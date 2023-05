Tina Turner ist tot : „I will meet you in the sky tonight“ (Video)

Ein Nachruf von unserem „Alter weißer weiser Mann“-Korrespondent ELMAR FORSTER

„Das Leben ist nichts weiter als eine Aufein­an­der­folge von Möglich­keiten, um zu über­leben.“ (Gabriel Garcia Marquez)

Tina Turners Texte gingen nicht in Musik­ge­schichte ein wegen tiefer philo­so­phi­scher Refle­xi­ons­fä­hig­keit. Was Tina aber zu unsterb­lich machte, war ihre unbän­dige Lebens-Energie, welche sie – trotz schwerster Schick­sals­schläge – nie an ihrer großen Liebe, diesem irdi­schen Leben gegen­über, verzwei­feln ließ:

„I didn’t have anybody, really: No foun­da­tion of life. So I had do make my own way. Always, from the start. I had to go out in the world and become strong, to discover my mission in life.” (Tina Turner)

Ihr schweres Leben ist sattsam bekannt. Tina hat es nie versteckt, es aber auch nie wehleidig breit getreten. Schon zu Beginn ihrer musi­ka­li­schen Karriere in den Sieb­zi­gern musste sie Medi­ka­mente gegen Blut­hoch­druck nehmen, was schließ­lich zu einem Nieren­ver­sagen führte. Dann kamen Darm­krebs und Schlag­an­fall hinzu.

Und doch muss es etwas gegeben haben, was Tina stark werden ließ:

„Während ich mit so vielen gesund­heit­li­chen Problemen konfron­tiert war … hat sich der unschätz­bare Wert meiner langen spiri­tu­ellen Praxis erwiesen.… Ich habe meine innere Löwin beschworen und gebrüllt. Ich habe gebrüllt und gebrüllt, wieder und wieder, bis ich alle gesund­heit­li­chen Probleme über­wunden hatte, so wie jede andere Heraus­for­de­rung zuvor.“ (Tina Turner)

„Gott bürdet jedem nur so viel auf, wie er auch ertragen kann.“ (Marquez)

Inso­fern aber meinte es auch Gott letzt­end­lich gut mit ihr:

„The real power behind I found within myself, some­thing that’s in all of us, I think: a little piece of god just waiting to be disco­vered.” (Tina Turner) „Hab keine Angst. Gott wartet schon an der Türe auf dich. Ich glaube nicht an Gott, aber ich habe Angst vor ihm.“ (Marquez)

„Die Menschen werden nicht an dem Tag geboren, an dem ihre Mutter sie zur Welt bringt. Sondern dann, wenn das Leben sie zwingt, sich selbst zur Welt zu bringen.“ (Marquez)

Tinas Leben war außer­ge­wöhn­lich – im Posi­tiven wie im Nega­tiven: Etwa, dass sie sich als 83-jährige Mutter von ihren jüngeren Sohn zuerst verab­schieden musste, er starb an Darmkrebs.

Indem es aber das Leben offen­sicht­lich nicht gut meinte mit ihr, entwi­ckelte sie eine Resi­lienz dagegen, welches sie beinahe zu einer Untou­ch­eable machte.

Schon als Kind litt sie unter der Tren­nung von ihren älteren Schwes­tern, weil ihre Eltern den Wohn­sitz wech­selten. Vorüber­ge­hend wurde sie von ihren strengen Groß­el­tern erzogen. Trotzdem aber fühlte sie sich von den Eltern nie geliebt. Mit elf Jahren verließ die Mutter die Familie, um der gewalt­tä­tigen Ehe mit ihrem Mann zu entgehen. Ihre Halb-Schwester Evelyn starb bei einem Autounfall.

„Keine Person verdient deine Tränen: Und die, die sie verdienen, werden dich nie zum Weinen bringen.“ (Marquez)

Tinas ganzes Leben war auch – wie das von uns allen – geprägt durch die ewige Suche nach Liebe:

Doch Tinas Hoff­nung in eine glück­liche Ehe schei­terte: 1957 ging sie mit dem verhei­ra­teten Rock­star Ike Turner eine Liebes­af­färe ein. Die Bezie­hung war von Gewalt geprägt: Ike soll sie, als sie ihn verlassen wollte, das erste Mal mit einem hölzernen Schuh-Dehner geschlagen haben.

Nach der Geburt ihres Sohnes Sohn Ronnie, 1960, heira­tete das Paar. Es folgte 1968 ein Selbst­mord­ver­such, weil die Ehe weiterhin von Gewalt durch­setzt war. 1978 ließ sich Tina scheiden.

Aus einer früheren Bezie­hung entstammte noch ihr älterer Sohn Raymond Craig (64). Außerdem adop­tierte sie zwei von Ike Turners Kindern und zog sie als ihre eigenen groß.

„Ein wahrer Freund ist der, der Deine Hand nimmt, aber Dein Herz berührt.“ (Marquez)

Doch hat sich für Tina das Warten schließ­lich gelohnt: Seit 2013 war sie mit Erwin Bach (67) verhei­ratet. Er schenkte seiner Frau 2017 eine Niere.

„Das Geheimnis eines schönen Alters ist der würdige Umgang mit der Einsam­keit.“ (Marquez)

„I am not wise, but the begin­ning of wisdom is there. It’s like rela­xing into – and the accep­tance – of things.” (Tina Turner)

„Egal, was auch passiert, niemand kann dir die Tänze nehmen, die du schon getanzt hast.“

Einen ihrer schönsten Tänze tanzte sie mit David Bowie. Möge sich nun der Satz erfüllen:

„I will see you in the sky tonight.“

„Pass gut auf dein Herz auf. Du stirbst inner­lich an gebro­chenem Herzen.“ (Marquez)

Inso­fern aber war Tinas Leben ein fast über­mensch­li­cher Erfolg.

„Sie war eine Power­frau … Eine der ersten und eine der letzten!“ (Thomas Gott­schalk auf Instagramm)

Und noch etwas: Tina Turners Zeit-Entho­ben­heit als Frau zeigt sich gerade daran, dass sie nie sinn­ent­leerten Kampff­emi­nismus venti­lierte – und nie verbit­terte an der (hete­ro­se­xu­ellen) Liebe. Und nie blinde Hass-Femi­nismus-Vorwände vorschob, um von der eigenen Verant­wor­tung dem Leben gegen­über abzulenken…

Denn Tina wusste:

„Wir haben keine andere Welt, in die wir auswan­dern können.“ (Marquez)

Und:

„Nichts in der Welt ist schwie­riger als die Liebe.“

