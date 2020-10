Die Szenen auf vorlie­genden Fotos stammen nicht etwa von einem Fleisch­markt oder einer Metz­gerei in Alge­rien. Nein, sie entstammen den berüch­tigten Vorstädten (Banlieues) von Frank­reichs Groß­städten, wo musli­mi­sche Migranten aus Nord­afrika und dem Nahen Osten seit Jahr­zehnten das Kommando über­nommen und ihre Paral­lel­struk­turen soweit etabliert haben, das die Staats­ge­walt offi­ziell kapi­tu­liert. Zu sehen ist, wie die Moslems mitten in einem Innenhof einer Plat­ten­bau­sied­lung Dutzende Tiere brutal abschlachten, um das Fleisch für das Opfer­fest vorzu­be­reiten. Blut­la­chen bede­cken den gesamten Boden des Hofes. Sogar auf Balkonen werden die Tiere aufge­hängt, um sie ausbluten zu lassen.



Wenn sich also so mancher Beob­achter nach der Enthaup­tung eines Lehrers durch einen jungen Tsche­tschenen in einem Pariser Vorort nun fragt, wo diese Menschen ihr Tötungs­hand­werk erlernen, so braucht er nur einen Blick in die Sitten und Vorgänge der Vorstädte zu werfen.

75 Prozent junger Muslime sehen Reli­gion über Politik

Das „Recht auf Blas­phemie“, das Präsi­dent Emma­nuel Macron in Frank­reich geschützt sehen will, weckt bei vielen Fran­zosen musli­mi­schen Glau­bens Unbe­hagen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungs­for­schungs­in­sti­tuts Ifop, die von der Sati­re­zei­tung „Charlie Hebdo“ in Auftrag gegeben wurde. 40 Prozent der befragten Muslime geben an, dass sie ihre reli­giösen Über­zeu­gungen über die Werte der Repu­blik wie Meinungs- und Gewis­sens­frei­heit stellen. Bei den Muslimen unter 25 Jahren sind es sogar 74 Prozent, die meinen, ihre Reli­gion stehe über der Repu­blik, berichtet die FAZ.