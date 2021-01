Die Geschichte könnte skur­riler nicht sein. Der ost-afri­ka­ni­sche Staat Tansania, bekannt für seine posi­tiven Corona-Tests an Ziegen und Papayas, erhielt von der Euro­päi­schen Union insge­samt 27 Millionen Euro, um das Coro­na­virus zu bekämpfen. Quasi als Bonus zur ohnehin üppigen Entwick­lungs­hilfe. Doch die dortigen Entschei­dungs­träger tanzen bei der Panik­mache rund um das angeb­lich gefähr­liche Virus aus der Reihe, wie zwei Fälle zeigen.

Mutiger Präsi­dent entlarvt Corona-Lüge

Es war nämlich Präsi­dent John Magu­fuli (ein Chemiker) höchst persön­lich, der vergan­genes Jahr bereits im Mai die Fehler­haf­tig­keit der Corona-Tests eindrucks­voll unter Beweis stellte. Damals teste er eine Ziege sowie eine Papaya (!) positiv auf das Virus. Die Hähme und Kritik aus dem Westen (komi­scher­weise kein Rassismus?) kam prompt, da er sich nicht an das offit­zi­elle Narrativ hielt und öffent­lich Kritik an der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion (WHO) übte.

Nun legte Magu­fuli nach: Die Covid-19-Impfungen seien gefähr­lich, daher habe er seine Bürger vor den Gefahren des Impf­stoffs gewarnt. Die WHO forderte Tansania umge­hend auf, der „Wissen­schaft“ zu folgen, nachdem der Präsi­dent gesagt hatte, dass Covid-19-Impfungen gefähr­lich und unnötig seien, wenn die Menschen Gott vertrauten.

Zudem werde er seinem Land und den Bürgern keinen Lock­down antun.

EU versuchte Tansania zu bestechen

Noch vor einigen Monaten versuchte die EU den afri­ka­ni­schen Staat mit 27 Millionen (!) Euro aus dem EU-Soli­da­ri­täts­fonds zu bestechen. Die Bedin­gung der Geld­zu­wen­dung: Das Land solle sich komplett abrie­geln, also Lock­down, auch für die Touristen, die die Wirt­schaft des Landes stützen. Aber auch um die von der WHO vorge­schrie­benen Covid-19-Maßnahmen wie strenge Abrie­ge­lungen, Masken und Massen­imp­fungen durchzusetzen.

Die Ironie an der Sache: Tansania nahm das Geld und erklärte daraufhin das Land für coro­na­vi­rus­frei. Weder Masken, noch Impfungen oder Lock­downs gab es seither.

Darüber hinaus sagte der tansa­ni­sche Präsi­dent im November letzten Jahres, dass er nicht beab­sich­tigt, irgend­einen Covid-19-Impf­stoff zu verwenden, sondern sich statt­dessen auf lokale Kräuter zum Schutz gegen die Krank­heit verlassen wird.

Afri­kaner kriti­scher gegen­über Corona-Hysterie

Während die gesamte west­liche Welt immer weiter dem Corona-Wahn und seiner dikta­to­ri­schen Züge blind­lings erliegt, dürften in Afrika (und auch Südame­rika) die Uhren anders gehen. Dort ist die Skepsis und der Wider­stand gegen die P(l)andemie weit größer ausge­prägt als in unseren Brei­ten­graden. So bezeich­nete schon der südafri­ka­ni­sche Oberste Richter Mogoeng Mogoeng die Corona-Impfung als „Teil einer sata­ni­schen Agenda“ und empfahl seinen Lands­leuten, sich nicht impfen zu lassen.