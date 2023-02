Die inter­na­tio­nale Hilfe für die vom verhee­renden Erdbeben betrof­fenen Gebiete in Syrien und der Türkei läuft auf Hoch­touren. Und auch die Taliban in Afgha­ni­stan kündigten Hilfe für die Erbe­ben­opfer sowie die Entsen­dung von Helfern an. Diese Ankün­di­gung führte jedoch zu einem Massen­an­sturm auf den inter­na­tio­nalen Flug­hafen in Kabul.

Tausende wollten Land verlassen

Wie auf Videos zu sehen ist, versuchten tausende Afghanen ihr Glück, um irgendwie ein Flug­zeug in die Türkei zu ergat­tern, in dem Wissen, dass es von dort ein Leichtes ist, illegal weiter nach Europa und in die EU zu gelangen. Auch verbreiten sich Gerüchte wie ein Lauf­feuer, wonach die türki­sche Regie­rung Frei­wil­lige einfliegen lässt:

Thou­sands of people ran to Kabul airport yesterday after hearing rumours that planes were taking volun­teers to Turkey to help with earth­quake relief.

A heart­brea­king reminder of Aug 2021, when people in Afgha­ni­stan clung to planes to escape the Taliban. pic.twitter.com/GSJahN8hPj

