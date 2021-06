Der Corona-Wahn ist in manchen euro­päi­schen Staaten kaum mehr zu toppen, so möchte man meinen. Und dann genügt ein Blick auf die „Insel“, nach Groß­bri­tan­nien. Dort werden Fußball­fans, die sich die Euro­pa­meis­ter­schaft beim „Public Viewing“ ansehen müssen, in Käfigen gehalten, damit sie auch schön brav Abstand halten und sich den Corona-Regeln beugen.

Fans in Käfighaltung

Während in Ländern wie Portugal oder Ungarn sie Stadien bers­tend voll mit Fans sind und auch kaum jemand einen Maul­korb trägt, in Frank­reich zumin­dest die Cafés und Lokale zum Public Viewing einladen, ist es in Groß­bri­tan­nien ganz anders. In Hallen „dürfen“ die Unter­tanen in einem mit Metall­git­tern abge­sperrten Bereich an einem Tisch sitzen, Bier trinken und dort dem Treiben auf einer Lein­wand zusehen. Über­wacht wird das ganze Trau­er­spiel von Sicherheitsleuten.

Die Szenen erin­nern übri­gens an ähnliche von Konzerten unter freiem Himmel, wo Musik­fans eben­falls in eigens mit Gittern abge­sperrten Zonen verweilen mussten. Oder an die „Corona-Kreise“ in irischen Parks und Prome­naden, um möglichst mit keinem anderen Menschen in Kontakt zu kommen – wir berich­teten.