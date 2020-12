Das „Institut für Demo­kratie und Zivil­ge­sell­schaft“ in Jena, das in Träger­schaft der „Amadeu Antonio Stif­tung“ agiert, versucht in einer aktu­ellen Studie einen Zusam­men­hang herzu­stellen zwischen hohen Corona-Neuin­fek­ti­ons­zahlen und Wahl­er­folgen der AfD.

AfD-Bunde­spre­cher Tino Chru­palla erklärt dazu:

„Kritik an der Politik der Bundes­re­gie­rung üben zu können, gehört zu unserer frei­heit­li­chen Demo­kratie. Wenn Corona-Maßnahmen unver­hält­nis­mäßig in Grund­rechte der Bürger eingreifen, also verfas­sungs­widrig sind, wird damit die Frei­heit unserer Demo­kratie gefährdet. Es ist die Pflicht der Oppo­si­ti­ons­partei darauf hinzuweisen.

Dass selbst so begrün­dete Kritik an der Corona-Politik der Bundes­re­gie­rung bei deren Befür­wor­tern nicht gut ankommt, mag mensch­lich verständ­lich sein. Die Art und Weise, wie diese Kritik jedoch mitt­ler­weile pauschal diskre­di­tiert und diffa­miert wird, ist ebenso absurd wie erschreckend.

Aktu­ellstes Beispiel hierfür ist der Versuch, die AfD, die massiv Kritik an Merkels Corona-Politik äußert, als Treiber der Pandemie zu diffa­mieren. Aufhänger hierfür bildet eine Statistik, der zufolge Sachsen bei der Zahl der Corona-Neuin­fek­tionen bundes­weit einen Spit­zen­platz einnimmt. Das „Institut für Demo­kratie und Zivil­ge­sell­schaft“, das diese Statistik derzeit auswertet, erklärte jetzt, dass jene Land­kreise, in denen die AfD 2017 ein Direkt­mandat errungen habe, seit Wochen zu den Regionen mit den höchsten Corona-Infek­tionen bundes­weit gehören würden.

Tatsäch­lich kann aus dem Umstand, dass in einer Region, in der viele AfD-Wähler leben, hohe Corona-Infek­ti­ons­zahlen auftreten, nicht der Schluss gezogen werden, dass zwischen beidem ein kausaler Zusam­men­hang besteht. Das räumt selbst das Institut ausdrück­lich ein. Trotzdem gewährt die FAZ, die das Thema heute aufge­griffen hat, dem Leiter des Insti­tuts in ihrem Artikel jede Menge Raum, um seine gegen­tei­ligen Mutma­ßungen breit auszuwalzen.

Fakt ist: Der sugge­rierte Zusam­men­hang ist Unsinn. Das zeigt sich allein schon daran, dass Sachsen noch im Früh­jahr deut­lich weniger Corona-Infek­tionen aufwies als Länder, in denen die AfD weniger erfolg­reich gewesen war.“

Quelle: AfD