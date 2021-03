Nach einem Jahr Corona-Hysterie verdichte sich zur Gewiss­heit, was „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“ stets behauptet haben, nämlich dass Migranten über­pro­por­tional zu den Corona-Fällen zählen. Jetzt sickert langsam nach außen durch, dass auf den Inten­siv­sta­tionen über­durch­schnitt­lich viele Menschen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund landen. Das Thema sei ein „Tabu“, titelte die „Bild“-Zeitung. Die Politik traue sich nicht, offen darüber zu spre­chen, aus „Angst vor einer Rassismus-Debatte“.

Ex-Divi-Chef: Aussagen sind „rassis­tisch“

Und BILD liegt richtig in ihrer Annahmen. So bezeich­nete beispiels­weise der Chef­arzt und frühere Präsi­dent der Deut­schen Inter­dis­zi­pli­näre Verei­ni­gung für Intensiv- und Notfall­me­dizin (Divi) Prof. Uwe Jans­sens gegen­über ZDFheute Aussagen von Ärzten als „rassis­tisch gegen­über vielen Menschen in unserer Gesell­schaft“. Gut für uns ist zumin­dest der Erkennt­nis­ge­winn, dass es auch neben der „Rasse“ der Moslems jetzt offen­sicht­lich auch eine „Rasse“ der Migranten gibt.

Und so ein „Rassist“ ist neben seinen Berufs­kol­legen beispiels­weise der Leiter der Lungen­klinik Moers, Thomas Voshaar, der im Gespräch mit ZDFheute erklärte:

„In Tele­fo­naten haben mir einige befreun­dete Inten­siv­me­di­ziner und Lungen­ärzte berichtet, dass Menschen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund auf ihren Inten­siv­sta­tionen über­re­prä­sen­tiert sind. Die Zahlen waren sehr unter­schied­lich, etwa zwischen 50 und 90 Prozent. So was schwankt aber auch natür­lich entspre­chend den Ausbrü­chen in Clustern.“

Auch in seiner Klinik habe er laut ZDF diese Situa­tion beobachtet.

Sind auch RKI-Chef und verschieden Chef­ärzte „Rassisten“?

Zurück zu BILD: Die Zeitung hatte Voshaar schon zuvor zitiert und interne Details aus einer Schalt­kon­fe­renz des Chefs des Robert-Koch-Insti­tuts (RKI), Lothar Wieler, mit Chef­ärzten veröf­fent­licht. Demnach sei auch Wieler „die Proble­matik“ bekannt: Er habe das „genauso gehört“.

„Focus Online“ zitiert mehrere Ärzte, die anonym bleiben möchten: Der „weit über­wie­gende Anteil der thera­pie­pflich­tigen Pati­enten“ habe einen Migra­ti­ons­hin­ter­grund gehabt. Ein ähnli­ches Bild zeichnet auch der „Tages­spiegel“ aus Berlin, in Öster­reich zitiert die Tages­zei­tung „Die Presse“ den Wiener Klinik­arzt Burk­hard Gustorff mit den Worten „60 Prozent unserer Inten­siv­pa­ti­enten haben Migrationshintergrund“.

Dass es sich bei den genannten Persön­lich­keiten keines­wegs um „Einzel­fälle handelt“ beweisen weitere Veröf­fent­li­chungen in diversen Medien. So zitiert beispiels­weise „Focus Online“ mehrere Ärzte, die anonym bleiben möchten: Der „weit über­wie­gende Anteil der thera­pie­pflich­tigen Pati­enten“ habe einen Migra­ti­ons­hin­ter­grund gehabt. Ein ähnli­ches Bild zeichnet auch der „Tages­spiegel“ aus Berlin. UNSER MITTELEUROPA zitierte bereits Anfang Dezember den Wiener Klinik­arzt Burk­hard Gustorff mit den Worten „60 Prozent unserer Inten­siv­pa­ti­enten haben Migrationshintergrund“.

Ursa­chen werden wegge­leugnet oder totgeschwiegen



Viele Menschen fragen sich demnach zurecht, wieso während einer angeb­li­chen Pandemie, die uns alle bedroht, das Thema „Ausländer“ bzw. „Flücht­ling“ prak­tisch völlig ausge­blendet wird. Und man fragt sich auch, wieso sogar während in Europa alle Grenzen dicht waren, „Geflüch­tete“ weiter unge­hin­dert einreisen konnten. Und das mit ausdrück­li­cher Billi­gung der EU. Auch im Inland wurde und wird mit zwei­erlei Maß gemessen. Warum rückt denn beispiels­weise die Polizei mit vier (!) Mann­schafts­wagen samt Hunde­führer und Hund an (UNSER MITTELEUROPA berich­tete), wenn 20 Kinder Fußball spielen und schaut auf der anderen Seite zu, wenn hunderte Clan­mit­glieder Begräb­nisse durch­führen oder Hoch­zeits­feiern zelebrieren?