tóre z nich są nawet prawnie uznane, a badania naukowe udoku­men­to­wały ryzyko szcze­pień niek­tó­rymi szcze­pion­kami. Działania niepożą­dane mogą wystąpić ze względu na skład­niki zawarte w szcze­pion­kach, ze względu na ilość szcze­pionek poda­wanych w tym samym czasie oraz ze względu na odstęp czasowy pomiędzy poda­wanymi dawkami. We Włoszech są setki osób, które zgło­siły przy­padki nieod­wra­cal­nych uszkodzeń spowo­do­wanych szcze­pie­niami i otrzy­mały odszko­do­wania wyma­gane prawem.

„A chodzi tu o „trady­cyjne“ szcze­pionki, produ­ko­wane przy użyciu sprawd­zonych od dawna metod. Tym bard­ziej konie­czne jest uważne moni­to­ro­wanie produktów stoso­wanych obecnie w kampanii szcze­pień. Należą one do zupełnie nowej klasy leków, które wykor­zys­tują tech­no­logię mRNA, tech­nikę tak szcze­gólną, że nie są właściwie szcze­pion­kami, lecz tera­piami genowymi. […]

„Wszystko to powinno skłonić nas do uważ­nego i ostroż­nego spojrzenia na prak­tyki szcze­pień, … do wpro­wadzenia rygo­ry­sty­cz­nych praktyk nadzoru dla dobra ludzi, a także do usta­lenia, które z mnóstwa szcze­pionek opra­co­wy­wanych i rozwi­janych są najlepsze, najbez­pie­cz­nie­jsze i najs­ku­tecz­nie­jsze. A żeby to zrobić, konie­czne jest również, abyśmy starali się jak najs­zyb­ciej znaleźć przy­c­zynę tych wszyst­kich niepożą­danych skutków ubocznych.“

Mądre stano­wisko, dalekie od szału szcze­pion­ko­wego Covid, który napędza Unię Euro­pe­jską i obecne rządy euro­pe­jskie: nacis­kają one na szcze­pienia dla wszyst­kich za pomocą tych nowych terapii genowych w rekordowym czasie i bez kompli­kacji. Tym gorzej dla niepożą­danych skutków ubocznych.…

Źródło: MPI

