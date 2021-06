Der AfD-Ko-Vorsit­zende Tino Chru­palla hat bei einem Besuch in Moskau am Grab des unbe­kannten Soldaten auf dem Roten Platz einen Blumen­kranz zum Gedenken an die Opfer des deut­schen Angriffs auf die Sowjet­union am 22. Juni 1941 nieder­ge­legt. Chru­palla ist als Refe­rent zu einer Konfe­renz des russi­schen Vertei­di­gungs­mi­nis­te­riums einge­laden, berichtet Lionel Baland.

Gegen­über der Deut­schen Presse-Agentur in Moskau sagte Chru­palla anläss­lich der Gedenk­feiern zum 80. Jahres­tags des Beginns des Krieges mit der Sowjetunion:

„Es war mir persön­lich wichtig, ein Zeichen der Versöh­nung zu setzen. Leider war ich der einzige Vertreter aus Deutsch­land, der hier einen Kranz abge­legt hat“.

Ähnliche Gedenk­ver­an­stal­tungen fanden auch in der Ukraine, Belarus und andere Staaten statt.