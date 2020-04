Temesvár – Eine kaputte Stadt erblüht langsam wieder im alten Glanz

Die Haupt­stadt des Banats, Temesvár/Temeswar/Timișoara, blickt auf eine reiche Geschichte zurück. Am Ende der Schre­ckens­herr­schaft des kommu­nis­ti­schen Dikta­tors Nicolae Ceaușescu 1989 war Temesvár/Temeswar jedoch, wie vieles im dama­ligen Rumä­nien, zu einer Ruinen­stadt verkommen. Nun wird nach und nach der deut­sche Geist der Stadt wieder­ent­deckt und damit der Schön­heit der Stadt zur neuen Blüte verholfen.

Von der unga­ri­schen Festung zum Wien des Ostens

Die Stadt war eine ursprüng­lich unga­ri­sche Grün­dung. Das erste Mal erwähnt wurde sie 1154, doch Histo­riker gehen davon aus, dass die Ungarn bereits im 10. Jahr­hun­dert eine Festung an der Stelle des heutigen Stadt­zen­trums errichtet hatten. Nach der Schaf­fung des König­reich Ungarns durch den ersten unga­ri­schen König, dem Heiligen Stephan, im Jahre 1000 gehörte die Stadt wie das gesamte Banat zu Ungarn. Im Laufe der Jahr­hun­derte wurde sie mehr­mals zerstört. 1241 durch die isla­mi­schen Tataren, 1443 durch ein großes Erdbeben. Im 16. Jahr­hun­dert wurde schließ­lich Temesvár/Temeswar nach dem Sieg des osma­ni­schen Reiches über die Ungarn, wie fast das gesamte Land, rund 150 Jahre lang von den Türken besetzt. Nach dem Sieg Prinz Eugens von Savoyen über das Osma­ni­sche Reich und der damit verbun­denen Befreiung Ungarns geriet die unga­ri­sche Krone endgültig an die Habs­burger. Die Königin Maria Theresia ließ darauf hin die Stadt von Grund auf neu errichten. Es sollte eine Muster­stadt nach habs­bur­gi­schem Vorbild werden, ein Wien des Ostens.

Eine hoch­mo­derne Prunk­stadt

Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Archi­tek­to­nisch erin­nert die prunk­volle Stadt an die Gassen Wiens. Im umlie­genden Banat war das unga­ri­sche Volk von den Türken weit­ge­hend vernichtet oder versklavt worden. Die Habs­burger besie­delten das Land daraufhin mit unzäh­ligen deut­schen Kolo­nia­listen, den Banater Schwaben. Mit dem Aufschwung der modernen Stadt siedelten sich aber auch immer mehr deut­sche Indus­tri­elle und Kauf­leute in der Innen­stadt an. Der Aufschwung der Region war enorm. Aus dem sumpf­rei­chen Banat haben die Schwaben in wenigen Genera­tionen eine der Korn­kam­mern Ungarns geschaffen. Die Stadt Temesvár/Temeswar wurde dabei eine der modernsten im ganzen Habs­bur­ger­reich. So eröff­nete dort 1869 nach Buda­pest die zweite Stra­ßen­bahn in Großun­garn. Die Stadt war sogar die erste im gesamten Habs­bur­ger­reich, die 1884 eine dauer­hafte elek­tri­sche Stra­ßen­be­leuch­tung bekam.

Beliebtes Reise­ziel

Bevöl­kert wurde die Stadt haupt­säch­lich von Deut­schen und Ungarn. Die größte Bevöl­ke­rungs­gruppe war im Jahre 1910 mit rund 45 Prozent der 70.000 Einwohner die der Deut­schen. Darauf folgten die Ungarn, die rund 39 Prozent der Bevöl­ke­rung stellten. Die Rumänen spielten in der gesamten Stadt­ge­schichte nur eine unter­ge­ord­nete Rolle. 1910 stellten sie gerade einmal 10 Prozent der Bevöl­ke­rung. Kurz vor dem ersten Welt­krieg war die Stadt auf dem abso­luten Höhe­punkt ihrer Geschichte. Durch die Anbin­dung an das Schie­nen­netz der K.u.K. Reichs­bahn wurde die Stadt ein beliebtes Feri­en­ziel von unzäh­ligen Süddeut­schen und Ungarn. In zahl­rei­chen Reise­be­richten ist belegt, wie der dama­lige pracht­volle Glanz die Menschen beein­druckte.

Flucht und Nieder­gang nach den Welt­kriegen

Diese glanz­volle Zeit war mit dem ersten Welt­krieg schlag­artig vorbei. Die Stadt, die niemals auch nur ansatz­weise rumä­nisch war, wurde 1920, wie das gesamte Banat, ohne Volks­ab­stim­mung an Rumä­nien ange­schlossen. Die Ausru­fung einer „Unab­hän­gigen Repu­blik Banat“ des orts­an­säs­sigen Volkes wurden von den Sieger­mächten igno­riert. Von da an stieg der Anteil der Rumänen rasant. Damit ging auch der Glanz der Stadt, die niemand mehr pflegte, nach und nach unter. Spätes­tens nach dem zweiten Welt­krieg fanden große Vertrei­bungen im Banat statt. Hundert­tau­sende Deut­sche und Ungarn mussten vor der Roten Armee, aber auch vor der rumä­ni­schen Armee, die die Seiten gewech­selt hatte, fliehen. Den endgül­tigen Nieder­gang erfuhr die Stadt, wie ganz Rumä­nien, mit der Macht­er­grei­fung des neosta­li­nis­ti­schen Dikta­tors Nicolae Ceaușescu. Unter der Zeit des ungarn­has­senden Herr­schers wurde der über tausend­jäh­rige unga­ri­sche Einfluss endgültig ausra­diert. Die Deut­schen hatten etwas bessere Karten, da Ceaușescu deren wirt­schaft­li­chen Wert erkannte. Zehn­tau­sende ließe er von der reichen Bundes­re­pu­blik wie eine Vieh­herde aufkaufen.

Kata­stro­phale Zustände Ende des 20. Jahr­hun­derts

Temesvár/Temeswar wurde als vergleichs­weise west­lich geprägte Region zur Keim­zelle der Revo­lu­tion gegen Ceaușescu. Die Studenten der „West­uni­ver­sität“ bildeten hier eine Vorrei­ter­rolle. Doch mit der poli­ti­schen Wende und dem Zerfall des Ostblocks setze auch die nächste Flucht­welle der verblie­benen Deut­schen ein. Durch die erleich­terten Ausrei­se­mög­lich­keiten zogen Zehn­tau­sende in die Bundes­re­pu­blik und nach Öster­reich. Durch die Ausreise fast aller letzten Deut­schen verfiel die Stadt weiter. Ende des 20. Jahr­hun­derts war aus der einst so prunk­vollen Stadt quasi eine Ruinen­land­schaft geworden. Die einst prunk­vollen Gebäude verfielen, auf den kaputten Straßen trieben vor allem Stra­ßen­hunde und Zigeuner ihr Unwesen. Noch Anfang des Jahr­tau­sends lebten hunderte drogen­ab­hän­gige Zigeuner­kinder in der Kana­li­sa­tion, ein Phänomen, das in diesem Ausmaß nur in Buka­rest vorkam.

Rumänen wollten der Stadt neue Iden­tität geben

Dabei wollten die Rumänen ursprüng­lich nach der Erobe­rung des Banats der Stadt eine ganz neue Iden­tität verschaffen. Das bishe­rige deutsch geprägte Zentrum wurde zugunsten eines neuen rumä­ni­schen Zentrums aufge­löst. Ein zentraler Punkt hierbei war die Reli­gion. Der große römisch-katho­li­sche deut­sche Dom, ein Barockbau aus dem 18. Jahr­hun­dert, sollte nicht mehr als Mittel­punkt des Haupt­platzes wahr­ge­nommen werden. Die Rumänen bauten eine riesige ortho­doxe Kirche im mittel­al­ter­li­chen Stil, um den Anschein des Histo­rismus zu wahren. Sie stand auf dem neu errich­teten Piața Victo­riei, dem „Sieges­platz“. Gegen­über der Kirche steht das rumä­ni­sche Natio­nal­theater, des eins­tige unga­ri­sche Staats­theater. In der Mitte des Platzes steht eine Kopie der berühmten Statue von Romulus und Remus, die auf die (im wissen­schaft­li­chen Sinne übri­gens völlig absurde) Abstam­mung der Rumänen von den Römern hinweisen soll.

Deut­sche werden inzwi­schen voll aner­kannt

Doch die jungen Rumänen im Banat sind heute anders geprägt als jene im „Altreich“ in der Wala­chei. Gerade Temesvár/Temeswar ist als Studen­ten­stadt dem Westen gegen­über deut­lich offener einge­stellt als andere Landes­teile. In den letzten zehn bis zwanzig Jahren erkannten die Einwohner, in was für einem Schatz sie leben. Es dauerte viele Jahr­zehnte, doch man fing nun endlich an, die Altstadt zu sanieren. Inter­es­san­ter­weise wird damit jedoch, vermut­lich unab­sicht­lich, das deut­sche Erbe der Stadt wieder­be­lebt. Denn die neuen Touristen, die seit wenigen Jahren in immer größerer Anzahl die Stadt bereisen, sind nicht etwa von dem neuen rumä­ni­schen Haupt­platz und ortho­doxem Macht­zen­trum am meisten begeis­tert. Auf Post­karten und Urlaubs­be­richten pran­gern öfter der alte deut­sche Haupt­platz mit dem deut­schen Dom. Dieser Haupt­platz wurde inzwi­schen wieder voll­ständig herge­stellt und erstrahlt seit wenigen Jahren wieder in einem alten Glanz, der die Bewohner mit Stolz erfüllen kann. Dabei haben sich die Rumänen anschei­nend mit ihrem deut­schen Erbe ange­freundet. Regel­recht deut­schen­freund­lich gewähren sie den wenigen tausenden Banater Schwaben, die noch vor Ort sind, Volks­feste, Zeitungen, einen deutsch­spra­chigen Radio­sender. Die Deut­schen sind per Gesetz als Minder­heit voll­ständig aner­kannt. Die Rumänen haben sogar einen Teil des Natio­nal­thea­ters den Deut­schen geschenkt, in dem jetzt das „Deut­sche Natio­nal­theater Temeswar“ unter­ge­bracht ist. Doch dies alles kann der Rumäne sehr leicht in Kauf nehmen. Denn es fehlen durch Vertrei­bung und Flucht schlicht und ergrei­fend die deut­schen Einwohner, die das Angebot wahr­nehmen können. Bei aktuell knapp 4.000 verstreuten Deut­schen in der Stadt, die inzwi­schen über 300.000 Einwohner hat, ist es nicht schwer, sich deut­schen­freund­lich und multi­kul­tu­rell zu zeigen.

Ungarn werden weiterhin gehasst

Anders sind die Rumänen immer noch den Ungarn gegen­über einge­stellt. Obwohl ihre Zahl in Temesvár/Temeswar mit 16.000 im Vergleich zur Gesamt­be­völ­ke­rung unbe­deu­tend ist, genießen sie weitaus weniger Akzep­tanz als die Deut­schen. Während man sehr verein­zelt an der ein oder anderen Ecke auf eine deutsch­spra­chige Aufschrift stößt, sucht man die unga­ri­sche Sprache vergeb­lich. Das Banater Natio­nal­mu­seum, das 1872 im König­reich Ungarn eröffnet wurde, wäre im Schloss Hunyadi behei­matet. Das Stadt­schloss wurde Anfang des 14. Jahr­hun­derts errichtet und war für einige Jahre sogar Sitz des unga­ri­schen Königs. Damit ist es ein eindeu­tiges unga­ri­sches Kultur­erbe. Heute ist das Museum und das Gebäude, das eigent­lich eine Touris­ten­ak­tion sein könnte, seit vielen Jahren geschlossen. Letztes Jahr, also im Jahre 2019, konnte man noch auf einem Schild auf einem Zaun um das Gebäude lesen „Wieder­eröff­nung 2017“. Von einem Bauar­beiter oder Bauge­räten gab es keine Spur. Ein weiteres Beispiel ist die unga­ri­sche Mill­en­ni­ums­kirche. Der gewal­tige Bau wurde Ende des 19. Jahr­hun­derts zum tausend­jäh­rigen Jubi­läum der Ankunft der Ungarn im Karpa­ten­be­cken errichtet. Bis heute ist nicht die ortho­doxe Kirche, auch nicht der deut­sche Dom, sondern die Mill­en­ni­ums­kirche die größte der ganzen Stadt. Und trotzdem taucht sie in keinem rumä­ni­schen Reise­führer, der uns vorlag, vor!

Es liegt an den Rumänen, welchen Weg die Stadt nimmt

Es lässt sich als Fazit fest­stellen, dass der Stadt Temesvár/Temeswar durchaus eine goldene Zukunft blühen könnte. Ob diese eintritt, liegt jedoch ganz an den Rumänen selbst. Dort wo sie es richtig gemacht haben, floriert die Stadt. Im ehema­ligen deut­schen Zentrum am Domplatz wurde die Stadt mit massiven Geldern origi­nal­ge­treu wieder­errichtet. Das deut­sche Erbe wurde aner­kannt und akzep­tiert. Über die prunk­vollen Straßen spazieren immer mehr Touristen. Doch abseits des Kerns ist noch viel zu tun. Sobald man den Domplatz verlässt, ist die Stadt immer noch nahe einer Ruinen­land­schaft. Dabei sind die Stadteile mit den eins­tigen deut­schen Prunk­bauten riesig! Geht man den glei­chen Weg wie am Domplatz, kann viel Poten­tial ausge­schöpft werden. Wenn man nun sogar die unga­ri­schen Bauten genau so akzep­tiert und pflegt wie die deut­schen, dann könnte aus Temesvár/Temeswar eines der Perlen des ganzen Landes werden. Die Zeichen dafür stehen gut. Wie die Allge­meine Deut­sche Zeitung für Rumä­nien berichtet, wird als nächstes Projekt der ehema­lige pracht­volle Wasser­turm in der ehemals deut­schen Josef­stadt voll­ständig restau­riert.

arte-Doku über boomende Stadt

Auch der Kultur­sender arte widmete Temesvár eine ausführ­liche Video­re­por­tage: Die dritt­größte Stadt Rumä­niens boomt: Wirt­schaft­lich und kultu­rell. 2021 wird Temeswar Kultur­haupt­stadt sein. Hier zum Video.